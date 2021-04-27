سر اللف والقرمشة زنود الست بإحترافية بالمنزل أشهي طريقة تحضير زنود الست

طريقة تحضير زنود الست هي أكله شامية عراقية وهي نوع من أنواع الحلويات يكثر عليها الطلب في الشتاء ويتم عملها من رقائق الجلاش ويتم الحشو بالكاستر أو القشطة وتؤكل في الأعياد والمناسبات والأفراح ويسهل أعدادها بالمنزل ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل زنود الست بالمنزل . طريقة تحضير زنود الست طريقة تحضير زنود الست لتحضير زنود الست قومي بتحضير المكونات التالية : رقائق من الجلاش ( البقلاوة)

قشطة مخفوقة

2 كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من ماء الورد

فستق مطحون ناعم للتزيين

ليمون للشربات

كوب من الزبدة السائلة . طريقة تحضير زنود الست بالمنزل قومي بوضع الحليب والسكر علي النار مع التقليب جيدا حتي يتم ذوبان السكر كامل ثم أضيفي النشا مع استمرار التقليب لمدة 5 دقائق ثم أضيفي القشطة جيدا حتي يتجانس الخليط ثم أضيفي ماء الورد واستمري في التقليب . ثم اتركيه حتي يهدأ الخليط ثم احضري الرقائق الجلاش واقسميه إلي نصفين ثم ضعي واحدة عكس الأخري وقومي بدهنها بالزبدة ثم ضعي بداخلها ملعقة كبيرة من الخليط والقشطة وقومي بالتغليف جيدا حتي لا تتساقط أو يتم فك الرقائق . قومي بلف الرقائق كالسابق بشكل اسطواني ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالزبدة وقومي برص أصابع الجلاش بداخلها بالترتيب حتي لا تتلاصق قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة . ثم ادخليها بالفرن لمدة 15 دقيقة حتي يتغير لونها للون الذهبي . ثم اخرجيها من الفرن وقومي بتزينها بالفستق المطحون وجوز الهند ثم قومي بوضع الليمون عليها واسكبي الشربات عليها . ثم قدميها باردة في طبق التقديم . ثم ضعيها مرة أخري في الفرن لمدة 5 دقائق حتي تحصلي علي القرمشة الخارجية للرقائق . طريقة تحضير زنود الست بالمنزل الوسوم

طريقة تحضير زنود الست هي أكله شامية عراقية وهي نوع من أنواع الحلويات يكثر عليها الطلب في الشتاء ويتم عملها من رقائق الجلاش ويتم الحشو بالكاستر أو القشطة وتؤكل في الأعياد والمناسبات والأفراح ويسهل أعدادها بالمنزل ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل زنود الست بالمنزل . طريقة تحضير زنود الست طريقة تحضير زنود الست لتحضير زنود الست قومي بتحضير المكونات التالية : رقائق من الجلاش ( البقلاوة)

قشطة مخفوقة

2 كوب من الحليب كامل الدسم

نصف كوب من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من ماء الورد

فستق مطحون ناعم للتزيين

ليمون للشربات

كوب من الزبدة السائلة . طريقة تحضير زنود الست بالمنزل قومي بوضع الحليب والسكر علي النار مع التقليب جيدا حتي يتم ذوبان السكر كامل ثم أضيفي النشا مع استمرار التقليب لمدة 5 دقائق ثم أضيفي القشطة جيدا حتي يتجانس الخليط ثم أضيفي ماء الورد واستمري في التقليب . ثم اتركيه حتي يهدأ الخليط ثم احضري الرقائق الجلاش واقسميه إلي نصفين ثم ضعي واحدة عكس الأخري وقومي بدهنها بالزبدة ثم ضعي بداخلها ملعقة كبيرة من الخليط والقشطة وقومي بالتغليف جيدا حتي لا تتساقط أو يتم فك الرقائق . قومي بلف الرقائق كالسابق بشكل اسطواني ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بالزبدة وقومي برص أصابع الجلاش بداخلها بالترتيب حتي لا تتلاصق قومي بتسخين الفرن علي حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة . ثم ادخليها بالفرن لمدة 15 دقيقة حتي يتغير لونها للون الذهبي . ثم اخرجيها من الفرن وقومي بتزينها بالفستق المطحون وجوز الهند ثم قومي بوضع الليمون عليها واسكبي الشربات عليها . ثم قدميها باردة في طبق التقديم . ثم ضعيها مرة أخري في الفرن لمدة 5 دقائق حتي تحصلي علي القرمشة الخارجية للرقائق . طريقة تحضير زنود الست بالمنزل

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