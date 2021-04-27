طريقة عمل جلاش رول باللحمة المفرومه بالخطوات

طريقة عمل جلاش، الجلاش هو عبارة عن شرائح عريضة تنصع من الدقيق الابيض عجين يحضر بوضع طبقات فوق بعضها وضع مكونات بينهما، يعد الجلاش من الاطباق سريعة التحضيرلاتستغرق الكثير من الوقت فى التحضير، ويمكن التنوع فى تحضير اطباق الجلاش يمكن تحضير الحلو والحادق.
جلاش باللحمة المفرومة، خلال ايام شهر رمضان المبارك نحتاج التنوع فى تقديم اطباق الطعام وتحضير اطباق خفيفة بجانب الاطباق الرئيسة، جلاش رول من الاطباق خفيفة وشهية ويفضلها الكثير، يمكن ان يقدم رول، ويمكن ان يقدم على شكل مربعات.مقادير رول الجلاش باللحمة المفرومه
رول الجلاش يمكن تحضيرة باضافة اللحم المفروم، او السجق، او قطع الدجاج الصغيرة، التنوع هو ماتسعى الية كل ربة منزل، صنية الجلاش، او الجلاش الرول يمكن تحضيرة بكل سهولة ويسر دون عناء ودون تكلفة مالية، سنعرض لكم اليوم وعبر موقعنا ثقفنى افضل طريقة لعمل رول الجلاش باللحمة المفرومة كما يمكن تحضير مقبلات رمضان، سهلة وسريعة.
اولا مقادير رول الجلاش.
- نصف كيلو جلاش.
- عدد واحد كوب سمنه .
- عدد 2 كوب زبادى.
- ربع كيلو لحمه مفرومه .
- فلفل الوان مقطع شرائح.
- بصله صغيره مفرومه.
- ملح وفلفل اسمر وبهارات.
اولا تحضير اللحمه المفرومه المعصجه،عن طريق وضع بصله صغيره مفرومه فى وعاء به سمنه وتشوح قليلا ثم توضع اللحمه المفرومه عليها مع التقليب الجيد،ثم تتبل بالملح والفلفل الاسمر والبهارات او التوابل مع التقليب المستمر:نضع بعد ذلك الفلفل الالوان تترك على النار حتى تنضج ، وبعد النضج تترك حتى تبرد.
ثانيا تحضيرخليط (للتطريه)من الزبادى والسمنه الذائيه معا فى وعاء عميق ويقلبو جيدا حتى يمتزج الخليط ببعضه وتترك جانبا جاهزه للاستخدام.
ثالثا تحضير رور الجلاش باللحمه:
- نأخذ عدد 2 ورقه من الجلاش وندهنه جيد بخليط الزبادى والسمنه الذائبه.
- ثم نضع فى ورق الجلاش قليل من اللحمه المفرومه المعصجه.
- نلف ورق الجلاش رول ويوضع فى صينيه فرن مدهونه بقليل من السمنه.
- نقوم بعمل باقى الجلاش بنفس الطريق ووضعه فى الصينيه.
- بعد الانتهاء من كل كمية الجلاش ووضعه فى الصينيه نقوم بدهنه بباقى خليط الزبادى والسمنه الذائبه.
- يقطع الجلاش فى الصينيه باحجام متساويه على شكل اصابع .
- يوضع فى فرن مسبق التسخين فى الوسط لده 25 دقيقه تقريبا حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.
- يقدم ساخنا مع السلطه الخضراء أو سلطة الزبادى، طريقة عمل جلاش رول باللحمه الفرومه فى الفرن.
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طريقة عمل جلاش، الجلاش هو عبارة عن شرائح عريضة تنصع من الدقيق الابيض عجين يحضر بوضع طبقات فوق بعضها وضع مكونات بينهما، يعد الجلاش من الاطباق سريعة التحضيرلاتستغرق الكثير من الوقت فى التحضير، ويمكن التنوع فى تحضير اطباق الجلاش يمكن تحضير الحلو والحادق.
جلاش باللحمة المفرومة، خلال ايام شهر رمضان المبارك نحتاج التنوع فى تقديم اطباق الطعام وتحضير اطباق خفيفة بجانب الاطباق الرئيسة، جلاش رول من الاطباق خفيفة وشهية ويفضلها الكثير، يمكن ان يقدم رول، ويمكن ان يقدم على شكل مربعات.مقادير رول الجلاش باللحمة المفرومه
رول الجلاش يمكن تحضيرة باضافة اللحم المفروم، او السجق، او قطع الدجاج الصغيرة، التنوع هو ماتسعى الية كل ربة منزل، صنية الجلاش، او الجلاش الرول يمكن تحضيرة بكل سهولة ويسر دون عناء ودون تكلفة مالية، سنعرض لكم اليوم وعبر موقعنا ثقفنى افضل طريقة لعمل رول الجلاش باللحمة المفرومة كما يمكن تحضير مقبلات رمضان، سهلة وسريعة.
اولا مقادير رول الجلاش.
- نصف كيلو جلاش.
- عدد واحد كوب سمنه .
- عدد 2 كوب زبادى.
- ربع كيلو لحمه مفرومه .
- فلفل الوان مقطع شرائح.
- بصله صغيره مفرومه.
- ملح وفلفل اسمر وبهارات.
اولا تحضير اللحمه المفرومه المعصجه،عن طريق وضع بصله صغيره مفرومه فى وعاء به سمنه وتشوح قليلا ثم توضع اللحمه المفرومه عليها مع التقليب الجيد،ثم تتبل بالملح والفلفل الاسمر والبهارات او التوابل مع التقليب المستمر:نضع بعد ذلك الفلفل الالوان تترك على النار حتى تنضج ، وبعد النضج تترك حتى تبرد.
ثانيا تحضيرخليط (للتطريه)من الزبادى والسمنه الذائيه معا فى وعاء عميق ويقلبو جيدا حتى يمتزج الخليط ببعضه وتترك جانبا جاهزه للاستخدام.
ثالثا تحضير رور الجلاش باللحمه:
- نأخذ عدد 2 ورقه من الجلاش وندهنه جيد بخليط الزبادى والسمنه الذائبه.
- ثم نضع فى ورق الجلاش قليل من اللحمه المفرومه المعصجه.
- نلف ورق الجلاش رول ويوضع فى صينيه فرن مدهونه بقليل من السمنه.
- نقوم بعمل باقى الجلاش بنفس الطريق ووضعه فى الصينيه.
- بعد الانتهاء من كل كمية الجلاش ووضعه فى الصينيه نقوم بدهنه بباقى خليط الزبادى والسمنه الذائبه.
- يقطع الجلاش فى الصينيه باحجام متساويه على شكل اصابع .
- يوضع فى فرن مسبق التسخين فى الوسط لده 25 دقيقه تقريبا حتى ينضج ويصبح لونه ذهبيا.
- يقدم ساخنا مع السلطه الخضراء أو سلطة الزبادى، طريقة عمل جلاش رول باللحمه الفرومه فى الفرن.
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