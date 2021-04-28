كحك العيد بمقادير مضبوطة لا تفوتي العيد دون أيقونته الحقيقية

تتسارع أيام شهر رمضان الكريم في الرحيل عنا فهي تمضي بكل هدوء دون أن يشعر بها أحد، في نفس التوقيت تسير محركات البحث في اتجاه آخر هو البحث عن أفضل طريقة لإعداد كحك العيد تمهيدا لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك، إعداد الكحك من أشهر وأقدم العادات عن المصريين في استقبال العيد، ولهذا يكون حديثنا معكم اليوم عن كحك العيد بكل تفاصيله.كحك العيد بمقادير مضبوطة
يتصدر محركات البحث ويحقق أعلى نسبة من المشاهدات عبر الموقع المختلفة، فبدون إعداد الكحك لا يصبح للعيد معنى فهو الفرحة الحقيقة، وخاصة أثناء التجمع لإعداد وتجهيز الساحات الخاصة به ونزول الأطفال إلى الفرن من أجل حجز مكان للكحك الخاص بأسرهم، كان هذه الفرحة منتشرة طوال السنوات الماضية ولكن جائحة كورونا غير مسار الأمر قليل فالجميع بدأ في البحث عن طريقة إعداد كحك العيد في المنزل.أفضل طريقة لإعداد كحك العيد
هناك العديد من الطرق الخاص بالإعداد ولكن الطريقة التي تلقت إعجاب واندهاش من الجميع هي الطريقة التالية فعلكِ المتابعة
مكونات كحك العيد
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 50 جرام من السميد.
- 50 جرام من السكر المطحون.
- 20 جرام من البيكيج بودر.
- 10 جرام من رائحة الكحك.
- 50 جرام من السمن بلدي.
- 20 جرام من الملح الناعم.
- 100 جرام من عسل الجلوكوز.
- 200 مل من الحليب.
- عسل أبيض
- قومي بتحضير العجان الخاص بكِ ثم اضفي إليه الدقيق، السميد رائحة الكعك، السكر، الملح، البيكنج بورد .
- قومي بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- قومي بإضافة السمن السائح علي الخليط بشكل تدريجي.
- قومي بإضافة الحليب إلى الخليط بصورة تدريجيًا أيضا مع استمرار العجن حتى يتكون معاكِ عجينة ناعمة جدًا ثم اتركي العجينة حتى ترتاح.
- قومي بتحضير حشوة الملبن من خلال إضافة ربع لتر من الماء، 250 جرام من السكر البودرة، 100 جرام من عسل الجلوكوز.
- قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم اضغطي عليها براحة يدك ضغطة بسيط واضفي حشوة الملبن.
- قومي بتشكيل العجينة بالمنقاش المفضل لك واستمري حتى انتهاء الكمية.
- احضري الصاجات الخاصة بكِ وصفي الكحك ثم ادخليها علي فرن ساخن مسبقا بدرجة 20 دقيقة.
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تتسارع أيام شهر رمضان الكريم في الرحيل عنا فهي تمضي بكل هدوء دون أن يشعر بها أحد، في نفس التوقيت تسير محركات البحث في اتجاه آخر هو البحث عن أفضل طريقة لإعداد كحك العيد تمهيدا لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك، إعداد الكحك من أشهر وأقدم العادات عن المصريين في استقبال العيد، ولهذا يكون حديثنا معكم اليوم عن كحك العيد بكل تفاصيله.كحك العيد بمقادير مضبوطة
يتصدر محركات البحث ويحقق أعلى نسبة من المشاهدات عبر الموقع المختلفة، فبدون إعداد الكحك لا يصبح للعيد معنى فهو الفرحة الحقيقة، وخاصة أثناء التجمع لإعداد وتجهيز الساحات الخاصة به ونزول الأطفال إلى الفرن من أجل حجز مكان للكحك الخاص بأسرهم، كان هذه الفرحة منتشرة طوال السنوات الماضية ولكن جائحة كورونا غير مسار الأمر قليل فالجميع بدأ في البحث عن طريقة إعداد كحك العيد في المنزل.أفضل طريقة لإعداد كحك العيد
هناك العديد من الطرق الخاص بالإعداد ولكن الطريقة التي تلقت إعجاب واندهاش من الجميع هي الطريقة التالية فعلكِ المتابعة
مكونات كحك العيد
- كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.
- 50 جرام من السميد.
- 50 جرام من السكر المطحون.
- 20 جرام من البيكيج بودر.
- 10 جرام من رائحة الكحك.
- 50 جرام من السمن بلدي.
- 20 جرام من الملح الناعم.
- 100 جرام من عسل الجلوكوز.
- 200 مل من الحليب.
- عسل أبيض
- قومي بتحضير العجان الخاص بكِ ثم اضفي إليه الدقيق، السميد رائحة الكعك، السكر، الملح، البيكنج بورد .
- قومي بتشغيل العجان على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات جيدًا.
- قومي بإضافة السمن السائح علي الخليط بشكل تدريجي.
- قومي بإضافة الحليب إلى الخليط بصورة تدريجيًا أيضا مع استمرار العجن حتى يتكون معاكِ عجينة ناعمة جدًا ثم اتركي العجينة حتى ترتاح.
- قومي بتحضير حشوة الملبن من خلال إضافة ربع لتر من الماء، 250 جرام من السكر البودرة، 100 جرام من عسل الجلوكوز.
- قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ثم اضغطي عليها براحة يدك ضغطة بسيط واضفي حشوة الملبن.
- قومي بتشكيل العجينة بالمنقاش المفضل لك واستمري حتى انتهاء الكمية.
- احضري الصاجات الخاصة بكِ وصفي الكحك ثم ادخليها علي فرن ساخن مسبقا بدرجة 20 دقيقة.
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