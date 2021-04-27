طريقة عمل الجلاش محشي سميد البسبوسة بكل سهولة وفي دقائق معدودة

الجلاش واحد من أشهر أنواع الحلويات التي عرفت في العالم العربي كله، والذي عادة ما يتم تقديمه في المناسبات المختلفة ومن بينها شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعداده بالطرق المختلفة والمتنوعة التي يحبها الجميع، ودائما ما تبحث ربات البيوت على طرق جديدة ومبتكرة لإعداد الحلويات في شهر رمضان لتسعد عائلتها، واليوم قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الجلاش يمكن عملها بسهولة وفي دقائق معدودة وهي طريقة عمل الجلاش محشي سيميد البسبوسة. مكونات الجلاش بحشو سميد البسبوسة: نصف كيلو من الجلاش الجاهز.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سميد.

نصف كوب فول سوداني.

كوب زبادي.

كوب سمن.

فانيليا. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

ماء الورد. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار الشربات من خلال مزج السكر مع الماء في قدر ويرفع على النار حتى الغليان، ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ويترك الخليط يغلي خمس دقائق حتى يعقد قليلاً.

نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها مقدار من السمن ونشوح السميد فيها حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم نضعه في بولة ويترك ليبرد تماماً، ثم نضيف عليه الزبادي والفول السوداني المفروم والسكر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

نحضر قالب الفرن البايركس ونضع فيه نصف ورق الجلاس مع مراعاة دهن كل ورقة بالسمن.

نضيف مقدار السميد في المنتصف ونفرده جيداً، ثم نضع باقي ورق الجلاش وندهن كل ورقة السمن.

ونسكب باقي مقدار السمن على الوجه، ونقطع الجلاش لمربعات متوسطة الحجم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرة دقائق حتى ينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبي المقرمش.

نخرج الجلاش من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ثم نتركه ليبرد تماما ونقطعه بعد ذلك ويقدم بألف هنا. مكونات الجلاش بحشو سميد البسبوسة:مكونات الشربات:طريقة التحضير: الوسوم

الجلاش واحد من أشهر أنواع الحلويات التي عرفت في العالم العربي كله، والذي عادة ما يتم تقديمه في المناسبات المختلفة ومن بينها شهر رمضان المبارك، حيث يتم إعداده بالطرق المختلفة والمتنوعة التي يحبها الجميع، ودائما ما تبحث ربات البيوت على طرق جديدة ومبتكرة لإعداد الحلويات في شهر رمضان لتسعد عائلتها، واليوم قررنا من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم طريقة جديدة لعمل الجلاش يمكن عملها بسهولة وفي دقائق معدودة وهي طريقة عمل الجلاش محشي سيميد البسبوسة. مكونات الجلاش بحشو سميد البسبوسة: نصف كيلو من الجلاش الجاهز.

نصف كوب سكر.

نصف كوب سميد.

نصف كوب فول سوداني.

كوب زبادي.

كوب سمن.

فانيليا. مكونات الشربات: كوبين سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نصف ليمونة.

ماء الورد. طريقة التحضير: في البداية نقوم بإحضار الشربات من خلال مزج السكر مع الماء في قدر ويرفع على النار حتى الغليان، ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ويترك الخليط يغلي خمس دقائق حتى يعقد قليلاً.

نحضر طاسة كبيرة ونضع فيها مقدار من السمن ونشوح السميد فيها حتى يأخذ اللون الذهبي.

ثم نضعه في بولة ويترك ليبرد تماماً، ثم نضيف عليه الزبادي والفول السوداني المفروم والسكر وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.

نحضر قالب الفرن البايركس ونضع فيه نصف ورق الجلاس مع مراعاة دهن كل ورقة بالسمن.

نضيف مقدار السميد في المنتصف ونفرده جيداً، ثم نضع باقي ورق الجلاش وندهن كل ورقة السمن.

ونسكب باقي مقدار السمن على الوجه، ونقطع الجلاش لمربعات متوسطة الحجم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرة دقائق حتى ينضج الجلاش ويأخذ اللون الذهبي المقرمش.

نخرج الجلاش من الفرن ونسقيها بالشربات البارد ثم نتركه ليبرد تماما ونقطعه بعد ذلك ويقدم بألف هنا. مكونات الجلاش بحشو سميد البسبوسة:مكونات الشربات:طريقة التحضير:

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