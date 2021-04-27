لقمة القاضي بالزبادي والبرتقال تحضيرها في البيت مقرمشة مثل الجاهزة

لقمة القاضي بالزبادي والبرتقال، تعد حلوي لقمة القاضي أو الزلابية أو العوامة من الحلويات المشهورة في جميع أنحاء الوطن العربية وخاصة في بلاد الشام حيث يطلق عليها العديد من المسميات، وهي من الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل كبير في شهر رمضان المبارك، وهذه الحلويات التي تحضر في رمضان مثل الكنافة وبلح الشام القرص الفلاحي والقطايف، وهي من الوصفات التي تمتاز بسهولة تحضيرها بشكل سريع ومضمون وجميع مكوناتها اقتصادية وموجودة في كل بيت ويتم أعدادها بكثرة في شهر رمضان لسهولة صنعها ووقتها القليل، فهي لها العديد من الطرق المختلفة ومن الممكن أن نقوم بحشيها بالمكسرات والجبن، الشكولاته والمربي، وأكثر ما يميزها هو إضافة القطر لذي يعطي لها مذاق لذيذ، سوف نقدم في هذا المقال طريقة تحضيرها في المنزل لأفراد عائلتك في وقت قصير.

لقمة القاضي بالزبادي والبرتقال

اولاً سوف نقوم بتحضير لقمة القاضي أو الزلابية بالزبادي وتتميز بأن جميع مكوناتها تكون موجودة وهي سهلة في التحضير:

المكونات:

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونص من الزبادي.

4 أكواب من الماء.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

4 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

رشه من الملح.

زيت ذرة للقلي.

مكونات القطر:

2 كوب ماء.

كوب سكر.

ملعقتان عصير ليمون.

ربع ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع كلا من كوبان الدقيق، وكوب ونص من الزبادي، ونضيف الملح، الخميرة، والنشا، والماء ونخلطهم مع بعض جيداً حتى يتم تجانس جميع المكونات ونستمر في الخلط حتى يتم الحصول على عجينة سائلة. نقوم بترك العجينة جانباً في مكان دافئ بعد العجن ونغطيها ونتركها لمدة 4 ساعات كاملة. نقوم بإحضار قدر ونضع فيه زيت الذرة للقلي ونقوم بتشغيل النار حتى يسخن الزيت ونقوم بتشكيل كرات لقمة القاضي باستخدام الأيد ونضعها في الزيت ونقلبها حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمش من جميع الجوانب. نقوم بتحضير القطر ونحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه الماء والسكر حتى يتم الغليان ونرفعه من النار عند الغليان ونضيف عصير الليمون والفانيليا ونتركه جانباً حتى يصبح بارداً. نقوم بإخراج لقمة القاضي من الزيت ونضعها فوراً في القطر البارد المحضر مسبقاً، ونقلبها في القطر حتى يتم تشريب جميع الكرات بالقطر ونخرجها من القطر ونضعها في مصفاة حتى يتم تصفيتها من القطر. نحضر طبق التقديم ونضع فيه كرات لقمة القاضي وتصبح جاهزة للتقديم.

ثانياً العوامة أو الزلابية بالبرتقال

تعتبر هذه الطريقة مختلفة عن باقي الطرق لأنها تحتوي على البرتقال وإنها تتميز بمذاق طعمها اللذيذ.

المكونات:

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من عصير البرتقال الطازج.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

نص ملعقة كبيرة سكر.

ملعقتان كبار من الزيت.

ملعقة كبيرة جوز هند.

رشه من الملح.

زيت للقلي.

مكونات القطر أو الشربات:

2 كوب سكر.

كوب باء.

كوب عصير برتقال طازج.

ملعقتان عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير: