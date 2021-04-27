سر الكركديه في منح الشعر اللون الأحمر الجذاب دون استخدام صبغات

تعرفي على سر الكرديه في منح الشعر اللون الأحمر الجذاب؛ حيث يعتبر اللون الأحمر للشعر مختلف وتقوم كثير من السيدات والبنات بشراء الصبغات الحمراء للشعر متجاهلين التأثير السلبي لها على سلامته على المدى البعيد، لكن بمكونات طبيعية يصبح من السهل تغيير لون الشعر إلى الأحمر من هذه المكونات الكركديه في وصفة طبيعة تمنح الشعر لون جذاب وفي الوقت ذاته تحافظ عليه من التلف، التساقط وتمنع وجود القشرة.وصفة الكركديه لصبغ الشعر باللون الأحمر
يمكن صبغ الشعر باللون الأحمر من خلال إضافة الكركديه في وصفة طبيعية مع مكونات أخرى مثل:
- ملعقتان كبيرتان من الحناء.
- كوب من أوراق الكركديه.
- كوبان ماء مغلي.
- ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو.
- ملعقتين كبيرتين جيلاتين.
بهذه المكونات يصبح من السهل تحضير الخلطة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ننقع أوراق الكركديه في الماء المغلي ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم تصفيته.
- نضيف الجيلاتين على خليط الكركديه ونتركه أيضاً لمدة خمس دقائق ونضعه على النار حتى يذوب الجيلاتين.
- بعد ذلك نضيف كل من الحناء والكاكاو ونخلط جميع المكونات معاً.
- نضع الخليط على الشعر ونغطي الشعر لمدة ساعة كاملة.
- نغسل الشعر بالماء البارد ونقوم بتصفيفه.
- كلما زادت مدة بقاء الخليط على الشعر كلما زاد لون الحناء.
فضلا عن دوره في منح الشعر اللون الأحمر هناك مجموعة أخرى من الفوائد الصحية للكركديه يعود ذلك لإحتوائه على مغذيات هامة لسلامة بصيلات الشعر فيمنحه الفوائد التالية:
- يساعد في تسريع نمو الشعر وزيادة كثافته.
- يتخلص من قشرة الشعر المزعجة المسببة للحكة.
- يحمي من مشكلة تساقط الشعر الناتجة عن الشعر المتقصف.
- يمنح الشعر اللون الأحمر الجذاب بدون التأثير على صحته عند إضافته إلى خلطة حناء الشعر.
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تعرفي على سر الكرديه في منح الشعر اللون الأحمر الجذاب؛ حيث يعتبر اللون الأحمر للشعر مختلف وتقوم كثير من السيدات والبنات بشراء الصبغات الحمراء للشعر متجاهلين التأثير السلبي لها على سلامته على المدى البعيد، لكن بمكونات طبيعية يصبح من السهل تغيير لون الشعر إلى الأحمر من هذه المكونات الكركديه في وصفة طبيعة تمنح الشعر لون جذاب وفي الوقت ذاته تحافظ عليه من التلف، التساقط وتمنع وجود القشرة.وصفة الكركديه لصبغ الشعر باللون الأحمر
يمكن صبغ الشعر باللون الأحمر من خلال إضافة الكركديه في وصفة طبيعية مع مكونات أخرى مثل:
- ملعقتان كبيرتان من الحناء.
- كوب من أوراق الكركديه.
- كوبان ماء مغلي.
- ثلاث ملاعق كبيرة كاكاو.
- ملعقتين كبيرتين جيلاتين.
بهذه المكونات يصبح من السهل تحضير الخلطة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- ننقع أوراق الكركديه في الماء المغلي ونتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم تصفيته.
- نضيف الجيلاتين على خليط الكركديه ونتركه أيضاً لمدة خمس دقائق ونضعه على النار حتى يذوب الجيلاتين.
- بعد ذلك نضيف كل من الحناء والكاكاو ونخلط جميع المكونات معاً.
- نضع الخليط على الشعر ونغطي الشعر لمدة ساعة كاملة.
- نغسل الشعر بالماء البارد ونقوم بتصفيفه.
- كلما زادت مدة بقاء الخليط على الشعر كلما زاد لون الحناء.
فضلا عن دوره في منح الشعر اللون الأحمر هناك مجموعة أخرى من الفوائد الصحية للكركديه يعود ذلك لإحتوائه على مغذيات هامة لسلامة بصيلات الشعر فيمنحه الفوائد التالية:
- يساعد في تسريع نمو الشعر وزيادة كثافته.
- يتخلص من قشرة الشعر المزعجة المسببة للحكة.
- يحمي من مشكلة تساقط الشعر الناتجة عن الشعر المتقصف.
- يمنح الشعر اللون الأحمر الجذاب بدون التأثير على صحته عند إضافته إلى خلطة حناء الشعر.
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