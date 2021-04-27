طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل بكل تفاصيله وأنوع الحشو المختلفة

طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل عيد الفطر المبارك له بعض المظاهر الجميلة التي تنشر البهجة و الفرحة للكبار و الصغار منها كحك العيد الذي يقوم بأعداده الجميع ، سنقدم إليكم طريقة عمل كحك العيد بحشوات مختلفة لذيذة و سريعة لتقدمي لأسرتك و لضيوفك أنواع شهية من الكحك و لإرضاء جميع الأذواق، كحك العيد هو اصله ترجع لما قبل التاريخ إلي التاريخ الفرعوني وأصبحت العادة تتوارث ما بينهم حتي وصلت إلينا وأصبحت عادة عند أجدادنا بان نقوم بعمل الكحك المحشي بالملبن كاحتفالية من احتفالات عيد الفطر لذلك نقدمك وصفة بسيطة لعمل الكحك داخل البيت بمكونات متواجدة في كل بيت وبسيطة جدا . طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل مكونات العجينة : كيلو دقيق. 550 جرام من السمن المقدوح. رشه ملح. ملعقة كبيرة رائحة كحك البودر. 2 معلقة صغيرة خميرة فورية. نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر. 3 ملاعق كبار سمسم. 2معلقة كبيرة سكر بودر. 2 فنجان حليب دا فيء. نصف كوب ماء دا فيء. طريقة عمل عجينة الكحك في وعاء نخلط الماء الدافئ و الحليب الدافئ مع السكر و الخميرة و نتركها في مكان دافئ تتفاعل قليلا . في وعاء كبير نضع كمية الدقيق بعد نخلها و عليها رشه الملح و رائحة الكحك و السمسم والبيكنج بودر و نقلبهم مع بعض . قومي بوضع السمنة علي الخليط الجاف بعد قدحها وتقليبهم وبس الدقيق مع السمنة حتي تتغلف كل حبات الدقيق بالسمنة. ثم قومي بوضع الخميرة وتقليب المكونات واعجنهم واغطي العجينة واتركها تختمر في مكا دا فيء. شكلي العجين بالشكل والحجم المناسبين لكي، ثم ضعية في صنية واتركيه لمدة نصف ساعة يختمر. ادخلي الكحك في فرن متوسط الحرارة علي الشبكة حتي يصبح باللون الذهبي. كحك العيد بالعجمية طريقة عمل عجينة الكحككحك العيد بالعجمية مكونات العجمية كوب عسل نحل. ملعقة كبيرة سمنة. ملعقة كبيرة دقيق. كمية من عين جمل مكسر. طريقة عمل كحك العيد بالعجمية في مقلاة نضع السمنة تذوب و نضيف عليها الدقيق و نقلي حتى تظهر رائحة الدقيق. نصب كمية عسل النحل و نقلب قليلا ثم نضيف العين الجمل و نقلب حتى يثقل قوامها و نتركها جانبا حتى تبرد تماما. قومي بتشكيل العجمية إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم و نجوفها من المنتصف و نحشيها بالعجمية و نكروها و نغلقها على الحشو تماما. ننقش الكحكات و نرصها في الصينية و نتركها ساعة في مكان دافئ لتختمر. ادخلي الصينية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ لون ذهبي فاتح. نخرج الصينية من الفرن و نتركها تبرد تماما و نزينها بسكر بودرة. كحك العيد بالتمر طريقة عمل كحك العيد بالعجميةكحك العيد بالتمر مكونات الحشو: كوب تمر مهروس ملعقة كبيرة زبدة طرية رشه قرفة ناعمة 2 معلقة صغيرة جوز الهند. طريقة عمل كحك بالتمر في مقلاة نضع الزبدة حتى تذوب و تسخن نضع عليها التمر المهروس و نقلب جيدا و نرش معها القرفة الناعمة وجوز الهند حتى يبدأ التمر في امتصاص الزبدة. نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم و نجوفها من المنتصف و نحشيها بقطعة من التمر و نغلقها عليها و نكورها ، و ننقشها و نرصها في صينية ، و نتركها جانبا تتخمر لمدة ساعة عل الأفل. ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ، نخرجها من الفرن و نتركها تبرد و تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل كحك بالتمر وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا كيفية عمل عجينة الكحك العيد في المنزل بكل سهولة وبمكونات متواجدة في كل منزل، بما يدخل البهجة والسرور علي أهل المنزل وجميع ضيفونا الكرام. الوسوم

طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل عيد الفطر المبارك له بعض المظاهر الجميلة التي تنشر البهجة و الفرحة للكبار و الصغار منها كحك العيد الذي يقوم بأعداده الجميع ، سنقدم إليكم طريقة عمل كحك العيد بحشوات مختلفة لذيذة و سريعة لتقدمي لأسرتك و لضيوفك أنواع شهية من الكحك و لإرضاء جميع الأذواق، كحك العيد هو اصله ترجع لما قبل التاريخ إلي التاريخ الفرعوني وأصبحت العادة تتوارث ما بينهم حتي وصلت إلينا وأصبحت عادة عند أجدادنا بان نقوم بعمل الكحك المحشي بالملبن كاحتفالية من احتفالات عيد الفطر لذلك نقدمك وصفة بسيطة لعمل الكحك داخل البيت بمكونات متواجدة في كل بيت وبسيطة جدا . طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل طريقة جديدة لعمل كحك العيد المصري في المنزل مكونات العجينة : كيلو دقيق. 550 جرام من السمن المقدوح. رشه ملح. ملعقة كبيرة رائحة كحك البودر. 2 معلقة صغيرة خميرة فورية. نصف معلقة صغيرة بيكنج بودر. 3 ملاعق كبار سمسم. 2معلقة كبيرة سكر بودر. 2 فنجان حليب دا فيء. نصف كوب ماء دا فيء. طريقة عمل عجينة الكحك في وعاء نخلط الماء الدافئ و الحليب الدافئ مع السكر و الخميرة و نتركها في مكان دافئ تتفاعل قليلا . في وعاء كبير نضع كمية الدقيق بعد نخلها و عليها رشه الملح و رائحة الكحك و السمسم والبيكنج بودر و نقلبهم مع بعض . قومي بوضع السمنة علي الخليط الجاف بعد قدحها وتقليبهم وبس الدقيق مع السمنة حتي تتغلف كل حبات الدقيق بالسمنة. ثم قومي بوضع الخميرة وتقليب المكونات واعجنهم واغطي العجينة واتركها تختمر في مكا دا فيء. شكلي العجين بالشكل والحجم المناسبين لكي، ثم ضعية في صنية واتركيه لمدة نصف ساعة يختمر. ادخلي الكحك في فرن متوسط الحرارة علي الشبكة حتي يصبح باللون الذهبي. كحك العيد بالعجمية طريقة عمل عجينة الكحككحك العيد بالعجمية مكونات العجمية كوب عسل نحل. ملعقة كبيرة سمنة. ملعقة كبيرة دقيق. كمية من عين جمل مكسر. طريقة عمل كحك العيد بالعجمية في مقلاة نضع السمنة تذوب و نضيف عليها الدقيق و نقلي حتى تظهر رائحة الدقيق. نصب كمية عسل النحل و نقلب قليلا ثم نضيف العين الجمل و نقلب حتى يثقل قوامها و نتركها جانبا حتى تبرد تماما. قومي بتشكيل العجمية إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نشكل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم و نجوفها من المنتصف و نحشيها بالعجمية و نكروها و نغلقها على الحشو تماما. ننقش الكحكات و نرصها في الصينية و نتركها ساعة في مكان دافئ لتختمر. ادخلي الصينية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ لون ذهبي فاتح. نخرج الصينية من الفرن و نتركها تبرد تماما و نزينها بسكر بودرة. كحك العيد بالتمر طريقة عمل كحك العيد بالعجميةكحك العيد بالتمر مكونات الحشو: كوب تمر مهروس ملعقة كبيرة زبدة طرية رشه قرفة ناعمة 2 معلقة صغيرة جوز الهند. طريقة عمل كحك بالتمر في مقلاة نضع الزبدة حتى تذوب و تسخن نضع عليها التمر المهروس و نقلب جيدا و نرش معها القرفة الناعمة وجوز الهند حتى يبدأ التمر في امتصاص الزبدة. نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم و نجوفها من المنتصف و نحشيها بقطعة من التمر و نغلقها عليها و نكورها ، و ننقشها و نرصها في صينية ، و نتركها جانبا تتخمر لمدة ساعة عل الأفل. ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 180 درجة حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ، نخرجها من الفرن و نتركها تبرد و تكون جاهزة للتقديم. طريقة عمل كحك بالتمر وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا كيفية عمل عجينة الكحك العيد في المنزل بكل سهولة وبمكونات متواجدة في كل منزل، بما يدخل البهجة والسرور علي أهل المنزل وجميع ضيفونا الكرام.

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