القرنفل للتخلص من الشيب وفوائد زيت القرنفل للشعر الأبيض وصفة معجزة جبارة

القرنفل للتخلص من الشيب أحد المواد الطبيعية التي أثبتت فاعلية كبيرة في التخلص من الشيب في وقت سريع للغاية، وبطريقة آمنة تماما على صحة الشعر، فالشعر الأبيض من الأمور التي تدل على التقدم في العمر، وظهور هذا الشعر في سن مبكر قد يعد مشكلة كبيرة للكثير من الأشخاص، وتوجد العديد من المواد الطبيعية التي يمكنك استخدامها للتخلص من الشيب، ومن أبرز هذه المواد القرنفل.

يمكنك استخدام القرنفل للتخلص من الشيب حيث أنه يساعد على التخلص من الشعر الأبيض وإعادة الشعر الأبيض إلى لونه الطبيعي، كما أنه يعمل على منع ظهور الشعر الأبيض مرة أخري.

ويمكنك استخدام القرنفل عن طريق خلط ربع كوب من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت السمسم، ونصف كوب من زيت الخردل، وملعقتان من زيت الزيتون، مع نصف كوب من الكريم المرطب.

وبعد أن تتجانس المكونات السابقة مع بعضها يمكنك أن تقوم بوضعها على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، وترك الخليط على الشعر لمدة 3 ساعات، وبعدها يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو والماء الفاتر، ومن المفضل أن تقوم بتكرار هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول على نتائج سريعة وفعالة.

زيت القرنفل للتخلص من الشيب

يمكنك أن تقوم باستخدام زيت القرنفل بشكل منفصل للتخلص من الشيب، وذلك عن طريق تدليك الشعر جيدا بزيت القرنفل، ومن ثم يتم تركه على الشعر لمدة 10 دقائق، حتى يتمكن الشعر من امتصاصه، وبعدها يتم غسل الشعر باستخدام الماء والصابون.