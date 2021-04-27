طريقة عمل سلطة سيزر ماك على طريقة المطاعم

طريقة عمل سلطة سيزر ماك من الوصفات السهلة لتحضير واحداً من الأطباق الجانبية التي تشتهر بها سلسة مطاعم ماكدونالدز، حيث يتم تحضير سلطة سيزر بجانب الوجبات مثل البطاطس والنشويات ويعطي بها الجميع أطفال وكبار لذلك يمكن بالنسبة لربات البيوت تحضير السلطة في البيت مثل المطاعم من خلال الوصفة والطريقة التي نعرضها لكم خلال هذا المقال.طريقة عمل سلطة سيزر ماك
بالمكونات التالية يمكن تحضير سلطة سيزر ماك في البيت لتكون مثل المطاعم وهذه المكونات تكون كما يلي:
- شريحة من صدور الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة بمقدار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- فص أو اثنين من الثوم.
- أوراق الخس.
- قطعة ذات حجم متوسط من الجبن.
- أربعة ملاعق كبيرة من صوص المايونيز.
- ملعقة طعام كبيرة من الخل.
- اثنين رغيف من الخبز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- زيت نباتي .
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الماء.
إذا قمتم بتجهيز المكونات السابقة فمن السهل تحضير السلطة من خلال اتباع الخطوات التالية التي يتم اتباعها عند تحضير هذا الطبق داخل مطاعم ماكدونالدز؛
- نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع ذات حجم متوسط ونرص القطه في صينية ونضيف عليه الملح والخل ونتركه في الفرن حتى يحمص.
- نقوم بتقليب الخبز بين الحين والآخر حتى يتم تحميصه من جميع الجوانب ولا يحترق.
- نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يهدأ.
- ننقع الدجاج في الملح والخل والليمون ليتم التخلص من أي رائحة غير مرغوبة وتغسل الدجاج بالدقيق والماء.
- نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة على الرخام باستخدام القطاعة.
- نضع زيت الزيتون على قطع الدجاج ونتركه على النار حتى يحمر.
- نقشر الثوم ونفرمه فرم ناعم ونحضر الجبنة ونقوم ببشرها على الجبنة ونخلط المكونات معاً.
- نضيف كل من المايونيز والخل الأبيض وثلاث ملاعق من الزبادي على الثوم ونخلط جميع المكونات معاً.
- بعد غسل الخس نقطعه إلى قطع صغيرة ثم تنفعه في الخل.
- نضع جزء من قطع الدجاج على الخس ثم نضع فوقه الخبز بعد أن يتم تحميصه والملح.
- نضيف باقي شرائح الدجاج والتوابل والخس والثوم ونقلب جميع المكونات معاً.
- يقدم طبق سلطة سيرز ماك مع صوص المايونيز.
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طريقة عمل سلطة سيزر ماك من الوصفات السهلة لتحضير واحداً من الأطباق الجانبية التي تشتهر بها سلسة مطاعم ماكدونالدز، حيث يتم تحضير سلطة سيزر بجانب الوجبات مثل البطاطس والنشويات ويعطي بها الجميع أطفال وكبار لذلك يمكن بالنسبة لربات البيوت تحضير السلطة في البيت مثل المطاعم من خلال الوصفة والطريقة التي نعرضها لكم خلال هذا المقال.طريقة عمل سلطة سيزر ماك
بالمكونات التالية يمكن تحضير سلطة سيزر ماك في البيت لتكون مثل المطاعم وهذه المكونات تكون كما يلي:
- شريحة من صدور الدجاج.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة بمقدار ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- فص أو اثنين من الثوم.
- أوراق الخس.
- قطعة ذات حجم متوسط من الجبن.
- أربعة ملاعق كبيرة من صوص المايونيز.
- ملعقة طعام كبيرة من الخل.
- اثنين رغيف من الخبز.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
- زيت نباتي .
- كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الماء.
إذا قمتم بتجهيز المكونات السابقة فمن السهل تحضير السلطة من خلال اتباع الخطوات التالية التي يتم اتباعها عند تحضير هذا الطبق داخل مطاعم ماكدونالدز؛
- نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع ذات حجم متوسط ونرص القطه في صينية ونضيف عليه الملح والخل ونتركه في الفرن حتى يحمص.
- نقوم بتقليب الخبز بين الحين والآخر حتى يتم تحميصه من جميع الجوانب ولا يحترق.
- نخرج الخبز من الفرن ونتركه حتى يهدأ.
- ننقع الدجاج في الملح والخل والليمون ليتم التخلص من أي رائحة غير مرغوبة وتغسل الدجاج بالدقيق والماء.
- نقطع صدور الدجاج إلى قطع صغيرة على الرخام باستخدام القطاعة.
- نضع زيت الزيتون على قطع الدجاج ونتركه على النار حتى يحمر.
- نقشر الثوم ونفرمه فرم ناعم ونحضر الجبنة ونقوم ببشرها على الجبنة ونخلط المكونات معاً.
- نضيف كل من المايونيز والخل الأبيض وثلاث ملاعق من الزبادي على الثوم ونخلط جميع المكونات معاً.
- بعد غسل الخس نقطعه إلى قطع صغيرة ثم تنفعه في الخل.
- نضع جزء من قطع الدجاج على الخس ثم نضع فوقه الخبز بعد أن يتم تحميصه والملح.
- نضيف باقي شرائح الدجاج والتوابل والخس والثوم ونقلب جميع المكونات معاً.
- يقدم طبق سلطة سيرز ماك مع صوص المايونيز.
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