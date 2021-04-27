طريقة عمل الهريسة بالسميد بكل سهولة وبألذ وأشهى هريسة وأحلى من الجاهزة

الهريسة بالسميد ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي يتم صنعها والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. وتسمى بالبسبوسة أيضا في بعض البلاد العربية. وهي من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، وأصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي. وتتميز الهريسة بالسميد بقيمتها الغذائية، فهي غنية بالحليب والزبادي والسميد مما يجعل مذاقها لذيذ ومميز لا مثيل له، وبسهولة تحضيرها، حيث يمكن لأي ست بيت تحضيرها بسهولة وبساطة. ويقبل على شرائها الكثير من المحلات، وخاصةً في شهر رمضان الكريم، وبسبوسة السبع كاسات أيضاً، وذلك لتعويض السكر الذي يفقده الإنسان أثناء الصيام، وقد يكلف شرائهم أموالا باهظة. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضير الهريسة بالسميد لكي تحضرها لأفراد أسرتها بدلا من شرائها من المحلات لضمان جودتها وصحتها، ولإضفاء البهجة والسرور في المنزل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات الهريسة بالسميد وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات الهريسة بالسميد

تتكون الهريسة بالسميد من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 كوب سميد ناعم.

كوب سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

3 ملعقة كبيرة سمنة.

نصف كوب زبادي.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة سمنة لدهن الصينية.

للتزيين

لوز منقوع ربع ساعة في الماء.

مقادير الشربات

2 كوب ونصف سكر.

2 كوب ماء.

عصير ليمونة.

نصف ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير الهريسة بالسميد بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليها السميد الناعم والسكر وبيكربونات الصودا والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

نضيف السمنة ونفرك السمنة بخليط السميد جيدا.

نضيف الزبادي والحليب ونخلط جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ثم نوزع الخليط فيها جيدا.

نقوم بعمل خطوط بالسكينة في الصينية للتقطيع، ثم نزينها باللوز المنقوع.

ندهن وجه الهريسة بالسمنة.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على رجة حرارة 180 درجة مئوية من فوق ومن تحت لمدة 40 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونسقي الهريسة مباشرة بالشربات الدافئ، ثم نتركها تبرد تماما.

ثم تقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلة على النار ونضيف إليها السكر والماء وعصير الليمون ونترك المكونات تغلي على النار لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونضيف إليه السمنة ونقلبه جيدا، ثم نسقي به الهريسة مباشرة وهو ساخن عندما نخرجها من الفرن.