وصفات مذهله لعلاج تساقط الشعر 4 مكونات كالسحر علي الشعر

تعاني الكثير من السيدات من التساقط المستمر للشعر وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر الأساسية التي تؤثر علي جمال المرأة ونفسيتها وأيضا لها علاقة بشكل مباشر بالحاله الصحية للنساء، وتعد الحالة الصحية من العوامل المؤثرة في تساقط الشعر لأنه قد تكون السيدة التي تعاني من تساقط الشعر في حالة مرضية مثلا تعاني من نقص في الفيتامينات والزنك والحديد أو تعاني نوع من أنواع الأمراض المزمنة التي بسببها تضعف بصيلات الشعر وتجعله يتساقط وأيضا هناك السبب النفسي فالكثير من السيدات التي تعاني من حاله نفسيه غير منتظمه تعاني من تساقط غير طبيعي للشعر وهذه الحالات تعتبر من الحالات الخطيرة التي تحتاج إلي تدخل طبي سريع لأنها قد تودي في بعض الأحيان إلي الصلع، ولكن في حالات تساقط الشعر العادي الذي يكون غالبا بسبب ضعف البصيلة أو قلة التغذية للشعر فإليكم هذه الوصفات التي تساعد علي تقويه الشعر والتقليل من تساقطه.

سر زيت الزيتون مع الثوم:

تعتمد هذه الوصفة علي عنصرين هما زيت الزيتون والثوم ونقوم بإحضار الكميه التي يحتاج لها الشعر وخلط كميه من زيت الزيتون مع قليل من الثوم المهروس بشكل جيد ونضعه في إناء علي النار حتي يتم تسخينه فقط وتركه حتي يبرد ثم نقوم بوضعه علي الشعر وتدليك فروه الشعر بشكل دائري منتظم لمده نصف ساعه فقط ثم نقوم بغسل الشعر بماء فاتر حتي زوال الخليط من الشعر ثم نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالشامبو بالطريقة المعتادة ويمكن تكرار هذه الوصفة في الأسبوع الواحد اكثر من مره علي حسب الرغبة.

فوائد عصير الليمون مع جوز الهند للشعر:

تعتبر هذه الوصفة من اهم الوصفات للشعر الضعيف المتقصف وذلك لأنها تحتوي علي عنصر هام جدا لعلاج الشعر وهو زيت جوز الهند ويعتبر زيت جوز الهند من الزيوت النافعة للشعر والبصيلة وسوف نحتاج مع هذا الزيت عصير الليمون الذي يحتوي علي عنصر أساسي لتقوية الشعر وهو فيتامين سي، ولعمل هذه الوصفة نقوم بإحضار الكميه التي يحتاجها الشعر مع القليل من عصير الليمون وخلطه حتي يصبح الخليط متجانس الشكل ثم نقوم بتدليك الشعر لفتره زمنية لا تقل عن النصف ساعة ثم نقوم بشطف الشعر بماء فاتر ونقوم بتكرار هذه الوصفة تقريبا بشكل يومي حتي نحصل علي النتيجة المرغوبة.