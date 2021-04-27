طبق الباستا فلورا أو فطيرة المربي اللذيذة في المنزل

طبق الباستا فلورا أو فطيرة المربي من أطباق الحلوى اللذيذة الغير تقليدية التي يمكن تقديمها في رمضان كنوع من الحلويات بجانب الوجبات الرئيسية أو بجانب الحلويات أيضا مثل ميني سويسرول بالشوكولاتة والمربي وفي جميع المناسبات ويحبها العديد من الأطفال والكبار وتتميز بسرعه وسهوله التحضير ولا تحتاج ألي العديد من المكونات ويمكن عمل الباستا فلورا بأكثر من شكل ويمكن استخدام الشوكولاته أو الفواكه والعسل أو المربي في الحشو حسب الرغبة وهي مفيدة لاحتوائها على المربي اللذيذة والمفيدة لكل أفراد الأسرة بمختلف الأعمار.

كوب مربي تقريبا أي نوع حسب الرغبة .

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض .

كوب واحد من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا .

نصف ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.

عدد 2 بيضه .

750 غرام ( كوب إلا ربع ) من الزبدة .

نبدأ بتحضير وعاء كبير ونضع به كوب إلا ربع من الزبدة مع كوب من السكر ونقوم بخلطهم جيدا حتى يتم المزج جيدا ثم نضيف البيضتان مع نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا ونضع المزيج كله في الخلاط الكهربائي و يضرب بشكل جيد حتى تمام امتزاج الخليط .

ثانيا نضيف اثنان كوب من الدقيق و نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر إلى خليط السكر والزبدة والفانيليا والبيض وذلك على دفعات وذلك مع استمرار التقليب بمضرب يدوى أو ملعقة خشبية حتى امتزاج جميع المكونات .

ثالثا بعد تكون العجين يتم اخذ ربعه ووضعة على جنب وفرد باقي العجين في صنية فرن متوسطه الحجم ثم نضع نوع المربي التي نرغب بها ونفردها على العجين بحيث تكون موزعة بشكل جيد .

اخر خطوة في عمل الباستا فلورا هي اخذ باقي العجين وفردة وتقطيعه إلى شرائح ووضعها فوق المربى بحيث تأخذ شكل مربعات ثم ندخل الصنية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمده نصف ساعه تقريبا حتى تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتوضع في أطباق التقديم ثم تقدم .

المقادير المطلوبة لعمل الباستا فلورا أو فطيرة المربي اللذيذةطريقة تحضير الباستا فلورا أو فطيره المربي في المنزل بسهولة