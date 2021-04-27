طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس في المنزل وبأقل التكاليف

طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس يوجد طرق مختلفة منة ومتنوعة لكون مفضل لدى البعض اللحم الضاني لدسمته واختلاف مذاقة عن اللحم البقري أو الجاموسي، كما أن اللحم غنى بالبروتين والمعادن وغيرها الكثير المهم لبناء جسم الإنسان ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض نذكر منها الأنيميا ولكن يجب الحذر منة وعدم الأفراط في تناول اللحم الحمراء، وتتنوع طاجن اللحم بالبطاطس أو الخضروات أو سلقها مع أضافه البهارات والجزر والطماطم، ويمكن طبخ طاجن اللحمة بالبطاطس بأسهل طريقة في الفرن بدون ريحة بإضافة البهارات المتميزة، ويتم التنويع في الوصفات الخاصة باللحمة القطع بانواعها أو المفروم كوصفة افضل طريقة لعمل كفته اللحمة بالبرغل في الفرن. طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس مقادير طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس كيلو لحمة ضاني. حبة بطاطس مقطعة كبير. بصلتين مقطعين شرايح. فصين ثوم مهروس. فلفل أخضر حلو مقطعة كبير. معلقة جوزة الطيب ومعلقة كمون. ملعقة صغيرة سكر. نصف معلقة قرفة وبابريكا. ملح وفلفل أسود 1 ملعقة صغيرة روز ماري. 1 ورقة لأوري. رشه جنزبيل وبهارات لحمة معلقتين زبده. 1 ملعقة صلصة. كوب شوربة طريقة تحضير اللحمة الضاني بالبطاطس طريقة تحضير اللحمة الضاني بالبطاطس نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونضف قطع اللحم الضاني ونشوح اللحمة المقطعة على النار حتى يتغير لونها وتنزل كل ماءها مع إضافة والفلفل، ثم نضع البهارات والجنزبيل والبابريكا والقرفة وباقي البهارات ماعدا الملح وقلبيها على نار عالية حتى تتشرب كل الماء الناتج عنها، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب باستمرار وهنا نضيف شرائح البصل ونقلب جيدا، بعد تقليب اللحمة والثوم والبصل بدؤوا يتحمروا في الزبدة والمكونات بدآت تذبل نغطي الوعاء بإحكام ونتركه على نار هادئة ونحرك جميع المكونات مع بعضها، نضيف الملح والسكر بعد إضافة القليل جدا الشوربة والتقليب الخفيف ويترك الخليط هكذا مع المتابعة ثم نفرخ الخليط في طاجن فخار ونضعه في الفرن على حرارة متوسطة مع متابعته ليحتفظ بالنكهات المضافة كلها ويترك الخليط هكذا لمدة نصف ساعة ثم يتم أضافه قطع البطاطس ويترك حتى تمام النضج نقوم بتشغيل الشواية لمدة 10 دقائق ويقدم بجانب الأزر بشعرية والمخلل. الوسوم

طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس يوجد طرق مختلفة منة ومتنوعة لكون مفضل لدى البعض اللحم الضاني لدسمته واختلاف مذاقة عن اللحم البقري أو الجاموسي، كما أن اللحم غنى بالبروتين والمعادن وغيرها الكثير المهم لبناء جسم الإنسان ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض نذكر منها الأنيميا ولكن يجب الحذر منة وعدم الأفراط في تناول اللحم الحمراء، وتتنوع طاجن اللحم بالبطاطس أو الخضروات أو سلقها مع أضافه البهارات والجزر والطماطم، ويمكن طبخ طاجن اللحمة بالبطاطس بأسهل طريقة في الفرن بدون ريحة بإضافة البهارات المتميزة، ويتم التنويع في الوصفات الخاصة باللحمة القطع بانواعها أو المفروم كوصفة افضل طريقة لعمل كفته اللحمة بالبرغل في الفرن. طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس مقادير طاجن اللحمة الضاني بالبطاطس كيلو لحمة ضاني. حبة بطاطس مقطعة كبير. بصلتين مقطعين شرايح. فصين ثوم مهروس. فلفل أخضر حلو مقطعة كبير. معلقة جوزة الطيب ومعلقة كمون. ملعقة صغيرة سكر. نصف معلقة قرفة وبابريكا. ملح وفلفل أسود 1 ملعقة صغيرة روز ماري. 1 ورقة لأوري. رشه جنزبيل وبهارات لحمة معلقتين زبده. 1 ملعقة صلصة. كوب شوربة طريقة تحضير اللحمة الضاني بالبطاطس طريقة تحضير اللحمة الضاني بالبطاطس نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونضف قطع اللحم الضاني ونشوح اللحمة المقطعة على النار حتى يتغير لونها وتنزل كل ماءها مع إضافة والفلفل، ثم نضع البهارات والجنزبيل والبابريكا والقرفة وباقي البهارات ماعدا الملح وقلبيها على نار عالية حتى تتشرب كل الماء الناتج عنها، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب باستمرار وهنا نضيف شرائح البصل ونقلب جيدا، بعد تقليب اللحمة والثوم والبصل بدؤوا يتحمروا في الزبدة والمكونات بدآت تذبل نغطي الوعاء بإحكام ونتركه على نار هادئة ونحرك جميع المكونات مع بعضها، نضيف الملح والسكر بعد إضافة القليل جدا الشوربة والتقليب الخفيف ويترك الخليط هكذا مع المتابعة ثم نفرخ الخليط في طاجن فخار ونضعه في الفرن على حرارة متوسطة مع متابعته ليحتفظ بالنكهات المضافة كلها ويترك الخليط هكذا لمدة نصف ساعة ثم يتم أضافه قطع البطاطس ويترك حتى تمام النضج نقوم بتشغيل الشواية لمدة 10 دقائق ويقدم بجانب الأزر بشعرية والمخلل.

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