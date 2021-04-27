أفضل طرق تخسيس البطن الآمنة للنساء والرجال

أفضل طرق تخسيس البطن من أكثر الأمور التي تعمل النساء وكذلك الرجال في البحث عنها، حتى يستطيعوا التخلص من الكرش وترهلات البطن والأرداف المزعجين، ونستطيع بإذن الله تخسيس البطن بطرق آمنية بأفضل الطرق بالأعشاب أو بالرياضة واتباع نظام غذائي صحي أيضًا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على بعض افضل طرق تخسيس البطن الصحية وذلك من خلال الأسطر التالية.أفضل طرق تخسيس البطن بالأعشاب
طريقة تخسيس البطن بالبابونج: بهذه الطريقة يمكنك غلي ملعقة صغيرة الحجم من عشبة البابونج ونضع عليها نفس الكمية من الميرمية وملعقة صغيرة الحجم من إكليل الجبل، ثم يتم تصفيته ونشرب كوب 3 مرات يوميًا.
طريقة التخسيس بالملفوف: حيث نقوم بغلي الملفوف في الماء، ثم نشرب كوبًا من ماء الملفوف، ونقوم بعدها بدهن خل التفاح على منطقة البطن، ومن الأفضل الاستحمام قبل الدهن.
تنحيف البطن بالشاي الأخضر: بهذه الطريقة نغلي كوب من الماء ونضع فيه ملعقة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر، ومثلها من النعناع والزنجبيل الطازج، ونضع عليهم ملعقة كبيرة الحجم من الرمان المطحون، ونشرب كوب مرة واحدة كل صباح.طرق تخسيس البطن رياضيًا
- التمرين الأول: حيث يتم سند اليد اليسرى مع سند القدمين على الأرض، ثم نقوم بثني الساق اليسرى للخلف مع شد جميع الجسم، ونستمر في هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية، ثم نجعل الجسم يستريح 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين مع الجانب الآخر.
- التمرين الثاني: النوم على الظهر، ثم نقوم بثني الركبتين قليلًا، ونرفع الكتفين حتى نصل للركبة، ويتم لمس الركبة اليسار باليد اليمين، ويتم عمل التمرين لمدة 30 ثانية، ثم نأخذ راحة 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين على الجانب الآخر.
- التمرين الثالث: ننام على الظهر ثم نقوم ونسند على الكوعين في نفس الوقت، مع إرجاع اليدين خلف الظهر قليلًا، ثم يتم رفع القدمين في الهواء مع التبديل مثل العجلة.
- حقن البوتكس: وهي من أفضل وأحدث طرق التخسيس، حيث أنها تعمل على تأخير المعدة في هضم الطعام، ومن ثم الشعور بامتلاء البطن والإحساس بالشبع طوال الوقت.
- بالون المعدة: وتعمل على تصغير حجم المعدة والشعور بالامتلاء سريعًا، وما يميزها أنها لا تحتاج لمخدر، والعملية لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.
- تكميم المعدة: ويتم فيها استئصال جزئ من المعدة قد يصل إلى 75% من المعدة، ويأتي بنتيجة فعالة في تخسيس الكرش.
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أفضل طرق تخسيس البطن من أكثر الأمور التي تعمل النساء وكذلك الرجال في البحث عنها، حتى يستطيعوا التخلص من الكرش وترهلات البطن والأرداف المزعجين، ونستطيع بإذن الله تخسيس البطن بطرق آمنية بأفضل الطرق بالأعشاب أو بالرياضة واتباع نظام غذائي صحي أيضًا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على بعض افضل طرق تخسيس البطن الصحية وذلك من خلال الأسطر التالية.أفضل طرق تخسيس البطن بالأعشاب
طريقة تخسيس البطن بالبابونج: بهذه الطريقة يمكنك غلي ملعقة صغيرة الحجم من عشبة البابونج ونضع عليها نفس الكمية من الميرمية وملعقة صغيرة الحجم من إكليل الجبل، ثم يتم تصفيته ونشرب كوب 3 مرات يوميًا.
طريقة التخسيس بالملفوف: حيث نقوم بغلي الملفوف في الماء، ثم نشرب كوبًا من ماء الملفوف، ونقوم بعدها بدهن خل التفاح على منطقة البطن، ومن الأفضل الاستحمام قبل الدهن.
تنحيف البطن بالشاي الأخضر: بهذه الطريقة نغلي كوب من الماء ونضع فيه ملعقة كبيرة الحجم من الشاي الأخضر، ومثلها من النعناع والزنجبيل الطازج، ونضع عليهم ملعقة كبيرة الحجم من الرمان المطحون، ونشرب كوب مرة واحدة كل صباح.طرق تخسيس البطن رياضيًا
- التمرين الأول: حيث يتم سند اليد اليسرى مع سند القدمين على الأرض، ثم نقوم بثني الساق اليسرى للخلف مع شد جميع الجسم، ونستمر في هذه الوضعية لمدة لا تقل عن 30 ثانية، ثم نجعل الجسم يستريح 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين مع الجانب الآخر.
- التمرين الثاني: النوم على الظهر، ثم نقوم بثني الركبتين قليلًا، ونرفع الكتفين حتى نصل للركبة، ويتم لمس الركبة اليسار باليد اليمين، ويتم عمل التمرين لمدة 30 ثانية، ثم نأخذ راحة 30 ثانية، ويتم تكرار التمرين على الجانب الآخر.
- التمرين الثالث: ننام على الظهر ثم نقوم ونسند على الكوعين في نفس الوقت، مع إرجاع اليدين خلف الظهر قليلًا، ثم يتم رفع القدمين في الهواء مع التبديل مثل العجلة.
- حقن البوتكس: وهي من أفضل وأحدث طرق التخسيس، حيث أنها تعمل على تأخير المعدة في هضم الطعام، ومن ثم الشعور بامتلاء البطن والإحساس بالشبع طوال الوقت.
- بالون المعدة: وتعمل على تصغير حجم المعدة والشعور بالامتلاء سريعًا، وما يميزها أنها لا تحتاج لمخدر، والعملية لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.
- تكميم المعدة: ويتم فيها استئصال جزئ من المعدة قد يصل إلى 75% من المعدة، ويأتي بنتيجة فعالة في تخسيس الكرش.
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