طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بأبسط المكونات وأفضل الطرق، يعد بسكويت النشادر من أشهر أنواع البسكويت يحضر بكثرة في المناسبات والأعياد، بالإضافة إلى يمكن تحضيره على وجبة الإفطار بجانب كوب الحليب أو كوب الشاي، يعد من الأطعمة الخفيفة التي تمد الجسم بالعديد من السكريات المطلوبة للجسم، يحضر بسكويت النشادر بنكهات مختلفة مثل بسكويت البرتقال، أو البسكويت بالفانيليا، أو البسكويت بالشوكولاته، كما يمكن حشو النوتيلا لإعطاءه الطعم اللذيذ والشهي، فمن خلال هذا المقال سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش بافضل الطرق، يمكن تحضيره في المنزل دون شراؤه من المحلات.

طريقة عمل بسكويت النشادر المقرمش

يعد البسكويت عامة من أفضل أنواع الحلويات، مرتبط بشكل كبير بالأعياد لأنه من المأكولات التقليدية في عيد الأضحى وعيد الفطر، ومن أبرزهم الكحك والبسكويت والغريبة والبيتي فور، كلاهما من أنواع الحلويات التي تحضر بكثرة بمناسبة الأعياد، ويقوم العديد من الأشخاص بأخذه كنوع من الهدايا، هناك مكون أساسي في تحضير البسكويت يعطي مذاقاً هشاً ومقرمشاً و رائحة عطرة وقوية تفوح منه أثناء طهيه في الفرن وهو النشادر.

المكونات:

كيلو دقيق.

ربع كيلو سمنه.

2 ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف كوب حليب.

خمس بيضات.

2 كوب من السكر البودر.

يحضر المضرب الكهربائي ثم يوضع فيه السمن والسكر والبيض والفانيليا، ويتم مزجهم جيداً حتى الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالخفق، ثم إضافه النشادر والحليب تدريجياً.

تخلط المكونات معاً حتى الحصول على عجينة لينة وسهلة الفرد.

يحضر كيس حلواني وتوضع فيه العجينة، ثم تحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن، ثم يتم تشكيل البسكويت بواسطة كيس الحلواني ويوضع في الصينية، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبياً.

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب.

طريقة التحضير:

لإكساب البسكويت طعماً لذيذاً وهشاً عليكي عدم تقليب مكونات عجينة البسكويت كثيراً، فيمكن لمها بالعجان الكهربائي، ثم وضعها في كيس الحلواني مباشرة حتى الحصول على بسكويت مقرمش وهش.