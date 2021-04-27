طريقة تحضير شوربه حب الهريس باللحم الاماراتية الأصلية

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير وصفة شوربه حبه الهريس باللحم حيث تعد من احدي الوجبات المشهورة في المطبخ العربي الخليجي وخاصة المطبخ الاماراتى حيث لا تخلو الموائد من إعداد هذا الطبق خاصة في المناسبات السعيدة والأعياد وشهر رمضان لأنها لذيذة الطعم كما تتميز شوربه حب الهريس بالقيمة الغذائية العالية التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة للصحة الجسم منها المعادن والفيتامينات والبروتينات والبوتاسيوم والصوديوم وأيضا فيتامين ا كما تحضر شوربه الهريس بأكثر من طريقة مختلفة مثل شوربه الهريس بالخضروات والدجاج واللحم و يمكن تحضير الوصفة التي ترغبين فيها من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي عمل شوربه حبه الهريس باللحم. طريقة عمل شوربه حبه الهريس ومكوناتها طريقة عمل شوربه حبه الهريس ومكوناتها المكونات.. نصف كيلو جرام من اللحم البقري مقطع إلى مكعبات كبيرة.

ملح حسب الرغبة.

2 حبه من اللومي الصحيح.

نصف ملعقة صغيرة كل (من مسحوق الفلفل الأسود والقرفة المطحونة و الهيل الناعم والبهارات المشكلة).

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

2 حبه كبيرة من البصل مفرومة.

مقدار كوب من القمح المهروس.

كوب زيت.

معلقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير وصفة شوربه الهريس باللحم الاماراتي الأصلية أولا قومي بغسل حبوب القمح اكثر من مرة ثم انقعي الحبوب في الماء لحين أضافتها إلى اللحم. ضعي وعاء على نار متوسطة الحرارة وسكوبي فيه الزيت حتى يسخن. ثم ضيفي البصل مع التقليب لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يذبل البصل ويصير لونه باللون الأصفر الفاتح. ثم نضيف إليه الثوم مع التقليب المستمر حتى يصبح لونه ذهبي. ثم اضيفي حبات اللومي واللحم والتوابل من الفلفل الأسود والقرفة والهيل والملح مع التقليب المستمر للمكونات حتى تمتزج ببعضها لمدة عشر دقائق حتى يجف ماء اللحم نهائيا ويتسبك مع القمح. قومي بإخراج حبات اللومي وأيضا إخراج قطع اللحم ثم اتركيها جانبا للاستعمال اللاحق. بالمطحنة اليدوية اطحني شوربه القمح حتى تصير ناعمة القوام ثم ضيفي كمية من الماء إليها إذا كان القوام ثقيل. ثم اسكبي الشوربه في طبق التقديم المفضل إليكى مع إضافة اللحم وقدميها بجانب عصير الليمون وصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة شوربه الهريس باللحم الاماراتي الأصلية الوسوم

نقدم لكم اليوم طريقة تحضير وصفة شوربه حبه الهريس باللحم حيث تعد من احدي الوجبات المشهورة في المطبخ العربي الخليجي وخاصة المطبخ الاماراتى حيث لا تخلو الموائد من إعداد هذا الطبق خاصة في المناسبات السعيدة والأعياد وشهر رمضان لأنها لذيذة الطعم كما تتميز شوربه حب الهريس بالقيمة الغذائية العالية التي تحتوي على العديد من العناصر الهامة للصحة الجسم منها المعادن والفيتامينات والبروتينات والبوتاسيوم والصوديوم وأيضا فيتامين ا كما تحضر شوربه الهريس بأكثر من طريقة مختلفة مثل شوربه الهريس بالخضروات والدجاج واللحم و يمكن تحضير الوصفة التي ترغبين فيها من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي عمل شوربه حبه الهريس باللحم. طريقة عمل شوربه حبه الهريس ومكوناتها طريقة عمل شوربه حبه الهريس ومكوناتها المكونات.. نصف كيلو جرام من اللحم البقري مقطع إلى مكعبات كبيرة.

ملح حسب الرغبة.

2 حبه من اللومي الصحيح.

نصف ملعقة صغيرة كل (من مسحوق الفلفل الأسود والقرفة المطحونة و الهيل الناعم والبهارات المشكلة).

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

2 حبه كبيرة من البصل مفرومة.

مقدار كوب من القمح المهروس.

كوب زيت.

معلقة كبيرة عصير ليمون. طريقة تحضير وصفة شوربه الهريس باللحم الاماراتي الأصلية أولا قومي بغسل حبوب القمح اكثر من مرة ثم انقعي الحبوب في الماء لحين أضافتها إلى اللحم. ضعي وعاء على نار متوسطة الحرارة وسكوبي فيه الزيت حتى يسخن. ثم ضيفي البصل مع التقليب لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يذبل البصل ويصير لونه باللون الأصفر الفاتح. ثم نضيف إليه الثوم مع التقليب المستمر حتى يصبح لونه ذهبي. ثم اضيفي حبات اللومي واللحم والتوابل من الفلفل الأسود والقرفة والهيل والملح مع التقليب المستمر للمكونات حتى تمتزج ببعضها لمدة عشر دقائق حتى يجف ماء اللحم نهائيا ويتسبك مع القمح. قومي بإخراج حبات اللومي وأيضا إخراج قطع اللحم ثم اتركيها جانبا للاستعمال اللاحق. بالمطحنة اليدوية اطحني شوربه القمح حتى تصير ناعمة القوام ثم ضيفي كمية من الماء إليها إذا كان القوام ثقيل. ثم اسكبي الشوربه في طبق التقديم المفضل إليكى مع إضافة اللحم وقدميها بجانب عصير الليمون وصحة وهنا. طريقة تحضير وصفة شوربه الهريس باللحم الاماراتي الأصلية

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