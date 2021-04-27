طريقة تحضير البسبوسة المرملة بمذاق رائع وبمكونات بسيطة في المنزل

يعتبر الدليل على نجاح تحضير حلويات البسبوسة هو أن تكون البسبوسة ذو ملمس مرمل وليست ناعمة حيث تكتسب البسبوسة المرملة مذاق رائع يذوب في الفم ويعتبر تحضير البسبوسة بوجه عام سهلة ولا تحتاج وقت كبير ولكن يكمن السر في كيفية الإعداد بشكل مرمل مثل المطاعم والمحلات، ويكثر توافرها في رمضان بسبب تفضيل الكثير من الشعوب إلي الحلويات يومياً بعد وجبة الإفطار وهي من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها وللتجديد عن الأصناف الأخري من الكنافة والقطايف التي تعتبر الحلويات الرئيسية في رمضان، كما تتميز مكونات البسبوسة بالبساطة فقط لا نحتاج سوى المكونات الأساسية من السميد وجوز الهند والزبدة وبعض المكملات مثل القطر المتحكم في مذاقها الحلو في النهاية وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل المكونات: مقدار ربع كيلو جرام من السكر.

مقدار ربع كيلو جرام من الزيت.

عبوة من الزبادي.

كأسين من الدقيق المنخول.

فنجان من جوز الهند المبشور.

ملعقة بيكنج باودر.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين. طريقة التحضير: عند تحضير البسبوسة يجب تجهيز المكونات الجافة أولاً في إناء واسع نضع كلاً من الدقيق المنخول والبيكنج باودر والمكملات مثل جوز الهند والسكر ونقلب المكونات بإستخدام ملعقة. نبدأ بسكب الزيت النباتي تدريجياً بحيث يتم تقليبه ببطئ للحصول على العجينة الرملية. تجهيز الفرن قبل وضع البسبوسة والصينية بحيث نضع ملعقة من الزيت مع رشة من الدقيق على جميع أنحاء الصينية، ثم نضع خليط البسبوسة مع مراعاة مساواة الأطراف والسطح. نترك الصينية مدة عشرين دقيقة للنضج وبعد ذلك نقوم بوضع الشربات بحيث يكون بارداً حتى يتناسب مع البسبوسة الساخنة ووضع مكسرات للتزيين بعد سكب القطر أو ما يطلق عليه الشربات وتقطيع البسبوسة ثم نقدمها للعائلة. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر الدليل على نجاح تحضير حلويات البسبوسة هو أن تكون البسبوسة ذو ملمس مرمل وليست ناعمة حيث تكتسب البسبوسة المرملة مذاق رائع يذوب في الفم ويعتبر تحضير البسبوسة بوجه عام سهلة ولا تحتاج وقت كبير ولكن يكمن السر في كيفية الإعداد بشكل مرمل مثل المطاعم والمحلات، ويكثر توافرها في رمضان بسبب تفضيل الكثير من الشعوب إلي الحلويات يومياً بعد وجبة الإفطار وهي من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها وللتجديد عن الأصناف الأخري من الكنافة والقطايف التي تعتبر الحلويات الرئيسية في رمضان، كما تتميز مكونات البسبوسة بالبساطة فقط لا نحتاج سوى المكونات الأساسية من السميد وجوز الهند والزبدة وبعض المكملات مثل القطر المتحكم في مذاقها الحلو في النهاية وللتعرف على طريقة تحضير البسبوسة المرملة يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل المكونات: مقدار ربع كيلو جرام من السكر.

مقدار ربع كيلو جرام من الزيت.

عبوة من الزبادي.

كأسين من الدقيق المنخول.

فنجان من جوز الهند المبشور.

ملعقة بيكنج باودر.

مكسرات حسب الرغبة للتزيين. طريقة التحضير: عند تحضير البسبوسة يجب تجهيز المكونات الجافة أولاً في إناء واسع نضع كلاً من الدقيق المنخول والبيكنج باودر والمكملات مثل جوز الهند والسكر ونقلب المكونات بإستخدام ملعقة. نبدأ بسكب الزيت النباتي تدريجياً بحيث يتم تقليبه ببطئ للحصول على العجينة الرملية. تجهيز الفرن قبل وضع البسبوسة والصينية بحيث نضع ملعقة من الزيت مع رشة من الدقيق على جميع أنحاء الصينية، ثم نضع خليط البسبوسة مع مراعاة مساواة الأطراف والسطح. نترك الصينية مدة عشرين دقيقة للنضج وبعد ذلك نقوم بوضع الشربات بحيث يكون بارداً حتى يتناسب مع البسبوسة الساخنة ووضع مكسرات للتزيين بعد سكب القطر أو ما يطلق عليه الشربات وتقطيع البسبوسة ثم نقدمها للعائلة. طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير البسبوسة المرملة بمذاق رائع وبمكونات بسيطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.