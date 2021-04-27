طريقة ازالة الشعر نهائيا بالملح بطريقة آمنة وفعالة، تبحث الكثير من الفتيات طوال الوقت عن أفضل الطرق الفعالة التي تساعدها على التخلص من الشعر الزائد الموجود في الجسم والذي يسبب لها ألم كبير عند التخلص منه خاصة عند اتباع الطرق القديمة، وتلجأ الكثير من الفتيات إلى استخدام الليزر ولكنه باهظ الثمن وبالتالي تحاول البحث عن مكونات طبيعية وأمنة تساعده على التخلص من الشعر الزائد لهذا سوف للتخلص من الشعر الزائد من خلال استخدام الملح.

وصفة ازالة الشعر بالملح

يتم تجهيز خمس ملاعق كبيرة من الملح ويضاف عليهم ست ملاعق من الكركم الناعم وتقلب المكونات مع بعضها ثم نضيف خمس ملاعق من الحليب ويتم تقليبه جيداً حتى تصبح عجينة متجانسة ثم نقوم بحفظها في وعاء نظيف معقم ولا يوجد فيه ماء ثم نبدأ بوضع هذا الخليط على الوجه وبعد أن يجف يتم فركه، وسوف تلاحظين عدم وجود الشعر على البشرة ثم اغسلي الوجه بالماء واستخدمي الغسول المناسب مع نوع البشرة.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر

يمكنك استخدام الحجر الخفاف لإزالة الشعرة من خلال تكثيف المنطقة المراد تنظيفها بواسطة استخدام الحجر الخفاف ويتم استخدامه على هيئة حركات دائرية للتخلص من المنطقة الموجود فيها الشعر.

يمكنك أخذ ملعقة من بياض البيض ويضاف عليها ملعقة من السكر وتقلب المكونات ثم ونضع نصف ملعقة من الدقيق وتقلب المكونات مع بعضها ونضعها على البشرة، بعد ذلك يتم تقشيرها وغسل الوجه بالماء.

يتم تجهيز ملعقتين من البابايا ووضع عليهم نصف ملعقة من الكمون وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها على المكان الموجود في الشعر أو الذي قمت بإزالته ثم يترك لمدة 15 دقيقة أو حتى يجف ثم بعد ذلك يتم شطفه بالماء ويتم تكرارها مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.