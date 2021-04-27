دايبة ومرملة طريقة تحضير رموش الست بالمنزل الطريقة الشامية بالفانيليا والشيكولاته

طريقة تحضير رموش الست هي نوع من أنواع الحلويات المشهورة في بلاد الشام والعراق يختلف اسمها في الكثير من الدول العربية ولكنها تسمي في مصر والعراق وسوريا واليمن رموش الست يحبها الكثير من الناس ويسهل تحضيرها داخل المنزل من خلال مكونات متواجدة وغير مكلفة في مكوناتها أو تحضيرها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير رموش الست بالمنزل . طريقة تحضير رموش الست طريقة تحضير رموش الست من خلال المكونات التالية : 2 كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب منن الدقيق السميد

نصف كوب من السمن

نصف كوب من السكر البودر

نصف كوب من جوز الهند الناعم

2 ملعقة كبيرة من لبن البودر

2 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة جدا من الملح طريقة رموش الست ضعي اللبن البودر علي نار متوسطة واستمري في التقليب حتي يتحول اللون إلي الذهبي واتركيه . ثم ضعي في بولة العجن السكر البودر والزيت والسمن وقلبيهم جيدا ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا مع فصل الصفار عن البياض واستمري في التقليب . ثم ضعي في بولة أخري الدقيق الأبيض والسميد والبيكنج بودر والملح واللبن البودر وجوز الهند ثم استمري في التقليب حتي يتجانس الخليط . ثم أحضري صينية قومي بدهنا زبدة وقومي بتوزيع الخليط بها علي شكل بيضاوي أو دائري مع ترك مسافة بسيطة بينها . ثم قومي بدهن الدوائر بصفار البيض وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية . طريقة عمل شربات رموش الست قومي بوضع 2 كوب من السكر و 2 كوب من الماء واتركيها علي النار لمدة 4 دقائق حتي يتم الغليان ثم ضعي عليها نصف ليمونة واتركيها لمدة دقيقة علي النار ثم اخرجي رموش الست من الفرن وقومي بوضع الشربات عليها . ثم قومي بوضع جوز الهند عليها للتزيين وضعيها في طبق التقديم . طريقة رموش الستطريقة عمل شربات رموش الست الوسوم

طريقة تحضير رموش الست هي نوع من أنواع الحلويات المشهورة في بلاد الشام والعراق يختلف اسمها في الكثير من الدول العربية ولكنها تسمي في مصر والعراق وسوريا واليمن رموش الست يحبها الكثير من الناس ويسهل تحضيرها داخل المنزل من خلال مكونات متواجدة وغير مكلفة في مكوناتها أو تحضيرها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير رموش الست بالمنزل . طريقة تحضير رموش الست طريقة تحضير رموش الست من خلال المكونات التالية : 2 كوب من الدقيق الأبيض

نصف كوب منن الدقيق السميد

نصف كوب من السمن

نصف كوب من السكر البودر

نصف كوب من جوز الهند الناعم

2 ملعقة كبيرة من لبن البودر

2 بيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة جدا من الملح طريقة رموش الست ضعي اللبن البودر علي نار متوسطة واستمري في التقليب حتي يتحول اللون إلي الذهبي واتركيه . ثم ضعي في بولة العجن السكر البودر والزيت والسمن وقلبيهم جيدا ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا مع فصل الصفار عن البياض واستمري في التقليب . ثم ضعي في بولة أخري الدقيق الأبيض والسميد والبيكنج بودر والملح واللبن البودر وجوز الهند ثم استمري في التقليب حتي يتجانس الخليط . ثم أحضري صينية قومي بدهنا زبدة وقومي بتوزيع الخليط بها علي شكل بيضاوي أو دائري مع ترك مسافة بسيطة بينها . ثم قومي بدهن الدوائر بصفار البيض وادخليها الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية . طريقة عمل شربات رموش الست قومي بوضع 2 كوب من السكر و 2 كوب من الماء واتركيها علي النار لمدة 4 دقائق حتي يتم الغليان ثم ضعي عليها نصف ليمونة واتركيها لمدة دقيقة علي النار ثم اخرجي رموش الست من الفرن وقومي بوضع الشربات عليها . ثم قومي بوضع جوز الهند عليها للتزيين وضعيها في طبق التقديم . طريقة رموش الستطريقة عمل شربات رموش الست

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