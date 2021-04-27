أفضل طرق تخسيس البطن الآمنة للنساء والرجال

أفضل طرق تخسيس البطن من أكثر الأمور التي تعمل النساء وكذلك الرجال في البحث عنها، حتى يستطيعوا التخلص من الكرش وترهلات البطن والأرداف المزعجين، ونستطيع بإذن الله تخسيس البطن بطرق آمنية بأفضل الطرق بالأعشاب أو بالرياضة واتباع نظام غذائي صحي أيضًا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على بعض افضل طرق تخسيس البطن الصحية وذلك من خلال الأسطر التالية.

أفضل طرق تخسيس البطن بالأعشاب

طريقة تخسيس البطن بالبابونج: بهذه الطريقة يمكنك غلي ملعقة صغيرة الحجم من عشبة البابونج ونضع عليها نفس الكمية من الميرمية وملعقة صغيرة الحجم من إكليل الجبل، ثم يتم تصفيته ونشرب كوب 3 مرات يوميًا.

طريقة التخسيس بالملفوف: حيث نقوم بغلي الملفوف في الماء، ثم نشرب كوبًا من ماء الملفوف، ونقوم بعدها بدهن خل التفاح على منطقة البطن، ومن الأفضل الاستحمام قبل الدهن.