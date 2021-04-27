طريقة تحضير فطائر البطاطا لوجبة سحور متميزة، في شهر رمضان المبارك يحتاج المسلم إلى تناول وجبة السحور التي تساعده في إكمال يوم صيام كامل حتى غروب الشمس، لذا يقوم بتناول بعض الأطعمة التي تمنحه الطاقة ولا تسبب له العطش، وتوجد كثير من هذه الأطعمة، ولكن يمكن تحضير فطائر البطاطا، وهي من المعجنات الشهية والتي تعطي احساس بالشبع لأطول فترة وذلك لاحتوائه على كثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم. طريقة تحضير فطائر البطاطا المكونات: 8 كوب دقيق

4 ملاعق صغيرة خميرة

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة زيت

ماء دافئ للعجن

سمسم طريقة تحضير فطائر البطاطا مكونات الحشو: 6 حبات بطاطس صغيرة الحجم

بصلة كبيرة الحجم

2 ثمرة فلفل أخضر

2 حبة طماطم

رشة سماق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت طريقة تجهيز فطائر البطاطا نقوم بوضع الدقيق والسكر واللبن والخميرة وملعقة من الزيت في العجان الكهربائي، ونبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة ملساء متماسكة. نترك العجينة حتى ترتاح قليلاً ثم نحضر الحشو، وذلك بغسل البطاطا وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات وتوضع في كمية مناسبة من الماء على النار حتى تنضج. نقوم بفرم البصل والطماطم والفلفل ناعما، ونقوم بوضع وعاء على النار ونضع به ملعقة من الزيت، ونضيف إليه البصل المفروم مع التقليب. عندما يتغير لون البصل نضيف إليه الفلفل والطماطم مع إضافة الملح والفلفل الأسود والسماق، ونتركه على النار حتى يصبح الخليط كثيف. نقوم بهرس البطاطا جيداً ونضيف إليها الخضروات بعد أن تنضج، ونقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ونقوم بفرد كل واحدة على شكل دائرة. نضع ملعقة من الحشو على العجينة مع ثني الأطراف مثل القطايف، وتكرار هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم ندهن الفطائر بالزيت وزينها بالسمسم. توضع الفطائر في صينية في الفرن على درجة حرارة 175 حتى تأخذ لون ذهبي. طريقة تجهيز فطائر البطاطا الوسوم

طريقة تحضير فطائر البطاطا لوجبة سحور متميزة، في شهر رمضان المبارك يحتاج المسلم إلى تناول وجبة السحور التي تساعده في إكمال يوم صيام كامل حتى غروب الشمس، لذا يقوم بتناول بعض الأطعمة التي تمنحه الطاقة ولا تسبب له العطش، وتوجد كثير من هذه الأطعمة، ولكن يمكن تحضير فطائر البطاطا، وهي من المعجنات الشهية والتي تعطي احساس بالشبع لأطول فترة وذلك لاحتوائه على كثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم. طريقة تحضير فطائر البطاطا المكونات: 8 كوب دقيق

4 ملاعق صغيرة خميرة

8 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة زيت

ماء دافئ للعجن

سمسم طريقة تحضير فطائر البطاطا مكونات الحشو: 6 حبات بطاطس صغيرة الحجم

بصلة كبيرة الحجم

2 ثمرة فلفل أخضر

2 حبة طماطم

رشة سماق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بابريكا

2 ملعقة كبيرة زيت طريقة تجهيز فطائر البطاطا نقوم بوضع الدقيق والسكر واللبن والخميرة وملعقة من الزيت في العجان الكهربائي، ونبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة ملساء متماسكة. نترك العجينة حتى ترتاح قليلاً ثم نحضر الحشو، وذلك بغسل البطاطا وتقشيرها وتقطيعها إلى مكعبات وتوضع في كمية مناسبة من الماء على النار حتى تنضج. نقوم بفرم البصل والطماطم والفلفل ناعما، ونقوم بوضع وعاء على النار ونضع به ملعقة من الزيت، ونضيف إليه البصل المفروم مع التقليب. عندما يتغير لون البصل نضيف إليه الفلفل والطماطم مع إضافة الملح والفلفل الأسود والسماق، ونتركه على النار حتى يصبح الخليط كثيف. نقوم بهرس البطاطا جيداً ونضيف إليها الخضروات بعد أن تنضج، ونقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة، ونقوم بفرد كل واحدة على شكل دائرة. نضع ملعقة من الحشو على العجينة مع ثني الأطراف مثل القطايف، وتكرار هذه الخطوات حتى تنتهي الكمية، ثم ندهن الفطائر بالزيت وزينها بالسمسم. توضع الفطائر في صينية في الفرن على درجة حرارة 175 حتى تأخذ لون ذهبي. طريقة تجهيز فطائر البطاطا

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