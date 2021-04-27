طريقة عمل سلطة سيزر ماك على طريقة المطاعم

طريقة عمل سلطة سيزر ماك من الوصفات السهلة لتحضير واحداً من الأطباق الجانبية التي تشتهر بها سلسة مطاعم ماكدونالدز، حيث يتم تحضير سلطة سيزر بجانب الوجبات مثل البطاطس والنشويات ويعطي بها الجميع أطفال وكبار لذلك يمكن بالنسبة لربات البيوت تحضير السلطة في البيت مثل المطاعم من خلال الوصفة والطريقة التي نعرضها لكم خلال هذا المقال.

طريقة عمل سلطة سيزر ماك

بالمكونات التالية يمكن تحضير سلطة سيزر ماك في البيت لتكون مثل المطاعم وهذه المكونات تكون كما يلي:

شريحة من صدور الدجاج.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة بمقدار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

فص أو اثنين من الثوم.

أوراق الخس.

قطعة ذات حجم متوسط من الجبن.

أربعة ملاعق كبيرة من صوص المايونيز.

ملعقة طعام كبيرة من الخل.

اثنين رغيف من الخبز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

زيت نباتي .

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء.

خطوات عمل سلطة سيزر ماك

إذا قمتم بتجهيز المكونات السابقة فمن السهل تحضير السلطة من خلال اتباع الخطوات التالية التي يتم اتباعها عند تحضير هذا الطبق داخل مطاعم ماكدونالدز؛