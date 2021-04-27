أفضل طريقة لإعداد بلح الشام المقرمش في المنزل بخطوات بسيطة

من أكثر الحلويات الشرقية والغربية التي يفضلها الكثير من الكبار والصغار هو بلح الشام المقرمش ذو اللون الذهبي الشهي، فلا تكاد تخلو أي سفرة في شهر رمضان المبارك منه بسبب احتوائه على قيمة غذائية عالية قادرة على تعويض الجسم لما فقده طول اليوم، وهو الحلويات المنتشرة في الوطن العربي وخاصة في سوريا والسعودية ولبنان ومصر وفلسطين.

من الحلويات اللذيذة التي لا تستغرق وقت في إعدادها، والكثير من السيدات يفضلن إعداد هذه الحلوى في المنزل لضمان جودة المكونات التي يتم استخدامها ، لذا سوف نتحدث في مقالنا اليوم عن بلح الشام وطريقة إعداده.

أفضل طريقة لإعداد بلح الشام المقرمش في المنزل

هذا العنوان تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الكثير النساء من مختلف البلدان العربية، وهذا الأمر دفعنا للحديث عنه طريقة الإعداد فتابعيِ معي أن كنتِ من هؤلاء السيدات.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة .

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

قطر جاهز بارد.

ثلاث بيضات حجم متوسط.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم .

رشة من الملح الناعم .