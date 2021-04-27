بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات بالخلطة السرية طعمه تحفة لازم تجربيه

بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات، عمل الحواوشي الاسكندراني من الأكلات المفضلة لدى الجميع كبار أو صغار لأنه ليس بالطعام التقليدي وله طعم خاص ومذاقه شهي ولذلك يجب معرفة الطرق التي تجعلنا نصنعه في منازلنا دون عناء وشراءه من الخارج. بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مكونات عجينة الحواوشي الاسكندراني أربع أكواب دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف كوب من السمن.

كوب حليب دافئ.

ماء دافئ للعجين.

رشه صغيرة ملح. مكونات عجينة الحواوشي الاسكندراني مكونات عمل حشوة الحواوشي بصلتان كبار.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

بهارات الحواوشي وبهارات اللحمة وبهارات مشكلة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة. مكونات عمل حشوة الحواوشي طريقة عمل عجينة حواوشي الاسكندراني في وعاء عميق نضع الدقيق والملح والخميرة والسكر ونخلطهم ونضع السمنة عليهم مع التقليب المستمر حتى يتشرب الدقيق كل كمية السمنة.

نضع اللبن الدافئ على الخليط ونبدأ بالعجن حتى يتشرب اللبن ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حوالي ١٠ دقائق حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نجمع العجينة في جانب الإناء ونغطيها جيدًا حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.

نبدأ بتقطيع العجينة على حسب حجم الحواوشي المطلوب. طريقة عمل عجينة حواوشي الاسكندراني طريقة عمل حشوة الحواوشي نقوم بفرم البصل وفرم الفلفل الأخضر.

وصع اللحمة في إناء كبير ووضع عليها المفروم من الفلفل والبصل وخلطهم جيدًا.

وضع البهارات على الخليط وعجنهم وترك الحشوة حوالي ساعة أو ساعتين حتى تأخذ من الملح والبهارات. طريقة عمل حشوة الحواوشي تشكيل الحواوشي النهائي يتم فرد الرغيف على قطرات من الزيت ووضع اللحمة على نصفه ثم إغلاق النصف الأخر على النصف الموجود به الحشو وغلق الأطراف جيدًا.

وتكرار تلك العملية حتى الانتهاء من كل الكمية.

تنشيف صينيه جيدًا ودهنها بالزيت ووضع أرغفة الحواوشي بها ووضعها في الفرن حتى يستوي تمامًا.

بها ووضعها في الفرن حتى يستوي تمامًا. إخراجه من الفرن ويمكن تناوله وهو ساخن يكون أكثر جمالاً. تشكيل الحواوشي النهائي الوسوم

بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات، عمل الحواوشي الاسكندراني من الأكلات المفضلة لدى الجميع كبار أو صغار لأنه ليس بالطعام التقليدي وله طعم خاص ومذاقه شهي ولذلك يجب معرفة الطرق التي تجعلنا نصنعه في منازلنا دون عناء وشراءه من الخارج. بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات بدون تخمير عملت أحلي حواوشي اسكندراني زي المحلات سوف نقدم لكم الآن مكونات وطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مكونات عجينة الحواوشي الاسكندراني أربع أكواب دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف كوب من السمن.

كوب حليب دافئ.

ماء دافئ للعجين.

رشه صغيرة ملح. مكونات عجينة الحواوشي الاسكندراني مكونات عمل حشوة الحواوشي بصلتان كبار.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملح وفلفل اسود حسب الرغبة.

بهارات الحواوشي وبهارات اللحمة وبهارات مشكلة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة. مكونات عمل حشوة الحواوشي طريقة عمل عجينة حواوشي الاسكندراني في وعاء عميق نضع الدقيق والملح والخميرة والسكر ونخلطهم ونضع السمنة عليهم مع التقليب المستمر حتى يتشرب الدقيق كل كمية السمنة.

نضع اللبن الدافئ على الخليط ونبدأ بالعجن حتى يتشرب اللبن ثم نبدأ بإضافة الماء الدافئ بالتدريج مع العجن حوالي ١٠ دقائق حتى الحصول على عجينة متماسكة.

نجمع العجينة في جانب الإناء ونغطيها جيدًا حتى ترتفع ويتضاعف حجمها.

نبدأ بتقطيع العجينة على حسب حجم الحواوشي المطلوب. طريقة عمل عجينة حواوشي الاسكندراني طريقة عمل حشوة الحواوشي نقوم بفرم البصل وفرم الفلفل الأخضر.

وصع اللحمة في إناء كبير ووضع عليها المفروم من الفلفل والبصل وخلطهم جيدًا.

وضع البهارات على الخليط وعجنهم وترك الحشوة حوالي ساعة أو ساعتين حتى تأخذ من الملح والبهارات. طريقة عمل حشوة الحواوشي تشكيل الحواوشي النهائي يتم فرد الرغيف على قطرات من الزيت ووضع اللحمة على نصفه ثم إغلاق النصف الأخر على النصف الموجود به الحشو وغلق الأطراف جيدًا.

وتكرار تلك العملية حتى الانتهاء من كل الكمية.

تنشيف صينيه جيدًا ودهنها بالزيت ووضع أرغفة الحواوشي بها ووضعها في الفرن حتى يستوي تمامًا.

بها ووضعها في الفرن حتى يستوي تمامًا. إخراجه من الفرن ويمكن تناوله وهو ساخن يكون أكثر جمالاً. تشكيل الحواوشي النهائي

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