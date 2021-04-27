بسكويت النشادر ، من الحلويات التي يقبل الناس على إعدادها عند قرب حلول عيد الفطر المبارك، وهو من الحلويات الشهيرة و ذات الشعبية الكبيرة عند المصريين والخاصة بالأعياد مثلها مثل الغريبة، والبيتي فور وكحك العيد وهي أكلة تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والسمن والدقيق لذلك ينبغي الحذر عند أكله وألا يكون بكميات مبالغ فيها وخاصة على كبار السن ومرضى السكر والقلب، ويقبل الناس على شرائه من المحلات لما تتميز به من قوام مقرمش وهش، ولكن تفضل ربات البيوت إعداد بسكويت النشادر في المنزل لأنه يكون أوفر في السعر، ولأنه مظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر ويدخل البهجة على قلوب الصغار والكبار على حد سواء. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت النشادر للعيد بطريقة أشهر محلات الحلويات.

مكونات بسكويت النشادر

مكونات بسكويت النشادر سهلة وبسيطة وفي متناول أيدي الجميع ومتوفرة لدى أغلب الناس وهي كالتالي:

كيلو وربع سكر.

900 جرام سمنة.

12 بيضة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاثة كيلو دقيق.

أصنص برتقال ( روح البرتقال).

30 جرام نشادر.

200 مللي من الماء.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت النشادر سهلة ولا يوجد بها الكثير من التعقيد وهي كالتالي:

نقوم بمزج 900 جرام السمنة مع كمية السكر ونخلطهم باليد جيدا.

نقوم بوضع الاثنتي عشرة بيضة ونصف ملعقة الفانيليا وملعقة اصنص البرتقال على خليط السكر والسمنة، ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض، ثم نقوم بإضافة الماء ونخلطهم جيدا حتى يأخذ الخليط القوام الكريمي.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والنشادر ونقلبهم تقليبا خفيفا بأصابع اليد فقط.

بعدما يمتزج الدقيق جيدا مع الخليط نقوم بوضعه في كيس الحلويات ونشكله بأشكال دائرية أو مستطيلة حسب الرغبة.

بعدما نقوم بشكيل البسكويت ونضعه في الصاج نقوم بوضعيه في الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بإخراجه ونتركه ليبرد، ثم يكون جاهزا للأكل وبالهناء والشفاء.

طرق للتقديم

بسكويت النشادر غالبا ما يؤكل في أول أيام عيد الفطر المبارك، ولذلك لا ينبغي الإكثار منه في أول ايام العيد، وهو من الحلويات المليئة بالسعرات الحرارية لاحتوائه على كمية كبيرة من السمن والسكر، ولذلك ينبغي الحرص وعدم الإكثار من أكله ويقدم بالطرق التالية: