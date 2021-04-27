كحك العيد الناعم والطري الدايب وأسرار طريقة عمل الكحك بالمقادير والقوام المضبوط لأشهر المحلات

كحك العيد يعتبر من أهم مظاهر عيد الفطر المبارك، ففي أواخر شهر رمضان المبارك تمتلئ البيوت المصرية بتجمع جميع العائلة، والأقارب من النساء ليتشاركوا معاً في صنع الكحك، والبيتيفور، وبسكويت العيد، لذلك نجد جميع الأمهات يبحثون عن طريقة مميزة تجعلها تفتخر بعمل الكحك أثناء أقاربها لذلك نقدم لكم هذه الوصفة السهلة، وأحضرنا لكم أسرار عمله من أشهر المحلات.

أسرار طريقة عمل كحك العيد الناعم والطري بالمقادير والقوام المضبوط لأشهر المحلات

نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد بأدق تفاصيله خطوة بخطوة، وأسرار نجاح عمل الكحك، وحشواته اللذيذة، ونقدم لكم مقادير كيلو دقيق تكفي لعمل حوالي 80 قطعة من الكحك، يمكنك التقليل والزيادة حسب رغبتك.

كيلو دقيق ما يعادل ثمانِ أكواب من الدقيق.

50 جم من السكر البودر ما يعادل 6 ملاعق كبيرة سكر بودر.

ملعقتين صغيرتين من توابل الكحك، ويمكنك الاستغناء عنها واستخدام فانيليا حسب الرغبة.

600 جم من السمن البارد.

أربع ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر ما يعادل 12 جم.

180 جم من الحليب، ما يعادل ثلثين كوب حليب (ماء)

رشه من الملح.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية ما يعادل 10 جم.

مقادير الكحك لعمل 80 قطعة كحك

ريحة الكحك هي عبارة عن مزيج من التوابل تتكون من قرفة + جوزة الطيب + محلب مطحون + حبهان + سمسم محمص + قرنفل + كبابة صيني.

يمكنك الأستغناء عن الحليب واستخدام الماء مكانه إذا كنتي ستستخدمي كمية كبيرة من الدقيق حوالي 5 كيلو وأكثر فالماء سيجعله يبقي لأطول وقت ممكن عكس الحليب.

قبل البدء لابد من فصل تجميع بعض المكونات معاً مثلاً المكونات الجافة الدقيق، والملح، والسمسم، والبيكنج بودر، والتوابل أو الفانيليا، وقلبيهم معاً جيداً.

ثانياً ضعي الخميرة على الحليب وقلبيهم جيداً واتركيهم.

ثالثاً ضعي السكر على السمن واخلطيهم أو اضربيهم جيداً في العجان أو بالمضرب الكهربائي إذا توفر لديكِ، أو باليد إذا لم يتوفر، واستمري بالضرب حتى يفتح القوام، ويصبح كريمي، مما يجعل العجينة ناعمة.

بعدما تم ضرب السمن والسكر جيداً وأصبح كريمي وناعم، قومي بإضافة الدقيق السابق خلطه مع المكونات الجافة عليه، واخلطهم جيداً حتي تتأكدي أن كل الدقيق قد تم تغليفه بالسمن جيداً، وإذا كنتي تستخدمي اليد فقومي بدعك الدقيق بالسمن بين كفي اليد حتى تتأكدي أن الدقيق قد تشرب السمن بالكامل قبل إضافة الماء أو الحليب أياً كان، لأنه عنده إضافته الحليب لا يجب أن تقومي بالعجن كثيراً كل ما عليكِ هو أن تقومي بلم العجينة، لذلك تأكدي من تشرب، وامتزاج الدقيق بالسمن.

بعد تشرب وعجن الدقيق بالسمن، قومي بإضافة الحليب أو الماء المخلوط بالخميرة، واخلطيهم معاً، ثم قومي بترك العجينة، واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق.

لحشو العجينة سواء بالملبن أو العجوة أو أي نوع من الحشوات، بعدما شكلتي العجينة على هيئة كور متساوية قومي بعمل تجويف في الكورة ووضع الحشوة داخلها، ثم أعيدي تكوير العجينة من جديد على شكل كورة، ثم ضعيهم في الصاج وباستخدام أداة التشكيل، المنقاش قومي بعمل شكل الكحك.

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، ثم أدخليه الفرن في الرف الأوسط إلى أن يخذ اللون الذهبي من الأسفل، وإذا كنتي تريدي أن يأخذ لون خفيف من فوق قومي بفتح الشواية، واحذري ألا يأخذ لون أكثر أو يحمر لونه حتي لا يصبح ناشف، وبالهناء والشفاء، وأمنى أن يعجبكم.

طريقة تحضير كحك العيد على أصوله بالخطوات