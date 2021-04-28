طريقة عمل كحك العيد 2021 على طريقة الشيف حسن بالفيديو الخطوات في ثواني

طريقة عمل كحك العيد 2021 تبدأ الآن الكثير من ربات المنازل في البحث عن أفضل طرق عمل كحك العيد بشكل احترافي، حيث أننا تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، لذا تقدم الكثير من قنوات الطبخ المتخصصة الكثير من الطرق المختلفة لإعداد كعك العيد بطرق كبرى المحلات الشهيرة، من بين هذه الطرق طريقة الشيف حسن.

طريقة عمل كحك العيد 2021

يعد الشيف حسن من أفضل الشيفات المتخصصة في صنع الحلويات والمخبوزات، إليكم طريقته في صنع الكحك العيد

مكونات كحك العيد

ملعقة صغيرة الحجم من القرنفل، القرفة، كبة صيني، حبهان، حيث أن هذه البهارات تعطي نكهة مميزة للكحك.

كيلو دقيق أبيض منخول متعدد الاستخدامات.

خمسون جرام سميط.

خمسون جرام من السكر.

عشرة جرام من ريحة الكحك.

عشرون جرام من الملح.

مائة جرام من عسل الجلوكوز.

عسل أبيض.

خمسمائة جرام من السمن البلدي.

مائتان ملي من الحليب.

مكسرات للحشوة مثل عين الجمل، الفستق.

نحضر العجان ونضع به كل المكونات الجافة مثل الدقيق والحبهان والقرفة والكبة الصيني، السكر، والبيكنج بودر، ريحة الكحك.

نقوم بتشغيل العجان ليقوم بخلط جميع المكونات الجافة الموضوعة حتى يمتزجا جيداً، نبدأ بإضافة نصف كيلو السمن المذاب، ثم نقوم بتشغيل العجان لتمتزج السمن بجميع المكونات بشكل جيد.

أثناء العجن نضع مقدار حوالي مائتان ملي من الحليب بالتدريج أثناء العجن.

ننتظر حتى تستطيع عجينة الكحك الإفلات من العجان، ثم نختبرها من خلال أخذ قطعة صغيرة من العجين وتشكيلها على هيئة كرة للتأكد من كون العجين طري، أتعرف علي أسعار كحك العيد هذا العام.

نبدأ في تشكيل الكحك وتوضع الحشوة داخله، ونتركه حتى يختمر، ثم يضع في فرن متوسط الحرارة مسبق التسخين.