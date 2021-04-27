أسهل طريقة لتحضير حلويات العيد.. كحك العيد كالجاهز تماماً بالصور والخطوات

أيام قليلة ويأتي عيد الفطر المبارك لذلك تبحث العديد من السيدات والبنات على طريقة عمل حلويات العيد، كحك العيد، وطريقة عمل جميع حلويات العيد من كحك وبسكوت وغريبة وبيتي فور وغيرها من حلويات عيد الفطر التي يحبها الجميع حول الوطن العربي أجمع، ينتظر حلويات العيد من الكحك والبسكوت والمعمول جميع الأطفال وكذلك الكبار.

حلويات العيد

نقدم لكي من خلال موقعنا موقع (ثقفني) طريقة عمل كحك العيد بطريقة سهلة وبسيطة بالخطوات والصور، لكي تصنعي في المنزل حلوى عيد الفطر بسهولة ويسر دون الحاجة إلى شراء كحك العيد من محلات الحلويات، بالخطوات السهلة ومكونات بسيطة يمكنك صنع أحلى كحك عيد، حلويات العيد.

مقادير كحك العيد

مقادير عمل كحك عيد دايب وطعمه جميل بالخطوات بسهولة ويسر من خلال هذا المقال نقدمها لك لتصنع كل سيدة وكذلك كل فتاة تريد أن تتعلم عمل الحلويات، حلويات العيد، يمكنها تحضير كحك العيد بطريقة بسيطة واليكم المقادير لعمل كحك العيد:

كيلو من الطحين أو الدقيق ويجب أن يكون مكتوب على العبوة مخصص لجميع الأغراض، لتحصلي على عجينة كحك العيد بقوام سهل التشكيل.

600 جرام سمن بلدي غير مجمد، سائل، وذلك إذا أردتي عمل كمية بسيطة من الكحك لكن إذا أردتي عمل كمية كبيرة مثل 3 كيلو أو أكثر يحب علكيي أن تقدحي السمن، تتركيه على النار حتى الغليان، وتستعمليه وهو ساخن.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من ريحة الكحك وذلك حسب الرغبة (يمكن الاستغناء عنها).

ربع ملعقة ملح طعام.

نصف كوب سكر بودر.

عدد اثنين ملعقة كبيرة سمسم.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير

في العجان نضع كيلو الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والملح والسكر والسمسم واللبن البودر والسمن، وجميع المكونات السابق ذكرها، نخلط جيداً بـ اليدين أو العجان ثم نضع كوب نصفه ماء ونصفه لبن ونضعه على العجينة أثناء العجن.

ستحصلين على عجينة جميلة سهلة التشكيل اتركيها تهدأ فقط لمدة ربع ساعة ويجب أن لا تخمر، ثم نبدأ في تشكيل الكحك ونحشوه بالحشو الذي نريده.