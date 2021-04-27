4 اطعمة رمضانية تزيد من احتمالية تسوس الاسنان، يطلعنا عليها أخصائي طب الأسنان الدكتور حسن حداد من عيادات المهيدب، والذي يؤكد أن تسوس الأسنان أحد أبرز أمراض الفم والأسنان الشائعة في رمضان، ولذلك أسباب عدة نتعرف عليها في التالي.

4 اطعمة رمضانية تزيد من احتمالية تسوس الاسنان:

الحلويات الرمضانية المتنوعة وكذلك الفواكه المجففة، ونظرًا لاحتوائها على كثير من السكريات فإنها تسبب تسوس الأسنان. المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على ملونات وأصباغ صناعية وكذلك مشروبات الكافيين، جميعها تضر الأسنان وتسبب تسوسها. الأطعمة المقرمشة مثل المكسرات والبسكويت والأطعمة المقلية، فهي تتسبب في خدش مينا الأسنان وتراكم الأطعمة بها، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان. الخبز والمعجنات كونها أطعمة نشوية يفككها اللعاب إلى سكريات ثم تتحول بذلك إلى مادة لزجة تلتصق بين الأسنان، وهذا يؤدي إلى التسوس.

أسباب تسوس الأسنان في رمضان:

الإكثار من تناول الحلويات والسكريات المتنوعة.

الإفراط في مشروبات الكافيين والعصائر غير الطازجة و المشروبات الغازية.

قلة تناول الخضروات والفواكه التي تساهم في تنظيف الفم من بقايا الأطعمة وتعمل على إزالة البكتيريا.

تكرار تناول الأطعمة خلال فترة الإفطار مما يعيق إفراز اللعاب لتنظيف الفم.

بدء الصيام من غير تفريش الأسنان وتنظيفها.

قلة شرب الماء خلال فترة الإفطار، مما يسب جفاف الفم وقلة إفراز اللعاب المهم لوقاية الأسنان من التسوس.

قلة تفريش الأسنان خلال فترة الإفطار.

وأخيرًا ننصح بضرورة تفريش الأسنان خلال الإفطار ثلاث مرات على فترات متباعدة، واستخدام خيوط تنظيف الأسنان، وكما يجب استعمال غسول الفم الطبي مرة واحدة على الأقل يوميًا وينصح به بعد السحور.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.