كحك العيد بمقادير مضبوطة لا تفوتي العيد دون أيقونته الحقيقية

تتسارع أيام شهر رمضان الكريم في الرحيل عنا فهي تمضي بكل هدوء دون أن يشعر بها أحد، في نفس التوقيت تسير محركات البحث في اتجاه آخر هو البحث عن أفضل طريقة لإعداد كحك العيد تمهيدا لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك، إعداد الكحك من أشهر وأقدم العادات عن المصريين في استقبال العيد، ولهذا يكون حديثنا معكم اليوم عن كحك العيد بكل تفاصيله.

كحك العيد بمقادير مضبوطة

يتصدر محركات البحث ويحقق أعلى نسبة من المشاهدات عبر الموقع المختلفة، فبدون إعداد الكحك لا يصبح للعيد معنى فهو الفرحة الحقيقة، وخاصة أثناء التجمع لإعداد وتجهيز الساحات الخاصة به ونزول الأطفال إلى الفرن من أجل حجز مكان للكحك الخاص بأسرهم، كان هذه الفرحة منتشرة طوال السنوات الماضية ولكن جائحة كورونا غير مسار الأمر قليل فالجميع بدأ في البحث عن طريقة إعداد كحك العيد في المنزل.

هناك العديد من الطرق الخاص بالإعداد ولكن الطريقة التي تلقت إعجاب واندهاش من الجميع هي الطريقة التالية فعلكِ المتابعة

مكونات كحك العيد



كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام.

50 جرام من السميد.

50 جرام من السكر المطحون.

20 جرام من البيكيج بودر.

10 جرام من رائحة الكحك.

50 جرام من السمن بلدي.

20 جرام من الملح الناعم.

100 جرام من عسل الجلوكوز.

200 مل من الحليب.

عسل أبيض