نقد لحضراتكم وصفة و طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي الجديدة ، والتي تحتوي علي عناصر غذائية عديدة تقدم قيمة غذائية مرتفعة وسعرات حرارية منخفضة وتساعد بمكوناتها المختلفة في رفع معدلات حرق الدهون في جسم الإنسان لتساعده علي التخسيس ولك لما يحتويه نبات الأفوكادو من دهون مثالية تساعد في إمداد الجسم بالطاقة دون تخزين الدهون فيه ، كما أن له فوائد صحية للبشرة والشعر عموماً ، فضلا عن نبات البروكلي الذي يستخدم خصيصاً في العديد من وصفات التخسيس لما له من فوائد صحية وعلاجية وقيمة من الألياف مع انخفاض قيمة السعرات فيه ، ومن خلال مقالنا نستعرض لحضراتكم مكونات السلطة وطريقة إعدادها ، ليمكنكم تقديمها كطبق أساسي مع وجبة كبسة التونا التي عرضناها لكم. المقادير الخاصة بطريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي المقادير الخاصة بطريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي يمكنكم تقديم سلطة الأفوكادو بالبروكلي بجوار أطباق من الأرز بالكاري ، ونتعرف معاً علي المكونات الخاصة بهذه الوجبة كالآتي : عدد ثلاث ملاعق زيت زيتون.

عدد اثنين ملعقة خل تفاح.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الخردل.

مقدار نصف ملعقة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد أثنين من رؤوس البروكلي متوسطة الحجم.

عدد اثنين كوب من مكعبات الثلج.

عدد اثنين حبة أفوكادو كبيرة الحجم ناضجة.

مقدار عصير لمونة واحدة كبيرة.

عدد أربعة حبات بيض مسلوق.

عدد اثنين فص ثوم كبير مفروم.

عدد اثنين خيارة خضراء. طريقة التحضير طريقة التحضير لإعداد سلطة الأفوكادو بالبروكلي عليكم بإتباع الخطوات التالية: أولا نقوم بغسل الخضراوات بماء دافيء وتجفيفها.

نقوم بتقطيع الخيار والبروكلي و الافوكادو إلي قطع صغيرة.

نقوم بسلق البروكلي المقطع في ماء ساخن ونصفيه جيداً.

نقوم بوضع البروكلي المصفي في إناء به قطع الثلج.

نقوم بغسل الخيار وتقطيعه قطع صغيرة في وعاء الخلط.

نقوم بشق الأفوكادو وإخراج النواة وتقطيع المتبقي منها بالقشر الخارجي أو تقشيره وتقطيع اللحم الداخلي.

نضع قطع الخيار و الافوكادو والبروكلي مع بعضها في إناء الخلط.

نضيف الثوم المفروم للخليط ثم التوابل.

نقوم بإضافة الخردل والخل والزيت الزيتون وملح الطعام والفلفل الأسود والتقليب جيداً. ويمكنكم تقديم سلطة الأفوكادو بالبروكلي بجوار طبق رئيسي من البطاطس المحشية. الوسوم

نقد لحضراتكم وصفة و طريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي الجديدة ، والتي تحتوي علي عناصر غذائية عديدة تقدم قيمة غذائية مرتفعة وسعرات حرارية منخفضة وتساعد بمكوناتها المختلفة في رفع معدلات حرق الدهون في جسم الإنسان لتساعده علي التخسيس ولك لما يحتويه نبات الأفوكادو من دهون مثالية تساعد في إمداد الجسم بالطاقة دون تخزين الدهون فيه ، كما أن له فوائد صحية للبشرة والشعر عموماً ، فضلا عن نبات البروكلي الذي يستخدم خصيصاً في العديد من وصفات التخسيس لما له من فوائد صحية وعلاجية وقيمة من الألياف مع انخفاض قيمة السعرات فيه ، ومن خلال مقالنا نستعرض لحضراتكم مكونات السلطة وطريقة إعدادها ، ليمكنكم تقديمها كطبق أساسي مع وجبة كبسة التونا التي عرضناها لكم. المقادير الخاصة بطريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي المقادير الخاصة بطريقة تحضير سلطة الأفوكادو بالبروكلي يمكنكم تقديم سلطة الأفوكادو بالبروكلي بجوار أطباق من الأرز بالكاري ، ونتعرف معاً علي المكونات الخاصة بهذه الوجبة كالآتي : عدد ثلاث ملاعق زيت زيتون.

عدد اثنين ملعقة خل تفاح.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الخردل.

مقدار نصف ملعقة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد أثنين من رؤوس البروكلي متوسطة الحجم.

عدد اثنين كوب من مكعبات الثلج.

عدد اثنين حبة أفوكادو كبيرة الحجم ناضجة.

مقدار عصير لمونة واحدة كبيرة.

عدد أربعة حبات بيض مسلوق.

عدد اثنين فص ثوم كبير مفروم.

عدد اثنين خيارة خضراء. طريقة التحضير طريقة التحضير لإعداد سلطة الأفوكادو بالبروكلي عليكم بإتباع الخطوات التالية: أولا نقوم بغسل الخضراوات بماء دافيء وتجفيفها.

نقوم بتقطيع الخيار والبروكلي و الافوكادو إلي قطع صغيرة.

نقوم بسلق البروكلي المقطع في ماء ساخن ونصفيه جيداً.

نقوم بوضع البروكلي المصفي في إناء به قطع الثلج.

نقوم بغسل الخيار وتقطيعه قطع صغيرة في وعاء الخلط.

نقوم بشق الأفوكادو وإخراج النواة وتقطيع المتبقي منها بالقشر الخارجي أو تقشيره وتقطيع اللحم الداخلي.

نضع قطع الخيار و الافوكادو والبروكلي مع بعضها في إناء الخلط.

نضيف الثوم المفروم للخليط ثم التوابل.

نقوم بإضافة الخردل والخل والزيت الزيتون وملح الطعام والفلفل الأسود والتقليب جيداً. ويمكنكم تقديم سلطة الأفوكادو بالبروكلي بجوار طبق رئيسي من البطاطس المحشية.

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