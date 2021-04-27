طريقة عمل الكنافة بالفراولة اللذيذة وصفة سهلة وسريعة طريقة عمل الشربات الباردة

طريقة عمل الكنافة بالفراولة، أول من عرف الكنافة كان في عصر الدولة الأموية، وتشير الأساطير إلى أنها صنعت للخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان، أثناء حكمه في دمشق، حيث تم تقديمها له في وجبة السحور، ولهذا فهي تعتبر من أشهر الحلويات التي تأكل في شهر رمضان، فاشتهرت بعد ذلك في مصر وبلاد الشام، وهي عبارة عن حلوى من العجين، عبارة عن خيوط رفيعة جداً، ويضاف إليها السمن والسكر، ولكن يجب تناولها بحرص وبكمية محدودة، لأنها تسبب السمنة لما تحتوي عليه من سمن وسكر.

طريقة عمل الكنافة بالفراولة

تشتهر الكنافة بعدة حشوات وعدة طرق، ومنها الكنافة النابلسية والكنافة بالكاسترد ، والكنافة بالمكسرات، والكنافة بالفراولة، والكنافة بالمانجو، والكنافة العثمانية، وغيرها من أنواع الكنافة اللذيذة، ولذلك نقدم لكم مكونات الكنافة بالفراولة وهي كالتالي:

المكونات:

ربع كيلو كنافة.

نصف كوب زبدة.

نصف كيلو فراولة.

وللحشو مهلبية، ولتحضير المهلبية نحتاج إلى:

2 كوب من اللبن. ملعقتين من النشا. 4 ملاعق من السكر. فانيليا.

أولاً حمري الكنافة مع الزبدة على نار هادية لحد ما تأخذ لون ذهبي فاتح.

ثانياً يتم تقليب الكنافة مع الشربات الباردة الثقيل.

ولتجهيز الكريمة اخلطي اللبن مع النشا والسكر والفانيليا على البارد ثم ضعيهم على النار.

في صينية أو كبيات رصي جزء من الكنافة ونزلي فوقها بالكريمة وفوقيها طبقة فراولة وبعدها طبقة كنافة.

زينيها من فوق بمكسرات حسب الرغبة، وقدميها بألف هنا.

الطريقة:طريقة عمل الشربات الباردة

الكنافة بجميع أنواعها تحتاج إلى شربات باردة وثقيل والشربات يتكون من ماء وسكر وليمون، حيث يختلف قوامه باختلاف نسبة السكر للماء، حيث يتكون الشربات الثقيل من الآتي: