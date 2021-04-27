طريقة تحضير الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل

اقدم لكم طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل من أشهى و ألذ واشهر الحلويات الانجليزية لذلك انتشرت في جميع بلدان العالم كما أنه غنية بالعديد من المكونات ذات الطابع المتميز في الطعم والشكل ويمكن عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل وبعدة طرق اخرى مختلفة فمنها على سبيل المثال الترايفل بالشوكولاته والفواكه والأيس كريم ويوجد العديد من الأنواع الأخري من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي عمل حلوى بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل وهي حلوى الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ترا يفل والفواكه والشوكولاته. طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ومكونات طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ومكونات المكونات.. باكيت بسكوت سادة.

كريمة.

كاس من الحليب الدافئ.

حليب مكثف ومحلى بالعسل.

أيس كريم بطعم الفانيليا. طريقة تحضير أيس كريم بطعم الفانيليا احضري وعاء وضغي فيه الحليب الدافئ مضاف إليها ملعقة من السكر. بالمضرب الكهربائي اخفقي المكونات لمدة 10 دقائق. اغمسي قطع البسكويت في الحليب الدافئ. ثم ضعيها في قالب فوق بعضها طبقات وبين كل طبقة وطبقة من الحليب المكثف وطبقة من الكريمة و طبقة من البسكويت والعسل إلى أن تنتهي من كل المكونات. ضعي الترايفل في البراد لمدة لا تقل عن ساعة. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه ومكوناته طريقة تحضير أيس كريم بطعم الفانيلياطريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه ومكوناته المكونات.. كاس من فاكهة الفراولة مقطعة مكعبات صغيرة.

كاس من فاكهة الأناناس مقطعة مكعبات صغيرة.

كاس من فاكهة التفاح مقطعة مكعبات صغيرة.

بودنج بالفراولة.

مقدار 40 غرام من الجيلاتين.

كوب من الكريمة.

حوالي سبع حبات فراولة للتزيين. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه قومي بتحضير كل من الكريمة والجيلي حسب الوصف والتعليمات المكتوبة على الكيس. ثم ضعي الجلي في البراد لمدة ساعة كاملة حتى يبرد ويتماسك جيدا. احضري طبق تقديم عميق ثم ضعي فيه نصف الفواكه المقطعة. احضري البودنج وقومي بتحضير حسب التعليمات الموجودة على المغلف. ثم اسكبي البودنج فوق الجيلي. ثم ضعي طبق التقديم في البراد لمدة ساعة على الأقل. قومي بإضافة باقي الكمية المتبقية من الفواكه المقطعة. ثم ضعي الكريمة من على الوجه وقومي بتزيين الطبق حسب الرغبة. ثم ضعي الطبق مرة اخرى في البراد وقدميه بالهناء والشفاء. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه الوسوم

اقدم لكم طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل من أشهى و ألذ واشهر الحلويات الانجليزية لذلك انتشرت في جميع بلدان العالم كما أنه غنية بالعديد من المكونات ذات الطابع المتميز في الطعم والشكل ويمكن عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل وبعدة طرق اخرى مختلفة فمنها على سبيل المثال الترايفل بالشوكولاته والفواكه والأيس كريم ويوجد العديد من الأنواع الأخري من خلال هذا المقال سوف نقوم بتحضير وصفتنا اليوم وهي عمل حلوى بطريقة سهلة ومبسطة على كل ربه منزل وهي حلوى الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ترا يفل والفواكه والشوكولاته. طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ومكونات طريقة عمل الترايفل بالأيس كريم والحليب المكثف بالعسل ومكونات المكونات.. باكيت بسكوت سادة.

كريمة.

كاس من الحليب الدافئ.

حليب مكثف ومحلى بالعسل.

أيس كريم بطعم الفانيليا. طريقة تحضير أيس كريم بطعم الفانيليا احضري وعاء وضغي فيه الحليب الدافئ مضاف إليها ملعقة من السكر. بالمضرب الكهربائي اخفقي المكونات لمدة 10 دقائق. اغمسي قطع البسكويت في الحليب الدافئ. ثم ضعيها في قالب فوق بعضها طبقات وبين كل طبقة وطبقة من الحليب المكثف وطبقة من الكريمة و طبقة من البسكويت والعسل إلى أن تنتهي من كل المكونات. ضعي الترايفل في البراد لمدة لا تقل عن ساعة. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه ومكوناته طريقة تحضير أيس كريم بطعم الفانيلياطريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه ومكوناته المكونات.. كاس من فاكهة الفراولة مقطعة مكعبات صغيرة.

كاس من فاكهة الأناناس مقطعة مكعبات صغيرة.

كاس من فاكهة التفاح مقطعة مكعبات صغيرة.

بودنج بالفراولة.

مقدار 40 غرام من الجيلاتين.

كوب من الكريمة.

حوالي سبع حبات فراولة للتزيين. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه قومي بتحضير كل من الكريمة والجيلي حسب الوصف والتعليمات المكتوبة على الكيس. ثم ضعي الجلي في البراد لمدة ساعة كاملة حتى يبرد ويتماسك جيدا. احضري طبق تقديم عميق ثم ضعي فيه نصف الفواكه المقطعة. احضري البودنج وقومي بتحضير حسب التعليمات الموجودة على المغلف. ثم اسكبي البودنج فوق الجيلي. ثم ضعي طبق التقديم في البراد لمدة ساعة على الأقل. قومي بإضافة باقي الكمية المتبقية من الفواكه المقطعة. ثم ضعي الكريمة من على الوجه وقومي بتزيين الطبق حسب الرغبة. ثم ضعي الطبق مرة اخرى في البراد وقدميه بالهناء والشفاء. طريقة عمل وصفة الترايفل بالفواكه

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