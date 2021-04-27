استشاري العلاج الفيزيائي يُقدم روشتة لتقوية المناعة في رمضان

يسعى العديد لتقوية المناعة في رمضان، حيث كشف استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون والعلاج الفيزيائي الدكتور حاتم النعماني عن بعض العادات الخاطئة التي يتبعها الأشخاص خلال هذه الفترة في شهر رمضان، وأكد أن بدء الإفطار بتناول العصير أو طبق السلطة من العادات الخاطئة التي يجب الابتعاد عنها بشكل نهائي من أجل المحافظة على الصحة، ولا سيما أن تناول تلك الأشياء يكون بعد ساعات طويلة من الصيام.

تقوية المناعة في رمضان

وأوضح نعمان من خلال تصريحات صحفية هامة له منذ قليل أن المفيد لجسم الإنسان هو بدء الإفطار يومياً بتمرة أو ثلاث تمرات مع كوب من الماء، ثم بعدها يجب على الشخص القيام بصلاة المغرب، وبعد الانتهاء من الصلاة يتناول الصائم طبق ساخن من الشوربة أو الخضار من أجل المحافظة على صحة الجهاز المناعي للإنسان، ويمكنك التعرف على فوائد تناول 3 تمرات على الإفطار.

عادات خاطئة في رمضان

وأكد استشاري التغذية العلاجية والعلاج الفيزيائي أن تناول العصير أو السلطة في بداية الطعام بعد فترات الصيام، يؤدي إلى خمول في لجهاز الهضمي للشخص، وذلك بسبب عدم مقاومة المعدة لتلك المشروبات والأكلات، حيث يُسفر ذلك عن الانتفاخ والخمول وضعف في الجهاز المناعي، لذا يجب الحرص على تناول حبات التمر قبل تناول الطعام في أيام الصيام يؤدي لتقوية المناعة في رمضان

كما نصح الاستشاري جميع الصائمين بضرورة تناول فص الثوم بعد تشويحه في الزيت، أو تناول مشروب القرنفل أو البصل المشوي، مؤكداً أنها ترفع من قدرة الجهاز المناعي لدى الإنسان، وجاءت تلك النصائح خلال هذه الفترة بالتزامن مع مواجهة العديد من الدول فيروس كورونا وتطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس الخطير بين جميع الأشخاص، وأن رفع المناعة يؤدي إلى محاربة تلك الفيروسات وعدم السماح لها بدخول الجسم.