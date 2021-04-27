طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل ، يعد من افضل الحلويات التي تقدم في العيد، وتعتبر من اشهر الحلويات التي تقدم في السعودية، ومصر، ومعظم الدول العربية، وتتميز بقوام الهش، والمذاق الممتع والطعم والرائحة الخرافية، ويحب تناوله الصغار والكبار، ويوجد اكثر من طريقة لعمله في المنزل مثل المحلات تمام، ويعتبر البيتي فور الهش والناعم هو من افضل واجمل الحلويات في عيد الفطر لمبارك سوف نتعرف من خلال موقع ثقني عن طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل للعيد زي المحلات تماما. مكونات طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل مكونات طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل نقدم لكم مكونات عمل بيتي فور العيد في المنزل وهي كالتالي:- كيلو من الدقيق الأبيض.

كوبان من السكر البودرة الناعم.

3 عدد من البيض.1 معلقة من الفانيليا.

4 معالق من الكاكاو.

معلقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة. مكونات لتزين البيتي فور مربي مع المكسرات.

شكولاتة مع المكسرات.

علي حسب الرغبة في التزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف ونتحدث معكم علي طريقة تحضير البيتي فور الهش وهي كما يلي:- نحضر مضرب الكهربي، ونخفق الزبدة والسكر مع بعض جيداً حتي يصبح لدينا خليط كريمي، وهش. ثم نضيف الفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ونضيف البيض بتدريج بيضة ثم الخفق ثم بيضة اخري، وهكذا مع الاستمرار في الخفق الجيد. ونضيف الدقيق ثم معلقة الملح، وتضاف ألي الخليط السابق، ونستمر في التقليب، والخفق جيداً، وبشكل سريع حتي يتشكل لدينا عجينة متجانس ولينة. ثم نقسم العجينة اللي نصفين، ونضيف الكاكاو ألي نصف العجينة الأخرى، ونقلبهم جيداً حتي تكون لون العجينة بني. ثم نحضر كيس الحلواني مع القمع الخاص بعمل البيتي فور، ونحضر الصينية، ونشكل البيتي فور علي الشكل الذي ترغبين فيه، ونترك مسافة بين كل شكل، ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية، وننتظر حتي تسخن وعندما تسخن ندخل الصينية في الفرن ننتظر حتي تنضج تماما، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونتركها تبرد. ثم نحضر الشكولاتة أو المربي علي حسب الرغبة، ونضعها في طبق، ونضع طرف البيتي فور، ونضع عليها المكسرات، وننتظر حتي تلصق، وتقدم بألف هنا وشفا لأسرتك. نصائح وأسرار لعمل البيتي فور الهش مثل المحلات سوف نقدم لكم بعض النصائح والأسرار لعمل لبيتي فور وهي كالتالي:- نلتزم بالمقادير، ونخلط المكونات جيداً حتي نكون عجينة لينا، ومتماسكة. نشكل العجينة بأشكال الخاصة بعمل البيتي فور، وبشكل متساوي. نسخن الفرن جيداً حتي تنضج العجينة بشكل جيد، ومده لا تزيد عن 10 دقائق. لا نضع المربي علي كامل البيتي فور، ويجب وضعها علي الطرف فقط، وتزين بالمكسرات. ولا نضع المربي أو الشكولاتة علي كل كمية البيتي فور، ونضع فقط علي الكمية التي سوف نقدمها. الوسوم

طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل ، يعد من افضل الحلويات التي تقدم في العيد، وتعتبر من اشهر الحلويات التي تقدم في السعودية، ومصر، ومعظم الدول العربية، وتتميز بقوام الهش، والمذاق الممتع والطعم والرائحة الخرافية، ويحب تناوله الصغار والكبار، ويوجد اكثر من طريقة لعمله في المنزل مثل المحلات تمام، ويعتبر البيتي فور الهش والناعم هو من افضل واجمل الحلويات في عيد الفطر لمبارك سوف نتعرف من خلال موقع ثقني عن طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل للعيد زي المحلات تماما. مكونات طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل مكونات طريقة عمل بيتي فور الهش والناعم في المنزل نقدم لكم مكونات عمل بيتي فور العيد في المنزل وهي كالتالي:- كيلو من الدقيق الأبيض.

كوبان من السكر البودرة الناعم.

3 عدد من البيض.1 معلقة من الفانيليا.

4 معالق من الكاكاو.

معلقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الزبدة. مكونات لتزين البيتي فور مربي مع المكسرات.

شكولاتة مع المكسرات.

علي حسب الرغبة في التزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف ونتحدث معكم علي طريقة تحضير البيتي فور الهش وهي كما يلي:- نحضر مضرب الكهربي، ونخفق الزبدة والسكر مع بعض جيداً حتي يصبح لدينا خليط كريمي، وهش. ثم نضيف الفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ونضيف البيض بتدريج بيضة ثم الخفق ثم بيضة اخري، وهكذا مع الاستمرار في الخفق الجيد. ونضيف الدقيق ثم معلقة الملح، وتضاف ألي الخليط السابق، ونستمر في التقليب، والخفق جيداً، وبشكل سريع حتي يتشكل لدينا عجينة متجانس ولينة. ثم نقسم العجينة اللي نصفين، ونضيف الكاكاو ألي نصف العجينة الأخرى، ونقلبهم جيداً حتي تكون لون العجينة بني. ثم نحضر كيس الحلواني مع القمع الخاص بعمل البيتي فور، ونحضر الصينية، ونشكل البيتي فور علي الشكل الذي ترغبين فيه، ونترك مسافة بين كل شكل، ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كاملا. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية، وننتظر حتي تسخن وعندما تسخن ندخل الصينية في الفرن ننتظر حتي تنضج تماما، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونتركها تبرد. ثم نحضر الشكولاتة أو المربي علي حسب الرغبة، ونضعها في طبق، ونضع طرف البيتي فور، ونضع عليها المكسرات، وننتظر حتي تلصق، وتقدم بألف هنا وشفا لأسرتك. نصائح وأسرار لعمل البيتي فور الهش مثل المحلات سوف نقدم لكم بعض النصائح والأسرار لعمل لبيتي فور وهي كالتالي:- نلتزم بالمقادير، ونخلط المكونات جيداً حتي نكون عجينة لينا، ومتماسكة. نشكل العجينة بأشكال الخاصة بعمل البيتي فور، وبشكل متساوي. نسخن الفرن جيداً حتي تنضج العجينة بشكل جيد، ومده لا تزيد عن 10 دقائق. لا نضع المربي علي كامل البيتي فور، ويجب وضعها علي الطرف فقط، وتزين بالمكسرات. ولا نضع المربي أو الشكولاتة علي كل كمية البيتي فور، ونضع فقط علي الكمية التي سوف نقدمها.

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