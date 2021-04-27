5 طرق شهية لتحضير الفول على السحور بنكهات لذيذة ومختلفة لا تفوتك في رمضان

يعتبر الفول من الوجبات الأساسية على السحور لدى ملايين المسلمين في شهر رمضان الكريم، نظرا لأنه غني بالفيتامينات والبروتينات مما يجعله غذاء صحي يمد الجسم بكل ما يحتاج إليه في صيامه على وجه الخصوص، وهو ما يمنح جسمك الطاقة طوال فترة صيامك، كما يقلل الفول من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية لأنه يزيد من نسبة الكوليتسرول الجيد في دمك، ويعالج الإمساك بفضل احتواءه على الألياف الطبيعية، ويمنحك الشعور بالشبع وله فوائد أخرى كذلك مثل خفض ضغط الدم المرتفع وتنظيم مستوى السكر في الدم، ويقوي العظام ويكافح السرطان.

طرق شهية ومختلفة لتحضير طبق الفول

ولأن الإنسان قد يمل بسبب تكرار تلك الوجبة طوال شهر رمضان نظرا لتكرارها بشكل يومي، فأفضل سبيل للتخلص من هذا الملل هو التجديد في الأكلات من خلال طبخها بطرق مختلفة وغير اعتيادية، وهو ما سنتعرف عليه الآن كيف يمكن الحصول على أطباق غير اعتيادية من الفول لتقديمها في سحور شهي ولذيذ، ولعل الطريقة المعتادة والأشهر هي تحضير الفول بالزيت والليمون والبهارات العادية، ولذلك لن يتم احتسابها ضمن الطرق المذكورة.

طريقة عمل الفول بالبيض العيون

تنتشر هذه الوصفة في المطاعم بشكل كبير، حيث يتم قلي البيض في السمن أو الزبدة، ثم يتم تجهيز الفول بالطريقة العادية، ويوضع في النهاية ملعقة من السمنة وتوضع فوقها البيض لتقدم بشكل صحي ولذيذ على شكل البيض العيون.

طريقة عمل الفول بالخضار

طبق الفول بالخضروات من الأطباق الشهية واللذيذة، ولتحضيره قومي بتقطيع بصلة صغيرة إلى حلقات ويتم تحميرها في الزيت ثم يضاف إليها قطع طماطم صغيرة مع فلفل أخضر وليمون والبهارات العادية، ويتم التقليب لحين تنضج المكونات ثم يضاف الزيت مع بعض من الزبدة أو زيت الزيتون وتقليبه جيدا مع المكونات ثم يقدم ساخنا.

طريقة عمل الفول بالخلطة

في طاسة واسعة قومي بسكب الزيت ويفضل ان يكون زيت الزيتون، ثم وضع فصين ثوم مهروسين جيدا، مع البهارات من الملح والفلفل والكمون والشطة، ويضاف معهما الفلفل الأخضر وبصلة صغيرة، وثمرة واحدة من الطماطم والليمون، ويتم تقليب المكونات على النار حتى تستوي ثم يضاف الفول في النهاية معهما، ويمكن إضافة الطحينة في النهاية لتعطي مذاق لذيذ.

طريقة الفول بالسجق

لعمل طبق الفول بالسجق قومي بهرس فصين من الثوم ووضعهم على النار بالزيت، ثم يضاف إليهم ثمرة من البصل صغيرة الحجم، ويتم التقليب حتى يصبح باللون الذهبي، ثم يضاف السجق المقطع ويفضل إزالة القشرة الخارجية منه، ويضاف بعد ذلك الطماطم والفلفل والبهارات ثم نضيف الفول في النهاية ويتم التقليب جيدا ويقدم ساخنا بالهناء والشفاء، كما يمكن تقديمه مع طبق من البطاطس المقرمشة واللذيذة وأطباق الجبنة.

الفول بالطماطم والبصل والخيار

هذه الطريقة مفيدة خاصة لأصحاب الحميات ومتتبعي الرجيم، ويتم تسخين الفول في طاسة مزودا بقليل من الماء حتى لا ينشف أو يتحرق، ثم نضيف زيت الزيتون عليه مع الليمون، وفي تلك الأثناء يتم تقطيع البصل والطماطم والفلفل والخيار إلى قطع صغيرة للغاية وبكمية مناسبة للطبق المحضر، مع إضافة البهارات ويقدم ساخنا كما يمكن إضافة الطحينة أعلى الطبق.