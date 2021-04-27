اسرار تحضير الكبيبة الشامي بالطريقة الاصلية وسر تشكيلها

اسرار تحضير الكبيبة الشامي من الأكلات الشهيرة جدا داخل دولة سوريا والتي يقوم أغلب السكان دولة سوريا بشرائها من المطاعم وذلك لاعتقادهم انه تحضير الكبه الشامي اصعب من ما يمكن ولكن اليوم سوف نقول بتحضير الكبيبة، التي تكون اسهل مما يمكن في تحضيرها ولا تأخذ وقت كثير ولا عناء ولا توتر أثناء تحضيرها لذلك يمكنك عزيزتي ان تتابعي مع الوصفة، وطريقة بشكل مضبوط من خلال هذا المقال والتي سوف نحصل على نتائج متميزة افضل كثيرا من المحلات الشهيرة. اسرار تحضير الكبيبة الشامي المكونات نص كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من البرغل.

بصله واحده.

اثنين فصوص من الثوم.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من القرنفل.

ملعقة الا ربع من الملح مقادير العصاج: نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 بصلة مكعبات صغيرة.

نصف كوب من الزبدة.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر .

زيت للقلي. الكبيبة الشامي وطريقة التحضير:- يجب أن نقوم بالضغط على اللحمة المفرومة لكي تتخلص من المياه الزائدة التي تتواجد فيها.

بعد ذلك نبدأ بخلط البرغل وانا ونقوم بوضعهم لكي يتزوجون داخل المفرمة أو الكبة مفرومة جيدا .

وأبدأ باضافة البصل والثوم وجميع التوابل الاخرى.

اخلطي هذه المكونات بشكل مميز.

أولا يجب أن نقوم بتحضير المقلاة ونضع فيها الزبدة

ثم نقوم باضافة الزيت ونبدأ بوضع البصل وعندما لونها يتغير نقوم باضافة اللحم ونستمر في دمج هذه المكونات مع اضافة التوابل.

ثم ناخذ قطعة صغيرة من اللحم ونقوم بعمل كره صغيره أو يمكنك ايضا أن نقوم في استخدام الفنجان لكي نعمل حفره صغيره

ابدأ بإضافة اللحمة المفرومة نغلق هذه العجينة جيدا من جميع الجهات.

كرري عزيزتي هذه العملية لحين انتهاء كمية اللحمة المفرومة التي تتواجد لديك.

ولكن يفضل أن تكون مغلقة جيدا حتى لا يتم فكها أثناء التقليب.

نضع وعاء على النار به كمية من الزيت .

ونتركها حتى الغليان ثم نقوم باضافة الكبيبة الشامي ونتركها خمس دقائق .

ثم نقوم باخراجها من على النار و نبدا بوضع في أطباق التقديم الوسوم

اسرار تحضير الكبيبة الشامي من الأكلات الشهيرة جدا داخل دولة سوريا والتي يقوم أغلب السكان دولة سوريا بشرائها من المطاعم وذلك لاعتقادهم انه تحضير الكبه الشامي اصعب من ما يمكن ولكن اليوم سوف نقول بتحضير الكبيبة، التي تكون اسهل مما يمكن في تحضيرها ولا تأخذ وقت كثير ولا عناء ولا توتر أثناء تحضيرها لذلك يمكنك عزيزتي ان تتابعي مع الوصفة، وطريقة بشكل مضبوط من خلال هذا المقال والتي سوف نحصل على نتائج متميزة افضل كثيرا من المحلات الشهيرة. اسرار تحضير الكبيبة الشامي المكونات نص كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف كوب من البرغل.

بصله واحده.

اثنين فصوص من الثوم.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من القرنفل.

ملعقة الا ربع من الملح مقادير العصاج: نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 بصلة مكعبات صغيرة.

نصف كوب من الزبدة.

نصف ملعقة من الزعتر.

نصف ملعقة من القرفة.

نصف ملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر .

زيت للقلي. الكبيبة الشامي وطريقة التحضير:- يجب أن نقوم بالضغط على اللحمة المفرومة لكي تتخلص من المياه الزائدة التي تتواجد فيها.

بعد ذلك نبدأ بخلط البرغل وانا ونقوم بوضعهم لكي يتزوجون داخل المفرمة أو الكبة مفرومة جيدا .

وأبدأ باضافة البصل والثوم وجميع التوابل الاخرى.

اخلطي هذه المكونات بشكل مميز.

أولا يجب أن نقوم بتحضير المقلاة ونضع فيها الزبدة

ثم نقوم باضافة الزيت ونبدأ بوضع البصل وعندما لونها يتغير نقوم باضافة اللحم ونستمر في دمج هذه المكونات مع اضافة التوابل.

ثم ناخذ قطعة صغيرة من اللحم ونقوم بعمل كره صغيره أو يمكنك ايضا أن نقوم في استخدام الفنجان لكي نعمل حفره صغيره

ابدأ بإضافة اللحمة المفرومة نغلق هذه العجينة جيدا من جميع الجهات.

كرري عزيزتي هذه العملية لحين انتهاء كمية اللحمة المفرومة التي تتواجد لديك.

ولكن يفضل أن تكون مغلقة جيدا حتى لا يتم فكها أثناء التقليب.

نضع وعاء على النار به كمية من الزيت .

ونتركها حتى الغليان ثم نقوم باضافة الكبيبة الشامي ونتركها خمس دقائق .

ثم نقوم باخراجها من على النار و نبدا بوضع في أطباق التقديم

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