بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش خطوة بخطوة مثل أشهر المحلات

بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش، يعتبر البسكويت من الحلويات التي تستخدم بشكل خاص في الإفطار فهو يمثل أحد الوجبات الخفيفة والمشبعة في الوقت نفسه، وهو يصنع تحديدًا عند اقتراب الأعياد ولكن توجد بعض النساء حديثي الزواج التي تفشل في تحضره، لذلك إليك تلك الخطوات البسيطة.

طريقة عمل بسكويت العيد هش وخفيف ومقرمش

بسكويت النشادر واحدًا من أكثر أنواع البسكويت المفضلة عند الكثير وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي:

مقادير عمل بسكويت العيد

ضعي السكر والزبدة داخل وعاء واستخدمي المضرب الكهربائي في خفق المكونات واستمري إلى أن تحصلي على خليط متجانس.

اعملي على إضافة البيض ولكن واحدة تلو الأخرى واستمري في الخفق.

ضعي النشادر والفانيليا واعملي على التأكد من مزجهم مرة أخرى.

أضيفي إلى الخليط السابق مقدار الدقيق والبيكنج باودر وابدئي في الخفق بواسطة المضرب الكهربائي ولكن بشكل بطئ وذلك من أجل الحصول على عجينة لينة.

اتركي العجينة لمدة ربع ساعة حتى تستريح وذلك يتم من خلال وضعها في مكان دافئ.

بعد انتهاء الوقت المحدد ابدئي في استخدام ماكينة البسكويت وذلك من أجل تشكيل العجينة إلى أصابع طويلة.

رصي البسكويت داخل صنية تم دهنها مسبقا بالسمن وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ العجينة اللون الذهبي.

تم دهنها مسبقا بالسمن وادخليها الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ العجينة اللون الذهبي. اخرجي الصينية من الفرن بعد انتهاء الوقت المحدد مع تحريك البسكويت فور خروجها من الفرن وذلك ليسهل نقله في الأطباق واتركيها إلى أن تبرد بشكل نهائي ثم قدميها في الأطباق، كما يفضل تناوله بجانب كوب من الشاي.

طريقة تحضير عمل بسكويت العيد