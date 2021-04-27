معمول العيد الناعم المحشي بالعجوة بمكونات مظبوطة بالكيلو

يعتبر المعمول بالعجوة أو كما يطلق عليه المعمولة بالتمر من أشهر أنواع الحلى بدول الخليج على الرغم من أن أصل المعمول مصري ويرجع إلى الحضارة الفرعونية حيث كان ينقش على هيئة قرص الشمس وهو نفس رمز الآله آتون الذي قام أمنحتب الرابع لعبادته وكانت أول ثورة دينية تدعو للتوحيد وأخذ إخناتون وهو أمنحتب الرابع رمز قرص الشمس المشابه تماماً لقرص المعمول والذي توجد نقوشه حتى الآن على المعابد.

والمعمول الناعم هو نوع من أنواع الكحك الذي تكلمنا عن طريقة إعداده في مقالنا السابق ولمعرفة طريقة تحضيره بمكونات مظبوطة أضغط هنا، كما أن يمكن للمعمول أن يحشى بالملبن والمكسرات أو يحشى بمعجون التمر وهو الأشهر على الإطلاق عند تحضير وتقديم المعمول.

ويهل علينا بعد أيام قليلة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات حيث لنا طرقنا الخاصة في الإحتفال به ومن ضمن هذه الطرق تناول الكحك والبسكويت الذي تكلمنا عن أفضل وأسهل الطرق لإعداده في مقال سابق ولمعرفة الطريقة والمكونات صحيحة بالكيلو أضغط هنا كما نقدم أيضاً المعمول والبيتيفور والغريبة واليوم نتحدث عن طريقة عمل المعمول بالعجوة، تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد.

كيلو دقيق أبيض خاص بعمل الحلويات.

100 جرام ذيت عباد الشمس.

100 جرام سمن بلدي فلاحي.

400 جرام زبدة طرية.

5 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

كيس بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة جداً ملح طعام.

تمر منزوع النواة للحشو.

كوب لبن كامل الدسم.

ينخل الدقيق الأبيض في بولة واسعة تسمح بالعجن داخلها بحرية وينخل الدقيق مرتين على الأقل حتى يصبح المعمول خفيفاً ولضمان نظافة الدقيق أيضاً.

تذاب الزبدة مع السمنة والزيت وتترك جانباً حتى تهدأ تماماً.

يضاف البيكنج باودر للدقيق ويقلب معه ثم يضاف اللبن البودرة والملح أيضاً وتخلط المكونات مع بعضها جيداً.

تذاب الخميرة في كوب من اللين الدافئ والسكر وتترك جانباً حتى تتفاعل.

يفرم التمر حتى يصبح ناعم تماماً كالعجينة.

نقوم بإضافة السمنة المذابة للدقيق ونبدأ الفرك على راحة اليد بهدوء.

مكونات معمول التمر الناعم بالكيلوطريقة تحضير معمول التمر الناعم