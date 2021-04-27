طريقة عمل الكفتة البانيه اللذيذة مع المكرونة الاسباجتي بالصلصة

تعد الكفتة البانيه من الأنواع اللذيذة التي يمكن صناعتها من اللحم المفروم، فهناك العديد من الطرق لعمل الكفتة فمنها المقلي والمشوي، وأيا كان نوعها فالجميع يفضلونها في الأكل لأنها سهلة وخفيفة على المعدة، وفي نفس الوقت غير مكلفة على كل ربة منزل تريد أن تدبر مصروف الشهر، خاصة للناس اللي دخلهم ضعيف فهي تعتبر وجبة متكاملة ومغذية، لأننا بتدخل مع اللحم البصل وهو مفيد جدا لجسم الإنسان وكمان ونضعها في البيض والبقسماط، وسوف نقدم لحضراتكم مكونات وطريقة اعداد الكفتة البانية مع المكرونة الاسباجتي ويارب تعجبكم. مكونات الكفتة البانيه مكونات الكفتة البانيه تتكون الكفتة البانيه من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي: 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

شوية بقدونس.

بيضة.

1/2 كوب من البقسماط.

زيت للقلي. مكونات المكرونة كيس مكرونة اسباجيتي.

فصين من الثوم مهروسين.

1/2 لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

رشة ملح وفلفل. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة اعداد الكفتة البانيه سهلة جدا ويمكن أن نجعل الأولاد يشاركوننا في عملها وهي كالاتي: نقوم بإحضار بولة ونضع بها اللحمة المفرومة. ثم نضيف لها البصلة بعد فرمها ناعم أو بشرها ناعم خالص ونعجنهم مع بعض. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والكزبرة وشوية البقدونس وندخلهم في بعض كويس. ثم نقوم بعملها اصابع ونكون محضرين طبق به البيضة وعليها رشة ملح وفلفل حتى لا تكون رائحتها زفرة. ونحضر طبق اخر ونضع به البقسماط. ثم نقوم بوضع أصابع الكفتة في البيض ثم في البقسماط ونكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية كلها. بعد ذلك نحضر طاسة عميقة للقلي ونضع بها كمية من الزيت بحيث تكون الكفتة مغمورة به. و نقوم بتبطيط أصابع الكفتة قبل وضعها في الزيت والزيت يكون ساخن فقط وليس مجدوح. ونقلبها حتي يتم نضجها تماما .بعد ذلك نحضر طبق ونضع به مناديل مطبخ ونضع عليه الكفتة لكي نتخلص من الزيت. طريقة عمل المكرونة: نحضر حلة ونضع بها كمية من الماء وشوية ملح وشوية زيت لسلق المكرونة. ونتركها تغلي وبعد ذلك نضيف المكرونة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج وبعدين نصفيها. نقوم بعمل الصلصة بوضع حلة صغيرة على النار ونضع بها شوية زيت ونضيف الثوم المهروس ونقلب جيدا حتى يصفر لونه ثم نضيف ملعقة الصلصة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم ونتركها حتى تتسبك. ثم نضيفها على المكرونة ونقلبها ثم نغرفه فى طبق التقديم ونقوم برص الكفتة عليها كلوا وادعولى. الوسوم

تعد الكفتة البانيه من الأنواع اللذيذة التي يمكن صناعتها من اللحم المفروم، فهناك العديد من الطرق لعمل الكفتة فمنها المقلي والمشوي، وأيا كان نوعها فالجميع يفضلونها في الأكل لأنها سهلة وخفيفة على المعدة، وفي نفس الوقت غير مكلفة على كل ربة منزل تريد أن تدبر مصروف الشهر، خاصة للناس اللي دخلهم ضعيف فهي تعتبر وجبة متكاملة ومغذية، لأننا بتدخل مع اللحم البصل وهو مفيد جدا لجسم الإنسان وكمان ونضعها في البيض والبقسماط، وسوف نقدم لحضراتكم مكونات وطريقة اعداد الكفتة البانية مع المكرونة الاسباجتي ويارب تعجبكم. مكونات الكفتة البانيه مكونات الكفتة البانيه تتكون الكفتة البانيه من مكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وهي كالتالي: 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة متوسطة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة زنجبيل.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

شوية بقدونس.

بيضة.

1/2 كوب من البقسماط.

زيت للقلي. مكونات المكرونة كيس مكرونة اسباجيتي.

فصين من الثوم مهروسين.

1/2 لتر من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

رشة ملح وفلفل. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة اعداد الكفتة البانيه سهلة جدا ويمكن أن نجعل الأولاد يشاركوننا في عملها وهي كالاتي: نقوم بإحضار بولة ونضع بها اللحمة المفرومة. ثم نضيف لها البصلة بعد فرمها ناعم أو بشرها ناعم خالص ونعجنهم مع بعض. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والكزبرة وشوية البقدونس وندخلهم في بعض كويس. ثم نقوم بعملها اصابع ونكون محضرين طبق به البيضة وعليها رشة ملح وفلفل حتى لا تكون رائحتها زفرة. ونحضر طبق اخر ونضع به البقسماط. ثم نقوم بوضع أصابع الكفتة في البيض ثم في البقسماط ونكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية كلها. بعد ذلك نحضر طاسة عميقة للقلي ونضع بها كمية من الزيت بحيث تكون الكفتة مغمورة به. و نقوم بتبطيط أصابع الكفتة قبل وضعها في الزيت والزيت يكون ساخن فقط وليس مجدوح. ونقلبها حتي يتم نضجها تماما .بعد ذلك نحضر طبق ونضع به مناديل مطبخ ونضع عليه الكفتة لكي نتخلص من الزيت. طريقة عمل المكرونة: نحضر حلة ونضع بها كمية من الماء وشوية ملح وشوية زيت لسلق المكرونة. ونتركها تغلي وبعد ذلك نضيف المكرونة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تنضج وبعدين نصفيها. نقوم بعمل الصلصة بوضع حلة صغيرة على النار ونضع بها شوية زيت ونضيف الثوم المهروس ونقلب جيدا حتى يصفر لونه ثم نضيف ملعقة الصلصة ونقلب ثم نضيف عصير الطماطم ونتركها حتى تتسبك. ثم نضيفها على المكرونة ونقلبها ثم نغرفه فى طبق التقديم ونقوم برص الكفتة عليها كلوا وادعولى.

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