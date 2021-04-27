أفضل طريقة لإعداد بلح الشام المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة

من أكثر الحلويات الشرقية والغربية التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار هو بلح الشام المقرمش ذو اللون الذهبي الشهي، فلا تكاد تخلو أي سفرة في شهر رمضان المبارك منه بسبب احتوائه على قيمة غذائية عالية قادرة على تعويض الجسم لما فقده طول اليوم، وهو الحلويات المنتشرة في الوطن العربي وخاصة في سوريا والسعودية ولبنان ومصر وفلسطين.بلح الشام المقرمش
من الحلويات اللذيذة التي لا تستغرق وقت في إعدادها، والكثير من السيدات يفضلن إعداد هذه الحلوى في المنزل لضمان جودة المكونات التي يتم استخدامها ، لذا سوف نتحدث في مقالنا اليوم عن بلح الشام وطريقة إعداده.أفضل طريقة لإعداد بلح الشام المقرمش في المنزل
هذا العنوان تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير النساء من مختلف البلدان العربية، وهذا الأمر دفعنا للحديث عنه طريقة الإعداد فتابعيِ معي أن كنتِ من هؤلاء السيدات.مكونات بلح الشام المقرمش
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة .
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الزيت.
- قطر جاهز بارد.
- ثلاث بيضات حجم متوسط.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم .
- رشة من الملح الناعم .
- قومي بوضع المكونات الجافة في وعاء عميق حتى يسهل التقليب فيه ( الدقيق، النشا، الهيل المطحون، الملح) واخلطهم جيدًا.
- قومي بوضع الزيت والماء والزعفران في إناء على النار واخلطيهم جيدًا.
- عند وصل خليط الماء إلى درجة الغليان قومي بإضافة خليط الدقيق مع التحريك بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى يتكون معك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- اتركي العجينة لمدة دقيقين حتى تهدأ ثم احضري العجان الخاص بك وضعي العجيبة فيه وقومي بتشغيله على سرعة متوسطة من أجل إخراج الهواء الموجود في العجينة.
- قومي بإضافة البيض على العجينة بصورة تدريجية مع استمرار تشغيل العجان.
- احضري كيس التزيين الخاص بكِ وضعي العجينة فيه واختاري شكل القمع المناسب لكِ.
- ابدئي في تشكيل العجينة على صينية مغطاة بورق الزبدة وعند الانتهاء من التشكيل قومي بوضع العجينة في الفريزر لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.
- احضري مقلاة عميقة وضعي فيها كمية غزيرة من الزيت.
- قومي بإسقاط الكرات التي تم تشكلها في الزيت مع التقليب المستمر.
- أخرج بلح الشام المقرمش وضعيه في القطرة الجاهزة و استعدادي لتقديم طبق المفضل علي سفرتك الجميلة.
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من أكثر الحلويات الشرقية والغربية التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار هو بلح الشام المقرمش ذو اللون الذهبي الشهي، فلا تكاد تخلو أي سفرة في شهر رمضان المبارك منه بسبب احتوائه على قيمة غذائية عالية قادرة على تعويض الجسم لما فقده طول اليوم، وهو الحلويات المنتشرة في الوطن العربي وخاصة في سوريا والسعودية ولبنان ومصر وفلسطين.بلح الشام المقرمش
من الحلويات اللذيذة التي لا تستغرق وقت في إعدادها، والكثير من السيدات يفضلن إعداد هذه الحلوى في المنزل لضمان جودة المكونات التي يتم استخدامها ، لذا سوف نتحدث في مقالنا اليوم عن بلح الشام وطريقة إعداده.أفضل طريقة لإعداد بلح الشام المقرمش في المنزل
هذا العنوان تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير النساء من مختلف البلدان العربية، وهذا الأمر دفعنا للحديث عنه طريقة الإعداد فتابعيِ معي أن كنتِ من هؤلاء السيدات.مكونات بلح الشام المقرمش
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة .
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الزيت.
- قطر جاهز بارد.
- ثلاث بيضات حجم متوسط.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم .
- رشة من الملح الناعم .
- قومي بوضع المكونات الجافة في وعاء عميق حتى يسهل التقليب فيه ( الدقيق، النشا، الهيل المطحون، الملح) واخلطهم جيدًا.
- قومي بوضع الزيت والماء والزعفران في إناء على النار واخلطيهم جيدًا.
- عند وصل خليط الماء إلى درجة الغليان قومي بإضافة خليط الدقيق مع التحريك بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى يتكون معك عجينة ناعمة ومتماسكة.
- اتركي العجينة لمدة دقيقين حتى تهدأ ثم احضري العجان الخاص بك وضعي العجيبة فيه وقومي بتشغيله على سرعة متوسطة من أجل إخراج الهواء الموجود في العجينة.
- قومي بإضافة البيض على العجينة بصورة تدريجية مع استمرار تشغيل العجان.
- احضري كيس التزيين الخاص بكِ وضعي العجينة فيه واختاري شكل القمع المناسب لكِ.
- ابدئي في تشكيل العجينة على صينية مغطاة بورق الزبدة وعند الانتهاء من التشكيل قومي بوضع العجينة في الفريزر لمدة 10 دقائق حتى تتماسك.
- احضري مقلاة عميقة وضعي فيها كمية غزيرة من الزيت.
- قومي بإسقاط الكرات التي تم تشكلها في الزيت مع التقليب المستمر.
- أخرج بلح الشام المقرمش وضعيه في القطرة الجاهزة و استعدادي لتقديم طبق المفضل علي سفرتك الجميلة.
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