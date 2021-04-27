تتميز الجبنة المونزاريلا بأنها من أكثر أنواع الاجبان العملية وتضاف إلى جميع أطناف اللحم والدجاج والمعجنات لذلك ترغب العديد من ربات المنزل في معرفة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل بطريقة سهلة لتكون متوفرة دائماً للاستخدام.

الجبنة الموتزاريلا في المنزل

حضري تلك الجبنة في منزلك لضمان نظافتها وسلامتها على أطفالك واستخدميها في المكرونة بالبشاميل والسانودتشات والكريبات وفي تحضير صوص الجبنة أيضاً.

قومي بإضافة مقدار من الملح إلى الماء وقلبي. أضيفي الملح جتى تحصلي على ماء مالح كما ترغبين أن يكون طعم الجبنة. ضعي الماء المملح في وعاء على النار حتى تصبح درجة حرارة الماء مائة وثلاثون درجة مئوية. قومي بوضع اللبن المتخثر في الماء عن طريق مصفاه للتخلص من الشوائب. قلبي الخليط حتى يذوب اللبن. قومي بخلط المكونات حتى يصبح الخليط مشدود. قومي بفرم كلاً من الثوم وأوراق الريحان. يضاف الثوم والريحان المفروم إلى الجبنة وتقلب. قومي بتقليب الجبنة لتتماسك ولكن لا تقلبي كثيراً. إذا لاحظت أن الخليط متحجر أضيفي المزيد من الماء بالتدريج مع التقليب. قومي غمس قطع الجبن في الماء البارد. يمكنك إضافة نكهات إلى الجبنة كالزيتون أو الثوم أثناء شد الجبنة. قومي بلف قطعة الجبن بورق استرتش ثم ضعيها في الفريزر لتتماسك. أخرجي الجبنة وابشريها إلى شرائج رفيعة وبهذا تصبح جاهزة للاستعمال. يمكنك الاحتفاظ بقطع الجبن في أكياس الثلاجة في الفريزر أو المبرد كما يمكنك تقطيعها إلى أصابع لاستخدامها.

المقادير اللازمة لتحضير الجبنة:طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل