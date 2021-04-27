طريقة عمل الجلاش والقطايف والبسبوسة ، من أفضل الحلويات ومن أسهل الحلويات من حيث طريقة التحضير والوقت المستغرق في عمل الحلويات كما أن طريقة عمل الجلاش والقطايف والبسبوسة تعد من أسهل الطرق كما أن الكل يحبها ويعشقها لذلك أحضرنا لكم طريقة عملهم، سنصف لكم عدة طرق ومكونات سهلة وبسيطة لكيفية عملهم بكل سهولة في المنزل، لذلك دعونا نبدأ أولا بالجلاش ومكوناته وكيفية تحضيره.

أولاً مكونات الجلاش:

يعد الجلاش من أشهر الحلويات المعروفة في رمضان وهو عبارة عن عجينة رقيقة تشبه الورق ويمكن حشوها بالمكسرات أو الشوكولاته.

كوب ماء.

2 كوب من السكر.

نصف كوب من الليمون.

3 ملاعق من الزبيب.

3 ملاعق من جوز الهند.

3 ملاعق من السمن.

3 ملاعق من زيت الذرة.

أولاً نضع الماء والليمون والسكر في إيناء ونضعه علي النار. ثم يتم التقليب جيداً لكي نخلط المكونات مع بعضها. نترك الخليط لمدة ربع ساعة علي النار. بعد ذلك نرفع الإيناء من علي النار حتي يبرد. ثم ندهن الصينية بالزيت أو السمنة. نحضر الجلاش ونضع بداخله المكسرات وندهنه بالزيت. ثم نضع الجلاش في الصينية وندخلها في الفرن لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة. ثم نقطع الجلاش ونضعه في طبق ونقدمه للأكل.

طريقة تحضير الجلاش:ثانياً مكونات القطايف:

القطايف من أشهي الحلويات في شهر رمضان التي نقدمها بالعديد من الحشوة المختلفة.

3 كوب من الماء.

ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من السكر.

3 كوب من الدقيق.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

2 كوب من اللبن.

كوب من الكريمة.

4 ملاعق من النشا.

فانيليا.

أولاً نضع السكر مع الدقيق في إيناء. ثم نضع الماء عليهم ونقلب المكونات. باستخدام الملعقة نضع العجينة في مقلاة علي النار. ثم نترك العجينة حتى تحمر. ثم نضع إيناء به اللبن والسكر والفانيليا علي النار. نقلب المكونات جيداً. ثم يتم حشو القطايف بالخليط. بعد ذلك نضعها في طبق ونقدمه للأكل.

طريقة تحضير القطايف:ثالثاً مكونات البسبوسة:

البسبوسة من أجمل الحلويات الشرقية التي لها مذاق حلو.

2 كيس من البسبوسة الجاهزة.

2 علبة زبادي.

4 ملاعق من السمن.

3 كوب من الماء.

ليمونه.

2 كوب من السكر.

مكسرات.

شربات.

أولاً نضع السمنة والزبادي معاً ثم نقلبهم جيداً. ثم ندهن الصينية بالسمن. بعد ذلك نضع البسبوسة في الصينية ونضع عليها المكسرات. ثم ندخل الصينية في الفرن حتي يحمر وجهها. ثم نضع على الصينية السكر والماء ونتركها لمدة خمس دقائق علي النار. ثم نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات. بعد ذلك نتركها تبرد ثم نقدمها للأكل.

طريقة تحضير البسبوسة: