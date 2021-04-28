طريقة صحية لعمل بطاطس فريسكاس مقرمشة بالخلطة السرية أحلي من المطاعم

يفضل الكثير من الأطفال الوجبات السريعة وخاصة الشباب واحيانا كبار السن في الرحلات و المدارس واحيانا المنزل حيث أنهم يشعرون بالملل تجاه الوجبات التقليدية والأطباق المعروفة، ولقد ظهر الكثير من طرق إعداد البطاطس المختلفة حيث أن البطاطس تحتوي علي العديد من العناصر اللازمة لبناء جسم الإنسان لذلك تحرص جميع الأمهات على إعداد وجبات البطاطس.

أسهل طريقة لعمل بطاطس فريسكاس في المنزل

من الوصفات المفضلة للكبار والصغار البطاطس المقلية المقرمشة والتي تتعدد أصنافها فيوجد منها بطاطس فارم فريتس وبطاطس ويجز وفريسكاس والتي تتميز بخلطة لذيذة ورائعة، فهي يتم شرائها دائماً من المطاعم لطعمها اللذيذ والمقرمش، ولكن من السهل أن تقوم ربة المنزل بتحضيرها بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة في المنزل إليكي الخلطة كاملة.

المكونات

كيلو بطاطس.

زيت للقلي.

مقلاة.

دقيق.

ملح.

خل.

ليمون.

ماء.

باودر.

شطة.

فلفل أسود مطحون.

كركم.

كاري.

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا بالماء الفاتر.

ثم بعد ذلك نقوم بتقشيرها وسلقها جيدا.

ثم نقوم بتقطيع البطاطس النظيفة المقشرة إلى أصابع.

وبعد ذلك نقوم يغسل صوابع البطاطس جيدا ونحضر وعاء ونضع به كوب من الماء وملعقة من الملح الأبيض.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع سبع معالق من الخل الأبيض النقي وخمس معالق من عصير الليمون الطازج.

ونقوم بتقليب المكونات جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع كوب من الدقيق ونستمر في التقليب جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الشطة الحارة مع الإستمرار في التقليب.

وبعد ذلك نقوم بوضع معلقة من الفلفل الأسود المطحون ومعلقة من الكركم ملعقة من الكاري ونستمر في التقليب جيدا.

وبعد ذلك نضع الباودر.

نستمر في تقليب جميع المكونات مع بعضها البعض ونقوم بوضع صوابع البطاطس في هذه الخليط ونقوم بتقليبه جيدا حتى تتشرب جميع أصابع البطاطس من الخلطه جيدا.

نضع اصابع البطاطس بالخلطة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات او خمس ساعات فكلما زادت المدة كلما كانت أصابع البطاطس اكثر قرمشة.

نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ابيض للقلي.

ونقوم بوضع البطاطس به ونترك البطاطس حتي تتحمر جيدا.

بعد ذلك نحضر مناديل ورق ونضعها في طبق التقديم ونضع اصابع البطاطس الفريسكس عليها.

طريقة التحضير