طريقة الشيش برك التركي من المطبخ التركي لأشهي الوصفات بالمقادير

طريقة الشيش برك التركي، من المطبخ التركي أسهل وأشهي الوصفات التركية التي تبحث عنها ربة المنزل للتجديد في المنزل إليك طريقة الشيش برك الشهية المعروفة في سوريا والشام وتركيا سنبدأ بالعجين والحشو الجميل للشيش برك الترك. مقادير عجين الشيش برك حسب الرغبة يمكن أن تشتري جاهزة وهي أسمها عجين الشيش برك، ويمكن عملها بالمنزل ماء وطحين وزين ويبدأ العجن حتي تصبح لينه لأكثر هي نفس عجين السمبوسة.

بالنسبة للأرز فكمية كأس من الأرز المنقوع في ماء ساخن لمدة نصف ساعة تقريبا ويكون من قبلها منقي ومصفي ومغسول جداً.

2 كأس ونصف من الماء.

كوبان من اللبن الزبادي.

ملح طعام حسب الرغبة.

فلفل أبيض أو ما يسمي بفلفل البشاميل.

6 فصوص مهروسة من الثوم.

ملعقتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة من النعناع الجاف.

كمية من الصنوبر المحمص لتزيين. طريقة عمل الشيش برك التركي أولاً سنبدأ بالأرز: في قدر علي النار نسكب الماء والملح ونغليه علي النار ثم نضع عليه الأرز ويطبخ علي نار هادئة.

ثانياً: لتحضير اللبن الزبادي: في وعاء صغير نذوب الزبدة ونقلب بها الثوم حتي يصبح ذهبياً ونتركه يبرد جانباً.

ثالثاً: نقلي عجينة الشيش في زيت حار علي نار عالية نسبياً ونقليها مثل السمبوسة حتي يصبح لونها ذهبياً وتوضع علي مناديل ورقيه تمتص الزيت حتي نجهز باقي المكونات.

في قدر آخر علي نار هادئة نضع به اللبن الزبادي والطحين والملح والفلفل ثم نصف كوب المتبقي من الماء ونتركه يصل إلي درجة الغليان ثم نضيف له الزبدة بالثوم الجاهز مسبقاً.

لتقديم شيش البرك التركي نضع طبق مربع الشكل من الصيني أو البيركس ونضع به خليط اللبن الزبادي الذي تم طبخه علي النار معه عجينة الشيش برك المقلية الذي تم أعدادها مسبقاً.

ويمكن تزيين الطبق بالنعناع الجاف أو الصنوبر أو المكسرات التي تفضلين في الأكل.

ثم يقدم الأرز المطبوخ مسبقاً “ملحوظة” الأرز مطبوخ بدون دهون بماء وملح فقط مناسب للرجيم ولاعبي الرياضات المختلفة والذين يلحمون بجسم مثالي مع تلك الوجبة يقدم الأرز الصحي مع الشيش برك التركي. مقادير عجين الشيش بركطريقة عمل الشيش برك التركي الوسوم

طريقة الشيش برك التركي، من المطبخ التركي أسهل وأشهي الوصفات التركية التي تبحث عنها ربة المنزل للتجديد في المنزل إليك طريقة الشيش برك الشهية المعروفة في سوريا والشام وتركيا سنبدأ بالعجين والحشو الجميل للشيش برك الترك. مقادير عجين الشيش برك حسب الرغبة يمكن أن تشتري جاهزة وهي أسمها عجين الشيش برك، ويمكن عملها بالمنزل ماء وطحين وزين ويبدأ العجن حتي تصبح لينه لأكثر هي نفس عجين السمبوسة.

بالنسبة للأرز فكمية كأس من الأرز المنقوع في ماء ساخن لمدة نصف ساعة تقريبا ويكون من قبلها منقي ومصفي ومغسول جداً.

2 كأس ونصف من الماء.

كوبان من اللبن الزبادي.

ملح طعام حسب الرغبة.

فلفل أبيض أو ما يسمي بفلفل البشاميل.

6 فصوص مهروسة من الثوم.

ملعقتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة من النعناع الجاف.

كمية من الصنوبر المحمص لتزيين. طريقة عمل الشيش برك التركي أولاً سنبدأ بالأرز: في قدر علي النار نسكب الماء والملح ونغليه علي النار ثم نضع عليه الأرز ويطبخ علي نار هادئة.

ثانياً: لتحضير اللبن الزبادي: في وعاء صغير نذوب الزبدة ونقلب بها الثوم حتي يصبح ذهبياً ونتركه يبرد جانباً.

ثالثاً: نقلي عجينة الشيش في زيت حار علي نار عالية نسبياً ونقليها مثل السمبوسة حتي يصبح لونها ذهبياً وتوضع علي مناديل ورقيه تمتص الزيت حتي نجهز باقي المكونات.

في قدر آخر علي نار هادئة نضع به اللبن الزبادي والطحين والملح والفلفل ثم نصف كوب المتبقي من الماء ونتركه يصل إلي درجة الغليان ثم نضيف له الزبدة بالثوم الجاهز مسبقاً.

لتقديم شيش البرك التركي نضع طبق مربع الشكل من الصيني أو البيركس ونضع به خليط اللبن الزبادي الذي تم طبخه علي النار معه عجينة الشيش برك المقلية الذي تم أعدادها مسبقاً.

ويمكن تزيين الطبق بالنعناع الجاف أو الصنوبر أو المكسرات التي تفضلين في الأكل.

ثم يقدم الأرز المطبوخ مسبقاً “ملحوظة” الأرز مطبوخ بدون دهون بماء وملح فقط مناسب للرجيم ولاعبي الرياضات المختلفة والذين يلحمون بجسم مثالي مع تلك الوجبة يقدم الأرز الصحي مع الشيش برك التركي. مقادير عجين الشيش بركطريقة عمل الشيش برك التركي

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