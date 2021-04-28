أسهل طريقة لتحضير العوامة السوري وبلح الشام طريقة الملوك والأصل التركي المقرمش

الزلابية أو العوامة أو لقمة القاضي وبلح الشام من الحلويات الرقية التي يحبها الكبار والصغار وهي من أطعم الحلويات في بلاد الشام وتركيا خصوصا حيث أنها تقدم للملوك والأمراء لانها تسحر القلوب بطعمها وتذوب في الفم وخاصة عندما يتم حشوها بالكريمة والقشطة الطبيعية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل وتحضير الزلابية وبلح الشام علي الأصول السورية والتركية. طريقة العوامة السوري طريقة العوامة السوري قومي بتحضير المقادير التالية : 4 أكواب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

2 كوب من الماء الدافئ طريقة تحضير لقمة القاضي قومي بوضع كافة المكونات واستمري في العجن لمدة 5 دقائق

واتركيها لمدة ساعة حتي يتم تخميرها

ثم اخرجيها وقومي بتشكيل العجينة علي شكل دوائر صغيرة جدا

ضعي قدر علي النار وضعي بداخله الزيت حتي يسخن ثم ضعي الدوائر بالنار حتي تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقمرشة

اخرجيها من النار ثم ضعي عليها الشربات وعصير الليمون والسكر . طريقة تحضير بلح الشام كوب من الدقيق

كوب من دقيق السميد

نصف كوب من السمن

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من السكر

كوب من الماء الدافئ

3 أكواب من الزيت طريقة تحضير بلح الشام ضعي في وعاء كبير الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يتضاعف حجمها .

ثم ضعي في وعاء كبير الدقيق ودقيق السميد والملح والزيت وخليط الخميرة ثم أضيفي نصف كوب من الماء

قومي بالعجن جيدا حتي تتجانس المكونات معا لتصبح العجينة طرية سهلة التشكيل.

ثم قومي بتغطية العجين واتركيها لتتخمر ثم قسميها علي هيئة أصابع صغيرة ورفيعة.

قومي بتشكيلها بالشوكة حتي تحصلي علي الزينة المطلوبة .

ثم ضعيها بالزيت علي نار متوسطة حتي يتغير لونها إلي اللون الذهبي

ثم ضعيها بالشربات واخرجيها وضعيها بطبق التقديم . طريقة تحضير لقمة القاضيطريقة تحضير بلح الشامطريقة تحضير بلح الشام الوسوم

الزلابية أو العوامة أو لقمة القاضي وبلح الشام من الحلويات الرقية التي يحبها الكبار والصغار وهي من أطعم الحلويات في بلاد الشام وتركيا خصوصا حيث أنها تقدم للملوك والأمراء لانها تسحر القلوب بطعمها وتذوب في الفم وخاصة عندما يتم حشوها بالكريمة والقشطة الطبيعية ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل وتحضير الزلابية وبلح الشام علي الأصول السورية والتركية. طريقة العوامة السوري طريقة العوامة السوري قومي بتحضير المقادير التالية : 4 أكواب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من الخميرة

2 ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الملح

2 كوب من الماء الدافئ طريقة تحضير لقمة القاضي قومي بوضع كافة المكونات واستمري في العجن لمدة 5 دقائق

واتركيها لمدة ساعة حتي يتم تخميرها

ثم اخرجيها وقومي بتشكيل العجينة علي شكل دوائر صغيرة جدا

ضعي قدر علي النار وضعي بداخله الزيت حتي يسخن ثم ضعي الدوائر بالنار حتي تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقمرشة

اخرجيها من النار ثم ضعي عليها الشربات وعصير الليمون والسكر . طريقة تحضير بلح الشام كوب من الدقيق

كوب من دقيق السميد

نصف كوب من السمن

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من السكر

كوب من الماء الدافئ

3 أكواب من الزيت طريقة تحضير بلح الشام ضعي في وعاء كبير الخميرة مع السكر والماء الدافئ واتركيها لمدة 30 دقيقة حتي يتضاعف حجمها .

ثم ضعي في وعاء كبير الدقيق ودقيق السميد والملح والزيت وخليط الخميرة ثم أضيفي نصف كوب من الماء

قومي بالعجن جيدا حتي تتجانس المكونات معا لتصبح العجينة طرية سهلة التشكيل.

ثم قومي بتغطية العجين واتركيها لتتخمر ثم قسميها علي هيئة أصابع صغيرة ورفيعة.

قومي بتشكيلها بالشوكة حتي تحصلي علي الزينة المطلوبة .

ثم ضعيها بالزيت علي نار متوسطة حتي يتغير لونها إلي اللون الذهبي

ثم ضعيها بالشربات واخرجيها وضعيها بطبق التقديم . طريقة تحضير لقمة القاضيطريقة تحضير بلح الشامطريقة تحضير بلح الشام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لتحضير العوامة السوري وبلح الشام طريقة الملوك والأصل التركي المقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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