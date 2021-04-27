طريقة عمل الكعك بالعجوة في المنزل

الكعك من الحلويات والمعجنات اللذيذة التي يحبها الجميع، ويكثر تناولها في الأعياد والاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما يمكن تناولها في الأيام العادية مع كوب لبن او كوب شاي فهي وجبة إفطار للبعض، وإضافة العجوة أو التمر إلى الكعك يجعله مميز ولذيذ، كما أنه مغذي للأطفال، ويمكن استخدامه كوجبة سحور خلال شهر رمضان المبارك كوجبة غير تقليدية مع كوب من الحليب. طريقة عمل الكعك بالعجوة المقادير: 4 أكواب ونصف من دقيق المعجنات

6 ملاعق زبدة

2 بيضة، فانيليا، ماء دافئ للعجن

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة خميرة

رشة هيل مطحون

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغير

ملح طريقة عمل الكعك بالعجوة مقادير الحشو: 500 جرام عجوة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة يانسون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. لدهن الكعك: 4 ملاعق كبيرة ماء

ربع ملعقة صغيرة نسكافيه

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

سمسم طريقة تحضيرالكعك بالعجوة نقوم بنخل الدقيق جيداً، ونضعه في وعاء ونضيف إليه الملح والهيل والفانيليا ونخلطهم معا، ونقوم بوضع الزبدة مع مراعاة أن تكون بدرجة حرارة الغرفة ونفركهم جيداً.

نقوم بإضافة الخميرة والحليب، ونضع البيض والفانيليا في طبق صغير ونخفق جيداً ونضيفه إلى الدقيق مع التقليب، ونبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجياً مع العجن.

نستمر في عجن الخليط حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تختمر، ثم نقوم بتفريغ الهواء ونتركها لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام.

نقوم بهرس العجوة جيداً ووضعها في طاسة بها زبدة على النار مع التقليب ثم نضيف إليها الهيل واليانسون والقرفة مع التقليب.

نبدأ في فرد العجينة على شكل أسطوانة، ونضع رول من العجوة في المنتصف، ونقوم بلف العجينة على شكل أسطوانة ثم تقطع باستخدام سكينة إلى حلقات.

نحضر صينية مدهونة بالسمن، ونقوم بوضع الكعك بها مع ترك مسافة بين كل كعكة والأخرى، ونقوم بتقليب النسكافيه والحليب والماء في طبق صغير ونستخدمه في دهن وجه الكعك.

نقوم برش السمسم على وجه الكعك، ونتركها لمدة 10 دقائق قبل إدخاله الفرن على درجة حرارة 100 مئوية حتى يتلون باللون الذهبي. طريقة تحضيرالكعك بالعجوة الوسوم

الكعك من الحلويات والمعجنات اللذيذة التي يحبها الجميع، ويكثر تناولها في الأعياد والاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما يمكن تناولها في الأيام العادية مع كوب لبن او كوب شاي فهي وجبة إفطار للبعض، وإضافة العجوة أو التمر إلى الكعك يجعله مميز ولذيذ، كما أنه مغذي للأطفال، ويمكن استخدامه كوجبة سحور خلال شهر رمضان المبارك كوجبة غير تقليدية مع كوب من الحليب. طريقة عمل الكعك بالعجوة المقادير: 4 أكواب ونصف من دقيق المعجنات

6 ملاعق زبدة

2 بيضة، فانيليا، ماء دافئ للعجن

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة خميرة

رشة هيل مطحون

4 ملاعق كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغير

ملح طريقة عمل الكعك بالعجوة مقادير الحشو: 500 جرام عجوة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة هيل مطحون

ملعقة صغيرة يانسون

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة. لدهن الكعك: 4 ملاعق كبيرة ماء

ربع ملعقة صغيرة نسكافيه

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

سمسم طريقة تحضيرالكعك بالعجوة نقوم بنخل الدقيق جيداً، ونضعه في وعاء ونضيف إليه الملح والهيل والفانيليا ونخلطهم معا، ونقوم بوضع الزبدة مع مراعاة أن تكون بدرجة حرارة الغرفة ونفركهم جيداً.

نقوم بإضافة الخميرة والحليب، ونضع البيض والفانيليا في طبق صغير ونخفق جيداً ونضيفه إلى الدقيق مع التقليب، ونبدأ بإضافة الماء الدافئ تدريجياً مع العجن.

نستمر في عجن الخليط حتى نحصل على عجينة متماسكة، ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تختمر، ثم نقوم بتفريغ الهواء ونتركها لمدة ربع ساعة قبل الاستخدام.

نقوم بهرس العجوة جيداً ووضعها في طاسة بها زبدة على النار مع التقليب ثم نضيف إليها الهيل واليانسون والقرفة مع التقليب.

نبدأ في فرد العجينة على شكل أسطوانة، ونضع رول من العجوة في المنتصف، ونقوم بلف العجينة على شكل أسطوانة ثم تقطع باستخدام سكينة إلى حلقات.

نحضر صينية مدهونة بالسمن، ونقوم بوضع الكعك بها مع ترك مسافة بين كل كعكة والأخرى، ونقوم بتقليب النسكافيه والحليب والماء في طبق صغير ونستخدمه في دهن وجه الكعك.

نقوم برش السمسم على وجه الكعك، ونتركها لمدة 10 دقائق قبل إدخاله الفرن على درجة حرارة 100 مئوية حتى يتلون باللون الذهبي. طريقة تحضيرالكعك بالعجوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكعك بالعجوة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.