طريقة عمل روج الشفايف الثابت يدوم طول اليوم بمكونات طبيعية تبهرك

يعد روج الشفايف ، من مستحضرات التجميل التي تعطي مظهر جمالي للوجه وتحافظ على ترطيب الشفاه من الجفاف، ويساهم في أظهر الشفاه بشكل جميل ورائع، ويعمل على إخفاء التشققات التي تظهر حول الشفاه، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية تمنح الشفاه النعومة وترطيب الكامل، ويعمل كملمع لشفاه لأنه يحتوي على بعض الزيوت الطبيعية التي تظهر اللمعان لشفاه بشكل أفضل، ويوجد للروج أنواع عديدة ويمكن صنعها في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تضرر بالبشرة وتسبب الحساسية على المدي البعيد، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة التي تعطي له رائحة جميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل روج الشفايف الثابت بخطوات ومكونات بسيطة بالمنزل.

مكونات روج الشفايف

يتكون الروج من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد. ثلاث نقاط من الجلسرين. ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال. ربع ملعقة صغيرة من زبدة الشيا. ربع ملعقة من الزيت العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف الثابت الذي يعطي للوجه مظهر جمالي بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر أنبوبة صغيرة الحجم، ونضع بها جميع المكونات ونقلبها جيداً مع بعض حتى تمتزج جيداً.

نقوم بوضع الأنبوبة في الثلاجة حتى تتماسك جيداً.

بعد ذلك نخرج الأنبوبة من الثلاجة ونقوم بوضع الروج على الشفايف.

سوف تلاحظي أن الروج ثابت ويدوم معكي طول اليوم.

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