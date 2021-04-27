بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش خطوة بخطوة مثل أشهر المحلات

- 1/2
- 2/2
بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش، يعتبر البسكويت من الحلويات التي تستخدم بشكل خاص في الإفطار فهو يمثل أحد الوجبات الخفيفة والمشبعة في الوقت نفسه، وهو يصنع تحديدًا عند اقتراب الأعياد ولكن توجد بعض النساء حديثي الزواج التي تفشل في تحضره، لذلك إليك تلك الخطوات البسيطة.
طريقة عمل بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش
بسكويت النشادر واحدًا من أكثر أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي:مقادير عمل بسكويت العيد
طريقة تحضير عمل بسكويت العيد
- ضعي السكر والزبدة داخل وعاء واستخدمي المضرب الكهربائي في خفق المكونات واستمري إلى أن تحصلي على خليط متجانس.
- اعملي على إضافة البيض ولكن واحدة تلو الأخرى واستمري في الخفق.
- ضعي النشادر والفانيليا واعملي على التأكد من مزجهم مرة أخرى.
- أضيفي إلى الخليط السابق مقدار الدقيق والبيكنج باودر وابدئي في الخفق بواسطة المضرب الكهربائي ولكن بشكل بطئ وذلك من أجل الحصول على عجينة لينة.
- اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى تستريح وذلك يتم من خلال وضعها في مكان دافئ.
- بعد انتهاء الوقت المحدد ابدئي في استخدام ماكينة البسكويت وذلك من أجل تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة.
- رصي البسكويت داخل صنية تم دهنها مسبقا بالسمن وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ العجينة اللون الذهبي.
- اخرجي الصينية من الفرن بعد انتهاء الوقت المحدد مع تحريك البسكويت فور خروجها من الفرن وذلك ليسهل نقله في الأطباق واتركيها إلى أن تبرد بشكل نهائي ثم قدميها في الأطباق، كما يفضل تناوله بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش، يعتبر البسكويت من الحلويات التي تستخدم بشكل خاص في الإفطار فهو يمثل أحد الوجبات الخفيفة والمشبعة في الوقت نفسه، وهو يصنع تحديدًا عند اقتراب الأعياد ولكن توجد بعض النساء حديثي الزواج التي تفشل في تحضره، لذلك إليك تلك الخطوات البسيطة.
طريقة عمل بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش
بسكويت النشادر واحدًا من أكثر أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي:مقادير عمل بسكويت العيد
طريقة تحضير عمل بسكويت العيد
- ضعي السكر والزبدة داخل وعاء واستخدمي المضرب الكهربائي في خفق المكونات واستمري إلى أن تحصلي على خليط متجانس.
- اعملي على إضافة البيض ولكن واحدة تلو الأخرى واستمري في الخفق.
- ضعي النشادر والفانيليا واعملي على التأكد من مزجهم مرة أخرى.
- أضيفي إلى الخليط السابق مقدار الدقيق والبيكنج باودر وابدئي في الخفق بواسطة المضرب الكهربائي ولكن بشكل بطئ وذلك من أجل الحصول على عجينة لينة.
- اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى تستريح وذلك يتم من خلال وضعها في مكان دافئ.
- بعد انتهاء الوقت المحدد ابدئي في استخدام ماكينة البسكويت وذلك من أجل تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة.
- رصي البسكويت داخل صنية تم دهنها مسبقا بالسمن وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ العجينة اللون الذهبي.
- اخرجي الصينية من الفرن بعد انتهاء الوقت المحدد مع تحريك البسكويت فور خروجها من الفرن وذلك ليسهل نقله في الأطباق واتركيها إلى أن تبرد بشكل نهائي ثم قدميها في الأطباق، كما يفضل تناوله بجانب كوب من الشاي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش خطوة بخطوة مثل أشهر المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.