طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري من الجسم بدون ألم

كريم مزيل الشعر السحري ، من أقوي الكريمات الفعالة التي تقضي الشعر نهائيا، فهو من تركيبة طبيعية تعمل على إزالة الشعر بدون ألم، ويحافظ على نعومة الجلد ويجعله أكثر لمعان، ولا يسبب أي أضرار للبشرة ورائحة جميلة، وهو أفضل من الكريمات التي تباع في الأسواق، يحتوي الكريم على مكونات طبيعية تساعد على تغذية الجلد وترطيبه وحماية من الجفاف، الذي يسببه الشمع والسويت وشفرة الحلاقة، وهو من الكريمات التي تساعد على التخلص من شعر الجسم بسرعة رهيبة، وأمن تماماً على البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعر السحري من الجسم والمناطق الحساسة بدون ألم أو مجهود.

مكونات كريم مزيل الشعر السحري

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من الشبة. ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع كوب من ماء الورد. ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر السحري بخطوات سهلة وبدون مجهود بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة ونضع الكركم والشبة والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج ونقلبهم حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نقوم بوضع الليمونة ونقلبهم حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بدهن الجسم بالكريم ونتركه حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بفرك الجسم جيداً بحركة دائرية في عكس نمو الشعر حتى تتساقط الشعيرات الصغيرة.

سوف تلاحظي أن بشرتك بيضاء وناعمة مثل الحرير.

نصائح عند عمل كريم مزيل الشعر بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة لعمل الكريم بطريقة صحيحة ونتائج مضمونة وهى كما يلي:-