أسعار كحك العيد 2021 وتوقع بارتفاع كحك العيد 25% هذا العيد

أسعار كحك العيد 2021 أفاد نائب رئيس شعبة الحلويات علاء عبد عيسى، في الكثير من المواقع الإخبارية، أن هناك توقع كبير في ارتفاع أسعار الكحك هذا العام بنسبة كبيرة تتراوح بين 20 إلى 25 %.

وقد أرجع هذا التوقع في ارتفاع أسعار الكحك إلى ارتفاع أسعار كل من السمن والزيت هذا العام في الأسواق مقارنة بالعام الماضي.

أسعار كحك العيد 2021

وقد شهدت بالفعل أسعار زيوت الطعام ارتفاعات كبيرة ومتتالية في مختلف الأسواق، وجاء هذا الارتفاع بدءاً من شهر ديسمبر السابق نظراً لارتفاع أسعار الخام في جميع أنحاء العالم.

كما أفاد نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة جلال عمران، أن ارتفاع أسعار الزيت والسمن الصناعي بدء بشكل تدريجي منذ شهر ديسمبر السابق.

حيث أن مصر تستورد ما يفوق 87% من إجمالي استهلاكها من الزيوت من خارج مصر، بمختلف مراحله الإنتاجية.

حيث تتنوع بين عملية استيراد البذور وعصرها، بالإضافة إلى تكريرها، أو عملية استيراد الزيوت وتكريرها، كما يمكن الاكتفاء عند مرحلة التعبئة فقط، وجاءت هذه المعلومات وفقاً لأحد المصادر الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كحك العيد

كما أضاف عمران أن سعر زجاجة الزيت قد ارتفع قليلاً ليصل سعر الزجاجة إلى ثمانية عشر جنيهاً مقابل أربعة عشر جنيهاً.

كما ارتفع سعر كيلو المسلى داخل العلبة إلى حوالي أربعة وعشرون جنيهاً بدلاً من تسعة عشر جنيهاً، طبقاً لتصريحات عمران. ويمكنك معرفة طريقة عمل كحك العيد في المنزل من خلا موقعنا.

عن أسعار الدقيق فقد ارتفعت أيضاً داخل الأسواق لتصل إلى تسعة جنيهات، مقابل سبعة جنيهات للكيلو الواحد حسب التصريحات.

وطبقاً لما قاله عمران في وقت سابق، فإن ارتفاع أسعار الدقيق، جاءت عقب ارتفاع أسعار القمح على مستوى العالم، حيث أن مصر تستورد ما بين 50% إلى 60% من احتياجها من مخزون القمح من خارج البلاد.

كما صرح عمران أن نائب شعبة المواد الغذائية، أن سعر كيلو السمن شاهد ارتفاع ملحوظ هذا العام ليصل إلى مائة وعشرون جنيهاً مقابل تسعون جنيهاً.

كما يطمح عيسى أن تتحسن حركة البيع في موسم العيد مقارنة بالعام السابق، نظراً لما خلفته أزمة فيروس كورونا المستجد من خسائر كبيرة للتجار.