طريقة عمل روج الشفايف الثابت يدوم طول اليوم بمكونات طبيعية تبهرك

- 1/2
- 2/2
يعد روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل التي تعطي مظهر جمالي للوجه وتحافظ على ترطيب الشفاه من الجفاف، ويساهم في أظهر الشفاه بشكل جميل ورائع، ويعمل على إخفاء التشققات التي تظهر حول الشفاه، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تمنح الشفاه النعومة وترطيب الكامل، ويعمل كملمع لشفاه لأنه يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تظهر اللمعان لشفاه بشكل أفضل، ويوجد للروج أنواع عديدة ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تضرر بالبشرة وتسبب الحساسية على المدي البعيد، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة التي تعطي له رائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الثابت بخطوات ومكونات بسيطة بالمنزل.
مكونات روج الشفايف
يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث نقاط من الجلسرين.
- ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال.
- ربع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- ربع ملعقة من الزيت العطري.
سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الثابت الذي يعطي للوجه مظهر جمالي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر أنبوبة صغيرة الحجم، ونضع بها جميع المكونات ونقلبها جيداً مع بعض حتى تمتزج جيداً.
- نقوم بوضع الأنبوبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.
- بعد ذلك نخرج الأنبوبة من الثلاجة ونقوم بوضع الروج على الشفايف.
- سوف تلاحظي أن الروج ثابت ويدوم معكي طول اليوم.
طريقة عمل أحمر الخدود الطبيعي
سوف نتعرف على طريقة عمل أحمر الخدود بخطوات سهلة وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم، ونضع به ملعقة من البنجر المطحون، وملعقة من النشا، ونقلبهم جيداً مع بعض.
- نقوم برش مثابت المكياج على الخليط حتى يتماسك.
- ثم نقوم بتطبيقه على الوجه برفق حتى تحصلي على خدود وردية وجميلة.
الوسوم
يعد روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل التي تعطي مظهر جمالي للوجه وتحافظ على ترطيب الشفاه من الجفاف، ويساهم في أظهر الشفاه بشكل جميل ورائع، ويعمل على إخفاء التشققات التي تظهر حول الشفاه، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تمنح الشفاه النعومة وترطيب الكامل، ويعمل كملمع لشفاه لأنه يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تظهر اللمعان لشفاه بشكل أفضل، ويوجد للروج أنواع عديدة ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تضرر بالبشرة وتسبب الحساسية على المدي البعيد، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة التي تعطي له رائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الثابت بخطوات ومكونات بسيطة بالمنزل.
مكونات روج الشفايف
يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث نقاط من الجلسرين.
- ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال.
- ربع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.
- ربع ملعقة من الزيت العطري.
سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الثابت الذي يعطي للوجه مظهر جمالي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر أنبوبة صغيرة الحجم، ونضع بها جميع المكونات ونقلبها جيداً مع بعض حتى تمتزج جيداً.
- نقوم بوضع الأنبوبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.
- بعد ذلك نخرج الأنبوبة من الثلاجة ونقوم بوضع الروج على الشفايف.
- سوف تلاحظي أن الروج ثابت ويدوم معكي طول اليوم.
طريقة عمل أحمر الخدود الطبيعي
سوف نتعرف على طريقة عمل أحمر الخدود بخطوات سهلة وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير الحجم، ونضع به ملعقة من البنجر المطحون، وملعقة من النشا، ونقلبهم جيداً مع بعض.
- نقوم برش مثابت المكياج على الخليط حتى يتماسك.
- ثم نقوم بتطبيقه على الوجه برفق حتى تحصلي على خدود وردية وجميلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل روج الشفايف الثابت يدوم طول اليوم بمكونات طبيعية تبهرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.