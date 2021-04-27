طريقة عمل الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات وسر التسوية

الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات، يعتبر الحواوشي واحد من الوجبات المبتكرة والمفضلة من قبل المصريين، لذلك لأنه يحتوي على اللحم و البهارات والخضروات فهذا جعل مذاقه متميز، كما أن الكثير من الأشخاص تقبل عليه وذلك من أجل كونه وجبة دسمة بالإضافة إلي سرعة تحضير. عمل الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات وسر التسوية الصح عمل الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات وسر التسوية الصح يوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي ولكننا سوف نتعرف على أسهل تلك الطرق وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي. طريقة عمل الحواوشي مكونات العجينة أربعة أكواب كبيرة من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

رشه بسيطة من الملح.

عدد 2 كأس من الماء الدافئ.

كوب من الزبادي أو اللبن.

ربع كوب من الزيت العالي الجودة. مكونات الحشو بصل مفروم.

رشه من السكر.

فلفل أخضر مقطع إلى حلقات صغيرة.

كيلو من اللحم المفروم.

حبة البركة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. طريقة تحضير الحشو اخلطي اللحمة مع الفلفل والبصل واعجنيها بواسطة اليد ثم اتركيها لمدة ساعة حتى يتم تتبيلها بشكل جيد. طريقة تحضير العجينة ضعي السكر والخميرة والماء داخل إناء و قلبيهم بشكل جيدا ثم اتركي الخليط حتى يختمر وذلك يتم خلال ربع ساعة.

في وعاء آخر ضعي الدقيق والسكر والملح والزيت والزبادي وقلبي جيدًا ثم اسكبي عليها خليط الخميرة مع القليل من الماء الدافئ وابدئي في العجن.

بعد الانتهاء من العجن والحصول على عجينة ذات قوام طري ومتماسك اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة بحد أقصى.

قطعي العجينة على هيئة كرات صغيرة في الحجم ثم افردي كل منهم على حدة بواسطة النشابة.

ضعي الحشو في منتصف العجينة ثم ابدئي في ثني العجينة واضغطي بشكل جيد على أطرافها.

رصي العجينة في الصينية وابدئي في رش حبة البركة عليها ثم ادخليها إلى الفرن وانتظري حتى يستوي الحواوشي. طريقة تحضير العجينة الوسوم

الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات، يعتبر الحواوشي واحد من الوجبات المبتكرة والمفضلة من قبل المصريين، لذلك لأنه يحتوي على اللحم و البهارات والخضروات فهذا جعل مذاقه متميز، كما أن الكثير من الأشخاص تقبل عليه وذلك من أجل كونه وجبة دسمة بالإضافة إلي سرعة تحضير. عمل الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات وسر التسوية الصح عمل الحواوشي علي أصولة وسر خلطه المحلات وسر التسوية الصح يوجد أكثر من طريقة لعمل الحواوشي ولكننا سوف نتعرف على أسهل تلك الطرق وتتمثل المكونات وطريقة التحضير كالتالي. طريقة عمل الحواوشي مكونات العجينة أربعة أكواب كبيرة من الدقيق المتعدد الاستخدام.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة.

رشه بسيطة من الملح.

عدد 2 كأس من الماء الدافئ.

كوب من الزبادي أو اللبن.

ربع كوب من الزيت العالي الجودة. مكونات الحشو بصل مفروم.

رشه من السكر.

فلفل أخضر مقطع إلى حلقات صغيرة.

كيلو من اللحم المفروم.

حبة البركة.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة. طريقة تحضير الحشو اخلطي اللحمة مع الفلفل والبصل واعجنيها بواسطة اليد ثم اتركيها لمدة ساعة حتى يتم تتبيلها بشكل جيد. طريقة تحضير العجينة ضعي السكر والخميرة والماء داخل إناء و قلبيهم بشكل جيدا ثم اتركي الخليط حتى يختمر وذلك يتم خلال ربع ساعة.

في وعاء آخر ضعي الدقيق والسكر والملح والزيت والزبادي وقلبي جيدًا ثم اسكبي عليها خليط الخميرة مع القليل من الماء الدافئ وابدئي في العجن.

بعد الانتهاء من العجن والحصول على عجينة ذات قوام طري ومتماسك اتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة بحد أقصى.

قطعي العجينة على هيئة كرات صغيرة في الحجم ثم افردي كل منهم على حدة بواسطة النشابة.

ضعي الحشو في منتصف العجينة ثم ابدئي في ثني العجينة واضغطي بشكل جيد على أطرافها.

رصي العجينة في الصينية وابدئي في رش حبة البركة عليها ثم ادخليها إلى الفرن وانتظري حتى يستوي الحواوشي. طريقة تحضير العجينة

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