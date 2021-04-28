طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل

المكرونة بالبشاميل ، من الأكلات الرئيسية اللذيذة والشهية التي تتواجد على الموائد باستمرار فلا تخلو من مائدة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، فهي تحتل مكانة كبيرة في كل بيت، وذلك لما تتمتع به من مذاق خاص ومميز لا يوصف. وتعد المكرونة بالبشاميل من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم. كما أنها تحظى بإقبال الكثير، حيث حازت على شهرة كبيرة في الوطن الغربي، ولا سيما العربي. وتقدم في المناسبات والأعياد والعزائم فلا تخلو من وليمة. وتعد بأكثر من طريقة فمنها باللحمة المفرومة، ومنها بالفراخ. وتتميز المكرونة بالبشاميل بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة. كما تتميز بسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير. وقد يصعب على بعض ربات البيوت طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل، حيث لا تنجح معهم، مما يلجئون إلى البحث عن طريقة تحضيرها عبر الانترنت، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة وبساطة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات المكرونة بالبشاميل وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وبقوام متماسك أحلى من المطاعم.

مكونات المكرونة بالبشاميل

تتكون المكرونة بالبشاميل من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وقوامها المتماسك، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير صوص اللحمة

نصف كيلو لحمة مفرومة.

القليل من السمنة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 فص ثوم مهروس.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

كوب إلا ربع صلصة طماطم.

رشة سكر.

مقادير صوص البشاميل

5 ملاعق كبيرة من الزبدة.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

لتر ونصف حليب.

110 جم جبنة كريمي أو قشطة.

ورقة غار.

رشة من جوزة الطيب.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقو بسلق المكرونة، نضع حلة على النار ونضيف إليها الماء ونتركه يغلي، ثم نضيف إليه المكرونة والملح ونقلبهم، ونترك المكرونة حتى تنضج.

نحضر صوص اللحمة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من السمنة واللحمة المفرومة ونقلبها من وقت لآخر حتى يتغير لونها.

نضيف البصل والثوم المفروم ناعم ونقلبهم باستمرار حتى يذبل.

نضيف الشطة والهيل المطحون والفلفل الأسود والملح والبابريكا والقرفة والكزبرة الناشفة وصلصة الطماطم ورشة السكر ونقلبهم جيدا باستمرار لبعض الوقت حتى تسبك، ثم نرفعها من على النار.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ثم نوزع فيها طبقة من البشاميل، ثم نضيف نصف كمية المكرونة، ونوزع عليها طبقة من البشاميل، ثم نوزع صوص اللحمة، ونوزع عليها طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نضيف الكمية المتبقية من المكرونة، ونوزع عليها البشاميل المتبقي.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا من أسفل على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها طبقة من الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم ندخلها الفرن مرة ثانية، ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نخرج الصينية من الفرن بعد استوائها، ثم نترك المكرونة بالبشاميل ترتاح قليلا.

ثم تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الزبدة ونتركها تذوب، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا باستمرار حتى تظهر فقاعات في الخليط.

ثم نضيف الحليب بالتدريج ونقلب باستمرار.

نضيف ورقة الغار ورشة من جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود والجبنة الكريمي أو القشطة ونقلب جيدا باستمرار حتى يثقل الخليط قليلا، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون البشاميل جاهز.

طريقة عمل البشاميل