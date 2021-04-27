طريقة عمل سمبوسة صحية قليلة السعرات للدايت كم سعرة حرارية في السمبوسة في الفرن

طريقة عمل سمبوسة صحية قليلة السعرات للدايت؛ تُعد السمبوسة من المقبلات اللذيذة التي يحبها الكثيرون حيث أنها تناسب الجميع وذلك لأنه يمكن تحضيرها بحشوات مختلفة لترضي كل الأذواق، كما يمكن تحضيرها بشكل صحي حتى تصبح قليلة السعرات وبالتالي تناسب أصحاب الدايت، ومن خلال التالي نتعرف معكم عن كيفية عمل سمبوسة قليلة السعرات، وكم سعرة حرارية في السمبوسة في الفرن.

طريقة عمل سمبوسة صحية قليلة السعرات للدايت

قد تحتوي السمبوسة على نسبة عالية من السعرات حرارية وذلك نتيجة لطريقة تحضيرها حيث أن قليها في الزيت يجعلها تمتص نسبة كبيرة من الزيت مما يزيد في سعراتها الحرارية كما أن الحشوة أيضاً تساعد على رفع نسبة السعرات مثل حشوة الجبن أو اللحوم المليئة بالدهون لذلك يمكن تحضيرها بحشوة الخضار أو اللحمة أو الجبن ولكن بطريقة صحية كما يمكن تحضيرها بطرق صحية مثل قليها في الفرن أو القلاية الهوائية بدلاً من قليها في الزيت، وفيما يلي طريقة عمل سمبوسة صحية قليلة السعرات الحرارية.

المكونات

علبة سمبوسة القمح الكامل.

500 جرام من اللحم المفروم خالية من الدهون.

بقدونس مفروم.

بيضة واحدة.

بهارات حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من البصل البودر.

زعتر.

فلفل أسود.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الزيت في مقلاة على النار، ثم نضيف البصل ونقلب قليلاً.

يتم إضافة اللحمة المفرومة مع الاستمرار في التقليب، ثم نتبل اللحمة بالملح والفلفل.

ثم نقوم بإضافة البقدونس والبهارات ونقلب ثم نرفع المقلاة من النار.

نبدأ بحشو السمبوسة وبعد أن ننتهي من كل الكمية، نحضر صينية الفرن ونضع بها رقائق السمبوسة المحشية لحم.

نخفق البيضة في بولة صغيرة، ثم ندهن وش السمبوسة بالبيض المخفوق مع رش القليل من الزعتر.

نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج ويتحول لونها للون الذهبي.

يمكن استبدال المقلاة بالقلاية الهوائية حتى تصبح صحية أكثر وذلك لعدم استخدام الزيت نهائياً في القلاية الهوائية.

طريقة عمل سمبوسة للريجيم قليلة السعراتكم سعرة حرارية في السمبوسة بالفرن

تختلف السعرات الحرارية في السمبوسة بالفرن وذلك حسب نوع الحشوة، وفيما يلي عدد السعرات الحرارية في السمبوسة وفقاً لنوع الحشوة.

تصل السعرات الحرارية في قطعة السمبوسة المحشوة جبن بوزن 25 جرام إلى 60 سعرة حرارية.

وسمبوسك اللحم التي تزن 93 جرام تحتوي على 210 سعرة حرارية.

أما السمبوسة المحشوة دجاج يصل عدد السعرات الحرارية بها إلى 165 سعرة حرارية.

بينما سمبوسة الخضروات بالفرن تحتوي على 80 سعرة حرارية.

وبهذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل سمبوسة صحية قليلة السعرات للدايت كم سعرة حرارية في السمبوسة في الفرن.