سر الحلواني طريقة عمل البسيسة الأصلية وطريقة تحضير البسبسة بالبرتقال في المنزل

البسيسة أو الكيكة هي أسم يطلع علي كل ما يتم عمله بالدقيق سواء دقيق أبيض أو دقيق شوفان أو دقيق غامق يطلق أسم بسيسة علي الكيكة في الوطن العربي وخاصة بتونس وليبيا والمغرب ويمكن عملها بالبرتقال أو بالشيكولاته أو بالكراميل أو بالقهوة والكاكو أو بالزبادي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكيكة بالمنزل . تحضير البسيسة تحضير البسيسة لتحضير البسيسة الذرة قومي بتحضير المكونات التالية : كوب من الزبدة

كوب من السكر

4 بيض

قشر برتقال ناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوب ونصف من دقيق الذرة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة زيت

كوب من عصير البرتقال الطازج طريقة تحضير البسيسة ضعي في بولة العجن الزبدة والسكر وقومي بضربهم بالمضرب جيدا حتي يتجانس ويصبح القوم كريمي ثم أضيفي البيض وقشر البرتقال والفانيليا ودقيق الذرة وقومي بالضرب جيدا ثك أضيفي البيكنج بودر والملح وعصير البرتقال ثم قومي بضربهم معا حتي يصبح القوم متجانس ثم قومي بوضع الزيت في صينية الكيكة وقومي بوضع الخليط داخل الصينية قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية ثم ادخلي الصينية بها اتركيها لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة ثم اخرجيها وتقدم دافئة أو باردة تحضير البسيسة بالبرتقال طريقة تحضير البسيسةتحضير البسيسة بالبرتقال لتحضير كيكة البرتقال قومي بتجهيز المكونات التالية : كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر الناعم

4 بيض

3 ملاعق كبيرة قشر برتقال مبشور ناعم

3 أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج

كوب من الحليب كامل الدسم

ملعقة صغيرة من الفانيليا تحضير كيكة البرتقال ضعي كافة المكونات في الخلاط واضربيهم لمدة 5 دقائق

ثم أضيفي البيض لتتداخل جميع المكونات وتحصلي علي مزيج متجانس

ثم قومي بسكبهم في بولة العجن واضيفي عليها عصير البرتقال

ثوم قومي بالتقليب جيدا

ثم قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة .

ثم قومي بوضع الخليط في قالب الكيك وضعيها بالفرن لمدة 40 دقيقة حتي تنضج

عند اخراجها قومي بوضع عليها عصير البرتقال وكريمة من الوجه للتزين ولتعطي طعم شربات غني بالبرتقال لتتشربه الكيكة تحضير كيكة البرتقال الوسوم

البسيسة أو الكيكة هي أسم يطلع علي كل ما يتم عمله بالدقيق سواء دقيق أبيض أو دقيق شوفان أو دقيق غامق يطلق أسم بسيسة علي الكيكة في الوطن العربي وخاصة بتونس وليبيا والمغرب ويمكن عملها بالبرتقال أو بالشيكولاته أو بالكراميل أو بالقهوة والكاكو أو بالزبادي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكيكة بالمنزل . تحضير البسيسة تحضير البسيسة لتحضير البسيسة الذرة قومي بتحضير المكونات التالية : كوب من الزبدة

كوب من السكر

4 بيض

قشر برتقال ناعم

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

كوب ونصف من دقيق الذرة

كوب ونصف من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة زيت

كوب من عصير البرتقال الطازج طريقة تحضير البسيسة ضعي في بولة العجن الزبدة والسكر وقومي بضربهم بالمضرب جيدا حتي يتجانس ويصبح القوم كريمي ثم أضيفي البيض وقشر البرتقال والفانيليا ودقيق الذرة وقومي بالضرب جيدا ثك أضيفي البيكنج بودر والملح وعصير البرتقال ثم قومي بضربهم معا حتي يصبح القوم متجانس ثم قومي بوضع الزيت في صينية الكيكة وقومي بوضع الخليط داخل الصينية قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية ثم ادخلي الصينية بها اتركيها لمدة لا تزيد عن 45 دقيقة ثم اخرجيها وتقدم دافئة أو باردة تحضير البسيسة بالبرتقال طريقة تحضير البسيسةتحضير البسيسة بالبرتقال لتحضير كيكة البرتقال قومي بتجهيز المكونات التالية : كوب من الزبدة

كوب ونصف من السكر الناعم

4 بيض

3 ملاعق كبيرة قشر برتقال مبشور ناعم

3 أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا

ملعقة صغيرة من الملح

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج

كوب من الحليب كامل الدسم

ملعقة صغيرة من الفانيليا تحضير كيكة البرتقال ضعي كافة المكونات في الخلاط واضربيهم لمدة 5 دقائق

ثم أضيفي البيض لتتداخل جميع المكونات وتحصلي علي مزيج متجانس

ثم قومي بسكبهم في بولة العجن واضيفي عليها عصير البرتقال

ثوم قومي بالتقليب جيدا

ثم قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة .

ثم قومي بوضع الخليط في قالب الكيك وضعيها بالفرن لمدة 40 دقيقة حتي تنضج

عند اخراجها قومي بوضع عليها عصير البرتقال وكريمة من الوجه للتزين ولتعطي طعم شربات غني بالبرتقال لتتشربه الكيكة تحضير كيكة البرتقال

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الحلواني طريقة عمل البسيسة الأصلية وطريقة تحضير البسبسة بالبرتقال في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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